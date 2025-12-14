ご褒美DAYにぴったり♡【スタバ】コーヒーのお供にしたい「新作スイーツ」って？

コーヒータイムをちょっぴり贅沢に楽しみたいときは【スターバックス】の「新作スイーツ」をお供にしては？ 今回は、11/26より販売がスタートした「ホリデーケーキ」をピックアップ。見た目・味どちらにもこだわりを感じられるケーキをご紹介します。

クリスマスにぴったり！ ごろごろいちご × チョコレートのケーキ

チョコづくしのタルトに、ごろっと果肉が入ったいちごジャムを合わせた「ストロベリー & チョコレートタルト」。真っ黒なブラックタルト生地の上には、チョコレートタルトクリーム生地・チョコホイップ・チョコガナッシュ・ココアスポンジが重ねられています。「爽やかな甘酸っぱさとチョコレートが引き立てあってめちゃくちゃおいしい」と@j.u_u.n__starbucks さんは絶賛。イートイン価格\580（税込）。

スパイスの効いた大人味のザクザクチーズケーキ

@yuumogu22さんが「超おすすめ」「すごく上品」と推すのが「ナッツ & キャラメルチーズケーキ」。断面から濃厚そうな感じが伝わってきますが、チーズケーキ部分にクランブル・ナッツ・レーズン・キャラメルフィリングなどが入っていて、食感も楽しめそう。トップのクランブルにはシナモンやカルダモンといったスパイスが入っていて、ワインなどと合わせても美味しいかも。ご褒美ケーキにいかが？ イートイン価格\510（税込）。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@j.u_u.n__starbucks様、@yuumogu22様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A