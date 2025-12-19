「うちの子、語彙が少ないのでは？」「自分の意見をちゃんと言えない」‥‥‥。スマホやSNSの普及により、子どもの「言葉にする力」の衰えを危惧する声が増えています。そんな中、『「うまく言葉にできない」がなくなる 言語化大全』（ダイヤモンド社）等のべストセラーで知られる文章の専門家・山口拓朗氏が、待望のこども版『12歳までに身につけたい「ことば」にする力 こども言語化大全』（ダイヤモンド社）を上梓しました。同書は、マンガと「言葉を使ったゲーム」を通じて、子ども（小学校低学年〜高学年）が楽しく言語化能力を身につけられる画期的な一冊です。本連載では、本書をベースに親御さん向けの記事として編集・書き下ろしし、「子どもの言語化力」を高める秘密を紐解いていきます。

親はすぐに「先生」になりたがる

本書では、子どもの言語化力を伸ばすゲームをたくさん紹介しています。

そういったゲームやワークに取り組む際、親御さんに最も気をつけてほしいことがあります。それは「勉強チックにならないこと」です。

親はどうしても正解を求めがちです。

子どもが一生懸命ひねり出した答えに対して、「そんなの違うよ」「それじゃダメじゃん」「もっとうまく言えるでしょ」と、ダメ出しをしてしまう。あるいは、「◯◯ちゃんならもっとできるはず」と過度な期待を押し付ける。

はっきり言いますが、これらはすべてNG行動です。否定的な態度を取られた子どもは、「言葉にするのは面倒くさい」「また怒られる」「自分には能力がない」と感じ、口をつぐんでしまいます。

基本は「全肯定」。ポジティブなシャワーを浴びせる

では、どうすればいいのか。基本は「肯定」です。子どもが何かを言葉にした、アウトプットした。その事実だけでも素晴らしいことだと捉え、まずは褒めてあげてください。

「よく思いついたね！」

「すごいね、面白い表現だね！」

とポジティブなフィードバックをする。

もし子どもが答えに詰まっていたら、「そんなんじゃダメ」と攻めるのではなく、「他にどんな言葉があるかな？」「こういう考え方もあるんじゃない？」と一緒に考えたり、ヒントを出してあげたりする。

親次第で子どものモチベーションは変わる

親が楽しそうに参加し、自分の言葉を面白がってくれる。そう感じれば、子どもは「言葉にするのは楽しい」「もっと話せば褒めてもらえる」と自信を持ちます。この自信こそが、さらなる言語化へのモチベーションになります。

親の役割は、教師として採点することではなく、子どもの中にある言葉を引き出すナビゲーターになることです。否定語を飲み込み、ポジティブな言葉がけを意識するだけで、子どもの言語化力は驚くほど伸びていくはずです。

＊本記事は、山口拓朗著『12歳までに身につけたい「ことば」にする力 こども言語化大全』（ダイヤモンド社刊）の「保護者向け はじめに」に大幅に加筆し、編集したものです。