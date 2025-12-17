国分太一が江原啓之に明かした「お父さんはいつ許してもらえるの?」子どもの質問への苦悩…騒動から半年、不信感は日テレへ

12月17日までに、スピリチュアリストでオペラ歌手の江原啓之がYouTube動画で、ハラスメントが原因で芸能活動休止に追い込まれた元TOKIOの国分太一と会い、話を聞いたことを明かし、話題となっている。

江原は、YouTubeチャンネル「神社チャンネル」に出演。『【緊急】江原啓之が語るメディアの裏側（国分太一、オーラの泉、嘘情報…）』と題された動画で、神道研究家の羽賀ヒカル氏と対談した。

「江原さんと国分さんは、2005年4月から2009年3月まで、テレビ朝日系列で放送されていたスピリチュアルトーク番組『オーラの泉』で共演しています。国分さんがMCを務め、悩みを抱えるゲストを迎え、人生観を江原さんの視点から語り合う、という番組でした。そのときから親交が続き、今回、江原さんから連絡する形で会話することが実現したといいます」（芸能プロ関係者）

動画冒頭、数日前に国分と会ったと突然、口を開いた江原。「YouTubeとか、いろんなのが出るでしょ、それは嘘、ほとんど嘘」と前置きし、出回っている情報について否定した。そのうえで、国分本人が「もう怖いって、こんな世界」と言っていたことを明かした。

さらに、「分かってないんだから答え合わせしたいよね、あの番組30年くらいやってるわけでしょ?」と、国分への理解を示した。

「江原さんは、国分さんの騒動でいちばん苦しんだのは国分さんの『子どもさん』として、記者会見を開いたのは『子どものためです』と語りました。『子どもに何かしたら謝れって言って、自分が子どもにそういうことを教育しているのに、その親が、それができていないと、それがいちばん恥ずかしい』と国分さんが話したことも明かしました。

さらに『こんなこと言っていいかわからないけど……』と前置きし、『お父さん、いつになったら許してもらえるの?』と、子どもが国分さんへ質問したことも明かしました。江原さんも、心がつらくなったといいます」（同前）

国分が抱えている苦悩が明らかになると、コメント欄には国分へのエールが集まった。

《太一君がここのコメント欄を見てくれて、力にして欲しい》

《美味しいもの沢山食べて元気になって欲しい!!》

《人生まだまだ長いです。負けずに頑張れ》

11月26日に記者会見をおこなった国分は「答え合わせをしたい」と訴えたものの、日本テレビ側は、「答え合わせは必要ない」と、いまだ要望は受け入れられておらず、現在も無期限の活動休止状態が続いている。

「今回の騒動に関しては、12月4日発売の『週刊文春』『週刊新潮』の取材にTOKIOの仲間だった松岡昌宏さんが答え、日テレの対応を疑問視していることも明らかになりました。その後、10日には、日テレが松岡さんや同じくTOKIOメンバーだった城島茂さんに対して、謝罪のコメントを発表するという展開となっています。

騒動当時は国分さんへのバッシングも多く聞かれていましたが、現在は、日テレ側への多くの不信感を持つ声があがっています。世間は国分さんへの擁護ムードが広がりつつあるようです」（前出・芸能プロ関係者）

騒動から半年。徐々に状況が変化しているようだ。