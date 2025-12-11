この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「新卒応援チャンネル【さざえ】」が公開した動画に、2025年卒の男性が登場。新卒で入社したIT企業をわずか半年で退職し、チャンネル運営者であるさざえ氏の動画編集者になるべく、公開面接に臨んだ。彼が語った“超ホワイト企業”からの早期退職の理由と、その後の衝撃的な結末が描かれている。



面接は、さざえ氏が視聴者から届いた一通のDMを紹介するところから始まる。そこには「会社を辞めてさざえさんの動画編集をしたい」「ぜひ面接してください」という25卒男性からの熱烈なメッセージが綴られていた。さざえ氏はこの申し出を面白がり、自身の人気企画「退職さんいらっしゃい」のゲストとして出演させ、同時に編集者としての採用面接を行うことを決めた。 動画に登場した25卒男性は、IT系の企業に新卒入社したものの、半年で退職したと告白。会社は残業がなく給料も良い、いわゆる“超ホワイト企業”だったという。それにも関わらず退職した理由について、男性は「週5で8.5時間働くっていうのが無理すぎて…」と吐露。入社後の研修期間中から吐き気や動悸といった身体的な不調に悩まされるようになり、働くこと自体への適応に苦しんだと明かした。



男性は自身の状態を「社不（社会不適合者）ってことが分かった」と分析し、今後は「社不らしく生きていこうかなって思ってます」と宣言。その第一歩として、さざえ氏の動画編集者になることを熱望した。もし採用されるなら「バイトは全然やらない」と言い切り、自身の強みとして「人生で多分遅刻とかしたことなくて、納期に絶対間に合わせるのはかなり自信がある」とアピールした。



一見、破天荒ながらも熱意のある応募者。しかし、物語はここで終わらない。動画の最後には後日談が明かされた。この面接の後、男性は1本の動画をトライアルとして編集・納品。その出来は良かったというが、次の依頼をした1週間後、「適応障害になってしまい…」という連絡を最後に、編集者の道を辞退したという。新卒入社からわずか半年での退職、そして掴みかけた新たなチャンスも1ヶ月で手放してしまった一連の出来事は、現代の若者の労働観を映し出す一幕となった。