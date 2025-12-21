1歳の男の子が転んでしまわないかと心配で仕方がないサモエドさん。本当のお姉ちゃんのように常に寄り添い、見守るお姿が話題になっているのです。

一生懸命、よちよちと歩く男の子。心配そうに寄り添うサモエドさんのお姿は記事執筆時点で42万回を超えて表示されており、2.2万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：よちよちと歩く1歳の男の子→『転ばないかな？』と心配する大型犬が…まるで『本当の姉』のような行動】

1歳の男の子が転ばないかと心配する大型犬

Xアカウント『@kohaku_Samoyed』に投稿されたのは、1歳の男の子とサモエド「こはく」ちゃんのお姿。

この日も仲良く一緒に過ごしていたというこはくちゃんと弟くん。弟くんが立ち上がり、よちよちと歩き始めると…。

まるで本当のお姉ちゃんのような行動に反響

後をついて歩くようにしながら、転んでしまわないように見守っていたというこはくちゃん。

小さな歩幅に合わせて、一緒に歩いてあげるお姿はまるで本当のお姉ちゃんのようだったといいます。

生まれたばかりの頃からずっと見守ってきたこはくちゃんにとって、ハイハイ、つかまり立ち…と、とうとう歩き始めた弟くんの成長は喜ばしいと同時に心配事も増えている模様。

『どこ行くの？』『気をつけて』なんて声が聞こえてきそうな尊い光景は多くの人々の心をほっこりと和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「かけがえのない弟くんを守ってあげたい優しさが見れて感動しましたよ」「お姉ちゃん偉いね」「まゆげかわいい」「賢い」「安心だね」「ふたりとも可愛い」「もののけ姫かと」「イッヌて本当優しいよね」など多くの絶賛コメントが寄せられています。

尊すぎる日常が大人気

2021年11月8日生まれのこはくちゃんは、とっても心優しい女の子。弟くんのことをとにかく溺愛しており、いつでもどこでも寄り添って過ごしているのだといいます。

ご家族に溺愛されながらのびのびと幸せに暮らすこはくちゃんのお姿は、サモエドの魅力や子どもとの暮らしの素晴らしさを日々発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@kohaku_Samoyed」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。