´ßÅÄÊ¸Íº¸µ¼óÁê¡¢ÍèÆüÃæ¤Î¡ÈÀ¤³¦Åª²ÎÉ±¡É¡õ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤Ç¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤ë¹â»Ô¼óÁê¡È¤±¤óÀ©¡É¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡¡´ßÅÄÊ¸Íº¸µ¼óÁê¤¬12·î4Æü¡¢X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡¢¸µ¼óÁêÉ×ÉØ¤ÈÍèÆüÃæ¤Î¥«¥Ê¥À¤Î¥È¥ë¥É¡¼Á°¼óÁê¡¢¤½¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼½÷À¤ò²Ã¤¨¤¿¥é¥ó¥Á¸å¤Î¼Ì¿¿¤¬SNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¯¼£Ã´Åöµ¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¥È¥ë¥É¡¼Á°¼óÁê¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¡ÈÀ¤³¦Åª²ÎÉ±¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë²Î¼ê¤Î¥±¥¤¥Æ¥£¡¦¥Ú¥ê¡¼¤µ¤ó¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢ÍèÆü¤·¤¿¤Î¤Ï¥±¥¤¥Æ¥£¤µ¤ó¤ÎÀ¤³¦¥Ä¥¢¡¼¤Î¤¿¤á¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥È¥ë¥É¡¼Á°¼óÁê¤¬¥±¥¤¥Æ¥£¤µ¤ó¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤ÆË¬Ìä¤·¤¿·Á¤Ç¤¹¡£2¿Í¤Î¸òºÝ¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤Ç¤¹¤Ç¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´ßÅÄ¸µ¼óÁê¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ø¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡Ù¤È¤·¤«½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶Ã¤¤¤¿X¥æ¡¼¥¶¡¼¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡´ßÅÄ¸µ¼óÁê¤ÏÂ³¤¯Åê¹Æ¤Ç¥È¥ë¥É¡¼Á°¼óÁê¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ô¥È¥ë¥É¡¼¼óÁê¤ÏG7¹Åç¥µ¥ß¥Ã¥È»þ¡¢¸ø¼°¹Ô»ö¤Ë²Ã¤¨¡¢¸¶Çú»ñÎÁ´Û¤òÊÌÅÓË¬Ìä¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢º£¤Ç¤â¿´¤Ë¶¯¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Õ¤È¡¢¹Åç½Ð¿ÈµÄ°÷¤È¤·¤Æ¤Î¼Õ°Õ¤òÉ½¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ô¥«¥Ê¥À¤ÏÀ¯¼£¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢·ÐºÑ¡¢Ê¸²½¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ëÊ¬Ìî¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤ê¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡£°ú¤Â³¤ÆüËÜ¡¦¥«¥Ê¥À¤ÎÍ§¹¥¡¦¶¨ÎÏ¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£¡Õ¤È¡¢ÆüËÜ¤È¥«¥Ê¥À¤ÎÍ§¹¥´Ø·¸¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥ë¥É¡¼Á°¼óÁê¤È¥±¥¤¥Æ¥£¤Ï12·î1ÆüÌë¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¹õ¤¤¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¥¸¡¼¥ó¥º¡¢Ãã¿§¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤È¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¤¤¤¦¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÉþÁõ¤ÇÀõÁð¤Ë¸½¤ì¡¢ÁêËÐ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ÆüËÜÎÁÍýÅ¹¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£3Æü¤Î¸ø±é¤òÁ°¤Ë¡¢ÆüËÜ´Ñ¸÷¤òËþµÊ¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£2025Ç¯7·î¡¢¥«¥Ê¥À¡¦¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ë¤Ç2¿Í¤Î¥Ç¡¼¥È¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢¸òºÝÀâ¤¬Éâ¾å¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â¥è¥Ã¥ÈÍ·¤Ó¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£10·î¤Ë¤Ï»ö¼Â¾å¤Î¸òºÝÀë¸À¤â¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2¿Í¤Î´Ø·¸¤Ï¸øÁ³¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥±¥¤¥Æ¥£¤Ï±ÑÇÐÍ¥¤Î¥ª¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥Ö¥ë¡¼¥à¤È9Ç¯´Ö¤Î»ö¼Âº§À¸³è¤Ç¡¢1½÷¤ò¤â¤¦¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥È¥ë¥É¡¼Á°¼óÁê¤â2023Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤¿¸µ¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î¥½¥Õ¥£¡¼¡¦¥°¥ì¥´¥ï¡¼¥ë¤µ¤ó¤È¤Î´Ö¤Ë2ÃË1½÷¤¬¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥ë¥É¡¼Á°¼óÁê¤Ï¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤Î½°µÄ±¡¤Ë¤¢¤¿¤ë½îÌ±±¡¤ÎµÄ°÷¤À¤¬¡¢¼¡´üÁíÁªµó¤Ë¤ÏÎ©¸õÊä¤»¤º¡¢À¯³¦°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢9Ç¯Ä¶¤ÎÄ¹´üÀ¯¸¢¤Î¤Ê¤«¤ÇÃüÍî¤·¤Æ¤¤¤¿»Ù»ýÎ¨¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÊÆ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¥«¥Ê¥À¤Ø¤Î¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ò¤á¤°¤ë¶¯¹ÅÏ©Àþ¤Ç¡¢»Ù»ýÎ¨¤ò²óÉü¤·¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¸½ºß53ºÐ¤È¡¢¥«¡¼¥Ë¡¼¸½¼óÁê¤è¤ê6ºÐ¤â¼ã¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼óÁêºÆÅÐÈÄ¤Î²ÄÇ½À¤Þ¤Ç¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢´ßÅÄ¸µ¼óÁê¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢±ÊÅÄÄ®³¦·¨¤Ç¤Ï¤³¤ó¤Ê²±Â¬¤â¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥È¥ë¥É¡¼Á°¼óÁê¤Ï¡¢¥ª¥Ð¥Þ¸µÊÆÂçÅýÎÎ¤ÎÇ®Îõ¤Ê¿®Êô¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥ë¥É¡¼Á°¼óÁê¤Î±éÀâ¤äÍ·Àâ¡¢»ë»¡¤Ê¤É¤Ç¤Î»ÅÁð¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢¥ª¥Ð¥Þ¸µÂçÅýÎÎ¤ò¥È¥ì¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥±¥¤¥Æ¥£¤µ¤ó¤â¡¢¥¢¥ó¥Á¡¦¥È¥é¥ó¥×¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¥»¥ì¥Ö¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê2¿Í¤Ï¡ÈÈ¿¥È¥é¥ó¥×¡É¥«¥Ã¥×¥ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡³°Áê·Ð¸³¤¬Ä¹¤¤´ßÅÄ¸µ¼óÁê¤Ï¡¢Àè¤ÎÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¤Ï¤·¤ã¤®¤Ö¤ê¤Ë¡¢¡Ø¤ß¤Ã¤È¤â¤Ê¤¤¡Ù¤È¼þ°Ï¤Ë·ù°´¶¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ßÅÄ¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÎºÇÂç¤Î¶¼°Ò¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡¢¥ª¥Ð¥Þ¸µÂçÅýÎÎ¤Ë¶á¤¤¥È¥ë¥É¡¼Á°¼óÁê¤È¤ÎÍ§¹¥´Ø·¸¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¡È¿Æ¥È¥é¥ó¥×¡É¤ËÊÐ¤ê¤¬¤Á¤Ê¹â»Ô¼óÁê¤Î³°¸òÊý¿Ë¤ò¤±¤óÀ©¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¡¢¤¢¤È3Ç¯¼å¤Ç½ª¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦À¯¼£Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡³¤³°¡È¥Ó¥Ã¥°¥«¥Ã¥×¥ë¡É¤È¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡¢´ßÅÄ¸µ¼óÁê¤Î»×ÏÇ¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤¿¤è¤¦¤À¡£