ぺんてるは、ノック１回で書き続けられる自動芯出し機構を搭載したシャープペンシル「オレンズネロ」から、限定の金属製替芯ケースとホルダー式消しゴムがセットになった「オレンズネロ限定セット」を、2026年1月23日（金）より全国の文具取扱店にて順次発売します。

「オレンズネロ限定セット」（カーボンブラック）

記事のポイント 「自動芯出し機構」に加え、所有欲を満たすデザインや質感の高さを兼ね備えたハイエンドなシャープペン。定番のブラックに加え、限定カラー2色を加えた限定セットが登場します。それぞれ芯径0.3mmと0.5mmの2種類が用意されるので、自分の筆記スタイルに合った1本が選べます。

オレンズネロは、ノック1回で書き続けられる｢自動芯出し機構｣を搭載した、ぺんてるのシャープペンのフラッグシップモデル。

今回発売されるのは、オレンズネロの「所有感」や「存在感」といった世界観を継承し、名前の由来である「黒（NERO）」にこだわった、限定カラー2色を含む限定セットです。

ラインナップは、定番の「ブラック」、静けさと深みのある「グリーンブラック」、シャープペンシル替芯を想起させる「カーボンブラック」の3種類。いずれも限定の金属製替芯ケースとホルダー式消しゴムがセットになった限定パッケージで販売されます。

「グリーンブラック」は、品のある深いグリーンが特徴。メタリック塗装の効果により、角度や光の当たり方によって、ベースカラーの黒が強く見えたりグリーンの色味が際立ったりと、色の見え方が変化します。

「カーボンブラック」は、実際にぺんてるのシャープペン替芯で塗りつぶした色をもとに仕上げられ、黒鉛特有のざらつきと深い色味を忠実に再現しています。

限定の金属製替芯ケースは、オレンズネロのデザインコンセプトである、“塊から削り出したような一体感”を追求し、ぺんてるの自動芯出し機構搭載のシャープペンシルのアイデンティティを継承した、重厚感のある12角柱のフォルムに仕上げられています。

ホルダー式消しゴムは「CLIC ERASER for ORENZ」というロゴ印字に加え、消しゴム本体の色を黒に統一した特別仕様になっています。

限定セットは3色（ブラック／グリーンブラック／カーボンブラック）それぞれに、0.3mmと0.5mmの2種類の芯径を展開しており、6種類のバリエーションから、自分の好みに合った一本を選べます。

ぺんてる 「オレンズネロ限定セット」 発売日：2026年1月23日 実売価格：7920円（税込）

