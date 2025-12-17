俳優のファーストサマーウイカ（35）が17日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」2時間SP（後9・00）に出演。元SKE48のタレント須田亜香里（34）に対してドン引きして冷たい視線を送っている場面があった。

「令和の婚活に吠える夜」のテーマで、「結婚相手に求める条件」の話題から須田が相手に求める年収は「2000万円」と明かしてスタジオは騒然。この年収に婚活アドバイザーも現実的ではない旨を伝えられていた。

MCの上田晋也が相手に対して「“年収いくらですか?”って聞けないでしょ?」と確認すると「聞けないです」と直接聞くことはないとした須田。ストレートには聞けないため「なので、相手の持ち物をよく見させてもらうっていうのを普段はやっていて」と明かした。

これに女性陣は「えぇ…」と驚きの声があがり、「何を見るの?」と尋ねた。須田が着目するのは「時計、靴、カバンとか。車あるかどうか」とし「都内で車を持っている方となると、維持費もかなりかかるから安定的に収入がある人だなと思います」と予想しているとした。

さらに「時計とかも、高そうな時計だなと思ったら“時計好きなんですか?”っていう会話でいくのもいいし、自分で買ったのか親から譲り受けたのか。そういうのも分かるし…」と語った。

須田の淀みない言葉の数々にウイカがドン引きしているのか表情に感情は一切なく、冷たい目で見つめている姿がカメラに抜かれた。数秒抜かれた後、ようやくカメラに気づき「あぁあぁ…危ねっ…ごめんなさい。私…ごめんなさい。ごめんごめんごめん。そんなつもりない。そんなつもりない。ごめんごめん」と大慌てで謝罪して笑いを誘った。