【コウペンちゃん】TV アニメお正月特番新春スペシャルが2026年1月4日（日）あさ8時20分〜放送決定！
テレビ朝日、岩手朝日テレビ、メ〜テレ、九州朝日放送にて2026年1月4日（日）あさ8時20分〜お正月特番TVアニメ『コウペンちゃん』新春スペシャルの放送が決定した。
＞＞＞グリーティングカードや特番ビジュアルをチェック！（写真3点）
日常の些細な事を肯定してくれるコウテイペンギンのあかちゃんの『コウペンちゃん』。
いっぱいいて、どこにでもいるのであなたのそばにもいるかも。
可愛らしい仕草と優しいことばに癒される、SNSを中心にLINEスタンプや書籍・グッズなどで大人気のキャラクターだ。
いつも控えめで、ちょっと不器用。
コウペンちゃんを見守るように寄り添いながら、その ”包み込むような穏やかさ” と ”静かなユーモア” が魅力の大人のペンギンさんのやさしさが詰まった素敵なキャラクターソングになっている。
そんなTVアニメ『コウペンちゃん』より特番の情報が到着。これまでのかわいいTVアニメの内容を振り返り、新年のはじまりにコウペンちゃんのやさしさと癒しが詰まった、ほっとする時間をお届け。さらに特番内にて、TVアニメの最新話数、第40話「あけましておめでとう！新春演芸！」も放送。年始の朝にぴったりな、心あたたまるひとときをお楽しみを。
また、今年の年末は、TV アニメ放送以降、はじめてコウペンちゃんと迎える年末年始。これを記念して、テレビ朝日公式グッズショップ「テレアサショップ」では【グリーティングカード】（非売品）の先着配布が決定。おおきな富士山を背景に、コウペンちゃんたちがぎゅぎゅっと集まったデザイン。こちらの景色、見覚えはありますか？ 実はTVアニメ第7話「大人のペンギンさんは空を飛んでみたい」の中で、大人のペンギンさんとコウペンちゃんが ”空のお散歩” をしたシーンの富士山なのです。
お話が気になった方は、QTORY YouTubeチャンネルや、各配信プラットフォームにて何度でもお楽しみを。
テレアサショップ限定「グリーティングカード」（非売品）は、12月27日（土）より、テレビ朝日・本社1F アトリウムにある「テレアサショップ六本木店」と、東京駅構内「テレアサショップ東京駅店」にて、2500 円以上お買い物をした方にプレゼント。先着終了しますので、ぜひお早目にご来店を。
（C）るるてあ/TV アニメ『コウペンちゃん』製作委員会
＞＞＞グリーティングカードや特番ビジュアルをチェック！（写真3点）
日常の些細な事を肯定してくれるコウテイペンギンのあかちゃんの『コウペンちゃん』。
いっぱいいて、どこにでもいるのであなたのそばにもいるかも。
可愛らしい仕草と優しいことばに癒される、SNSを中心にLINEスタンプや書籍・グッズなどで大人気のキャラクターだ。
コウペンちゃんを見守るように寄り添いながら、その ”包み込むような穏やかさ” と ”静かなユーモア” が魅力の大人のペンギンさんのやさしさが詰まった素敵なキャラクターソングになっている。
そんなTVアニメ『コウペンちゃん』より特番の情報が到着。これまでのかわいいTVアニメの内容を振り返り、新年のはじまりにコウペンちゃんのやさしさと癒しが詰まった、ほっとする時間をお届け。さらに特番内にて、TVアニメの最新話数、第40話「あけましておめでとう！新春演芸！」も放送。年始の朝にぴったりな、心あたたまるひとときをお楽しみを。
また、今年の年末は、TV アニメ放送以降、はじめてコウペンちゃんと迎える年末年始。これを記念して、テレビ朝日公式グッズショップ「テレアサショップ」では【グリーティングカード】（非売品）の先着配布が決定。おおきな富士山を背景に、コウペンちゃんたちがぎゅぎゅっと集まったデザイン。こちらの景色、見覚えはありますか？ 実はTVアニメ第7話「大人のペンギンさんは空を飛んでみたい」の中で、大人のペンギンさんとコウペンちゃんが ”空のお散歩” をしたシーンの富士山なのです。
お話が気になった方は、QTORY YouTubeチャンネルや、各配信プラットフォームにて何度でもお楽しみを。
テレアサショップ限定「グリーティングカード」（非売品）は、12月27日（土）より、テレビ朝日・本社1F アトリウムにある「テレアサショップ六本木店」と、東京駅構内「テレアサショップ東京駅店」にて、2500 円以上お買い物をした方にプレゼント。先着終了しますので、ぜひお早目にご来店を。
（C）るるてあ/TV アニメ『コウペンちゃん』製作委員会