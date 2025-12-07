2025年12月23日（火）から25日（木）の3日間限定で、『SAPPORO STREAM HOTEL』7階にある『BAR & GRILL Splish』にて『Splish Noël Dinner Course 2025 ～Gastronomie de Lumière（ガストロノミー・ド・リュミエール）～』が開催されます。

Gastronomie de Lumière（ガストロノミー・ド・リュミエール）とは、フランス語で“光の美食”という意味。見た目の美しさや味の華やかさ・繊細さが際立つ“きらめき”を織り交ぜ、札幌の夜景を望む非日常空間で、感性を満たすフルコースを味わうことができます。

今回のコースでは、メインに肉料理と魚介料理という2つの主役料理が登場。

また、前菜には希少な国産ブランド豚『十勝ロイヤルマンガリッツァ豚』のパンチェッタを使用。とろける脂の甘みと芳醇な香りが、コース全体に深みを添えます。さらに、温かいパテと仔牛タンのコンフィには、赤ワインや果実を煮詰めた滑らかな『ルージュのクーリ』を添え、味わいに豊かな奥行きをプラス。締めくくりには、ホテルパティシエ特製のクリスマスデザートも。

赤い鈴をかたどったチョコレートの中に、ふわりと軽やかなクレームダンジュを閉じ込めた、見た目と味わいの両方で魅了する一皿は、イチゴの華やかな香りとミルキーなコクが、大人のクリスマスを演出してくれそう。

Splish Noël Dinner Course 2025 ～Gastronomie de Lumière～

開催期間：2025年12月23日（火）・24日（水）・25日（木）

時間：18:00～21:00（L.O. 20:30）

会場：北海道札幌市中央区南4条西4丁目1-1 SAPPORO STREAM HOTEL 7階「BAR & GRILL Splish」

料金：1名 16,000円

※窓側席確約 ＋2,000円／乾杯用スパークリングワイン付き

※ペアリングワインは別途ご注文可（当日ご案内）

※表示価格にはサービス料（12%）・消費税（10%）が含まれています。

※写真はすべてイメージです。

※3日前までの要予約。

※席のご指定はできません（窓側確約オプションを除く）。

※食材の入荷状況により、内容が一部変更となる場合があります。

※アレルギーをお持ちの方は、事前にスタッフへお申し出ください。

※法令によりお車を運転される方、20歳未満の方へのアルコール提供はできません。

北海道Likers編集部のひとこと

7階にあるレストラン『BAR & GRILL Splish』からは、札幌の街並みと夜空が一望でき、夜景を眺めながらゆったりとディナーを楽しむことができますよ◎

今年は、「煌めきと静寂が同居する、冬の札幌の空気感を一皿に込めたい」とのシェフの思いから、北海道食材を主軸に、フォアグラやトリュフなど世界の美味を掛け合わせた特別なフルコースが並びます。

昨年は全日程で満席となった人気のクリスマスディナー。ぜひお早めにチェックしてみてくださいね！

文／北海道Likers

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。