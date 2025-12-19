デートにおいて女の子が逃げ出したくなる瞬間９パターン
デート後、女の子からの連絡が途絶えてしまった・・・そのような苦い経験を持つ男性もいるのではないでしょうか。その原因のひとつに、デートにおいて相手の女性が逃げ出したくなるような思いをさせてしまった可能性もあります。そこで今回は、失敗を未然に防ぐために「デートにおいて女の子が逃げ出したくなる瞬間９パターン」を紹介させて頂きます。
【１】いきなり「彼女」「彼女候補」として友人に紹介された瞬間
友人たちに披露するパターンです。付き合うことが確定していない段階では、女の子も戸惑ってしまうでしょう。必要な手順を経た上で、友だちに「彼女」として紹介しましょう。
【２】デートが失敗だらけで、露骨に男性が凹んでしまった瞬間
デートが失敗だらけで凹んだ男性の面倒まで見きれない女の子も多いようです。デートの反省は女の子と別れてからジックリとやりましょう。
【３】下ネタなどの品のない話を大声で話された瞬間
品のない話を大声で話されることで、女の子に恥をかかせることになります。どんなに楽しい話題でも、内容によっては控えることも必要でしょう。
【４】食べ方が汚かった瞬間
食事のマナーが悪かった場合、一緒にいる女の子が不快になるだけではなく、周りの視線を集め、女の子に恥をかかせることもあります。食事のマナーはしっかりと身につけたいものです。
【５】「子ども、好き？」など付き合っていないのに、結婚を匂わされた瞬間
付き合う前にも関わらず、結婚を意識した質問を繰り返すパターンです。家事力をチェックするため、「料理できる？」「キレイ好き？」などの質問を投げかけるのもこのパターンに含まれます。結婚を意識することはとても大切なことですが、付き合う前の段階では、ツッコミ過ぎない方が無難でしょう。
【６】行き先の決まらないドライブを続けられた瞬間
ドライブデートにおいて、行き先を決めずに時間だけが流れるパターンです。１時間くらい経ってから、「どこに行くの？」と女の子に聞かれ、「俺も分からない」と言えば、当然女の子は冷めてしまうでしょう。行き先は事前に決め、女の子に楽しんでもらいましょう。
【７】まったく会話が続かなった瞬間
お互いの好みや考え方、性格を見定めることが、デートの役割のひとつです。まったく会話が続かない場合、相手のことを知ることができないばかりか、女の子に気を使わせることになり、ストレスを与えます。女の子の話を聞き出し、会話を続ける努力が必要となります。
【８】私服が激しくダサかった瞬間
ジャージやスエットなど、近所を散歩するような格好や、一般には受け入れがたいファッションだったケースです。ファッションに不安な人は、友だちに事前にチェックしてもらい、客観的な指摘を受けても良いでしょう。
【９】久しぶりに会ったら、顔がイメージとかなり違った瞬間
初対面での挨拶が異様に暗い場所だった場合に考えられるケースです。可能であるならば、明るい場所で挨拶するなど、このような状況を回避しましょう。
女性が逃げ出したくなるようなデートは、他にはどのようなケースがあるのでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしております。
