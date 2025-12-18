元TOKIO・国分太一のコンプライアンス違反問題をめぐり、メンバーである城島茂への日本テレビの対応があらためて物議を醸している。

【直撃写真】ママチャリと並走する記者に苦笑い、取材に応じる城島茂

2025年6月20日、“複数のコンプライアンス違反”を理由に『ザ！鉄腕！DASH！！』を降板させられた国分。騒動を受け、6月25日にはTOKIOの解散も発表された。詳細が明かされないまま時間が経過するなか、11月26日に記者会見を開き、違反事案についての「答え合わせ」を求めた国分。

日本テレビの福田博之社長は12月1日の会見で「答え合わせするまでもない」と一蹴した一方で、城島と松岡昌宏については「番組には引き続き出演していただきたい」と関係維持を強調していた。

「こうした対応に対し、松岡さんは12月4日発売の『週刊文春』『週刊新潮』の取材で《われわれには何の説明もない》《日本テレビさんのやり方はコンプライアンス違反にはならないのでしょうか》などと発言。強い不信を滲ませました。松岡さんとの対立を避けたい日本テレビ関係者は大いに慌てたようで、10日に突然、“心からおわびするとともに、お2人のお気持ちを真摯に受け止めたい”とする謝罪文を発表しています」（芸能関係者）

12月17日配信の『デイリー新潮』によると、この“謝罪文”が出される前日、日本テレビは城島に対して“ある行動”を取っていたという。

日本テレビ幹部がロケ地に現れる

12月9日、『ザ！鉄腕！DASH！！』のロケが神奈川県横浜市内でおこなわれていた。現場にいた元TOKIOメンバーは城島のみで、松岡は不在。そのロケを前に、日本テレビ側は城島サイドに「説明と謝罪に伺いたい」と打診したものの、「撮影に集中したい」という理由で断られていたという。

「ところがロケ当日、事前に断られていたにも関わらず、日本テレビの制作局幹部が『鉄腕DASH』担当プロデューサーを伴ってロケ地に現れたといいます。その場で直接、謝罪などの意向を伝えようとしたものの、城島さんは“撮影に集中したいと伝えたはず。それに、こんなところでする話でもない”と対応。日本テレビ側としては、覚悟を決めて踏み込んだ発言をした松岡さんを後回しにして、耳を傾けてもらえそうな城島さんを先に“懐柔”しようとした可能性も指摘されています」（前出・芸能関係者）

謝罪を受け入れてもらえたことを公表できれば、日本テレビへの逆風も和らぐといった思惑もあったのかもしれないが、作戦は不発。その結果を受けて、翌10日の“謝罪文”発表につながった可能性は高い。

一連の日本テレビの対応を受け、ネット上では

「ロケ地に無理矢理現れて謝罪しようとかどういう神経してんだ？」「やり方が身勝手にもほどがある」「こりゃダメだ。松岡昌宏が日テレに文句言いたくなる気持ちもよく分かる」

などの批判の声が相次いでいる。

説明責任を果たさぬまま、現場での“既成事実づくり”に走ったとも受け取れる今回の対応。信頼回復を目指すはずの行動が、かえって不信感を深めてしまった点は否めない。日本テレビのコンプライアンス意識そのものが、いま厳しく問われている。