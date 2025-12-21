インドで児童・青少年がヒト免疫不全ウイルス（HIV）に感染した血液を輸血されHIV陽性と判定される事例が相次いでいる。これを受け当局は関連調査と医療陣の懲戒に出た。

英BBCとインドメディアなどによると、最近インド中部マディヤプラデシュ州政府は3〜15歳の5人がHIVに感染した事件と関連して委員会を構成し調査中だ。

彼らはマディヤプラデシュ州サトナ地域出身でいずれも遺伝病である地中海貧血を患っている。地中海貧血の患者は定期的な輸血を通じて命を維持できる。

だが彼らが3〜5月ごろ相次いでHIV陽性判定を受け、調査した結果これらはHIVに汚染された血液を輸血受けたと発表された。

現地メディアのNDTVは、彼がHIV保有者が献血した血液をサトナの公立病院で輸血されたと報道した。

しかし感染の事実が明らかになっても病院と地域当局は9カ月にわたりこの事実を認知できなかったり沈黙した。

州政府は今回の事件と関連し、血液銀行責任者である医師と医療技師2人に対し職務停止処分を下し、この病院の責任者に対し説明を要求した。

ある被害者の父親はBBCに「私の娘はすでに地中海貧血で苦しんできた。さらにHIVにまで感染した。すべてマディヤプラデシュ州の劣悪な医療施設のため」と話した。

別の被害者の父親もNDTVに、娘がHIV治療剤を服用しているが「嘔吐と無気力で苦しんでいる。どこに抗議すべきなのか。どうなるのか」と話した。

インドでは不十分な血液管理システムなどにより同様の事故がしばしば発生しているとBBCは伝えた。