¡Ø¤È¤ó¤Ç¤â¥¹¥¥ë¤Ç°ÛÀ¤³¦ÊüÏ²¥á¥·2¡ÙÂè23ÏÃ¡¡¡ÖÀï¤¨¡ª¡©Âç³¤½Ã·èÀï¡×¤¢¤é¤¹¤¸¸ø³«¡ª
2025Ç¯10·î¤è¤ê¥Æ¥ìÅì·ÏÎó¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤È¤ó¤Ç¤â¥¹¥¥ë¤Ç°ÛÀ¤³¦ÊüÏ²¥á¥· 2¡Ù¡£Âè23ÏÃ¤ÎÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤È¤¢¤é¤¹¤¸¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤òºÌ¤ë3¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ö¾®Àâ²È¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¤Ë¤Æ14²¯PVÄ¶¤¨¡¢Á´À¤³¦¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×¡Ê»æ¡ÜÅÅ»Ò¡Ë1000ËüÉôÆÍÇË¤Î¿Íµ¤¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤È¤ó¤Ç¤â¥¹¥¥ë¤Ç°ÛÀ¤³¦ÊüÏ²¥á¥·¡Ù¡£
2023Ç¯¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥á¥¹¥¿¥¸¥ªMAPPAÀ©ºî¤Î¤â¤ÈTV¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Á´ÏÃ³Æ¼ïÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡¢¥·¡¼¥º¥ó2¤ÏËè½µ²ÐÍË¿¼Ìë24¡§00¤«¤é¥Æ¥ìÅì·ÏÎó¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¡£ÊüÁ÷Ä¾¸å¤è¤êPrime Video ¤Ë¤Æ¸«ÊüÂêºÇÂ®ÇÛ¿®Ãæ¤À¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÊüÁ÷¤Ë¸þ¤±¤ÆÂè23ÏÃ¡ÖÀï¤¨¡ª¡©Âç³¤½Ã·èÀï¡×¤ÎÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤È¤¢¤é¤¹¤¸¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
´Ñ¤ì¤Ð¼«Á³¤È¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¯¤ë¡¢¥Í¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ò¶î»È¤·¤Æºî¤ëÀäÉÊÎÁÍý¤È»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ò¤È¥³¥Þ¤¬ËþºÜ¤Î¡¢ÈþÌ£¤·¤¤Î¹¡£ÊüÁ÷¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡ãÂè23ÏÃ¡ÖÀï¤¨¡ª¡©Âç³¤½Ã·èÀï¡×Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¡õ¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
³¤¤Î³¹¡¦¥Ù¥ë¥ì¥¢¥ó¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥à¥³¡¼¥À¤¿¤Á¡£¤·¤«¤·³¹¤Ï¿Í¤â¤Þ¤Ð¤é¤Ç³èµ¤¤¬¤Ê¤¤¡£ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤É¤¦¤ä¤é²¹ç¤Ë¥¯¥é¡¼¥±¥ó¤¬½Ð¸½¤·¡¢µù¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£¤½¤³¤Ç¥à¥³¡¼¥À¤¿¤Á¤Ï¡¢¥¯¥é¡¼¥±¥ó¤òÆ¤È²¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³¤¤Ë¹Ô¤¯¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡ä¡ä¡äÂè23ÏÃÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿9ÅÀ¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤òºÌ¤ë¡¢¹ÃÅÄ²í¿Í¡¢¤¦¤¿¤¿¤Í²ÎºÚ¡¢·ª¥³¡¼¥À¡¼¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¤è¤ê¡¢È¯Çä¤Ë¸þ¤±¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¡£12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¤ÎÈ¯Çä¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
