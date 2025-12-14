毎年大人気な“この1本”！【ユニクロ】40・50代におすすめ♡「名品ワイドパンツ」

冬らしさと上品さを両立したコーデを楽しみたい人におすすめなのが、【ユニクロ】のワイドパンツ。ユニクロアイテムを使った大人カジュアルコーデが得意な@co_co_nanaさんが「去年も大人気だった」と太鼓判を押す1本をご紹介します。リピート買いが多い理由は、脚をまっすぐ見せるピンタックや、季節感を添える起毛素材の暖かさにありそう！ 40代・50代のワードローブにも自然と馴染み、日常の装いを品よく仕上げてくれる頼れるパンツです。

ブラウン合わせで旬なスタイルに

【ユニクロ】「ブラッシュドジャージーワイドパンツ」\3,990（税込）

しなやかな落ち感が美しいワイドパンツは、シンプルなニットと合わせるだけでも好バランスに決まるのが魅力。ピンタックがきれいめな印象を添え、縦ラインを強調することでスタイルアップまで叶えてくれそうです。上下をトレンドカラーのブラウンで揃えたこのコーデは、まとまりが良く、一気に旬のムードに◎ ブーツやバッグで上品に引き締めれば、洗練された大人のワンカラースタイルが完成します。

ふわふわアウターで季節感をさらにUP

柔らかな風合いのワイドパンツは、ふわふわ素材のアウターと組み合わせることで冬らしさがぐっと深まり、見た目も暖かな大人のカジュアルスタイルに。ボリュームアウターでも重心が下がりにくく、パンツの落ち感が全体を綺麗にまとめてくれるのがポイントです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@co_co_nana様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M