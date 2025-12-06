犬が『鼻を鳴らす』ときの心理５選

犬が「フンッ」「フーッ」「ピーピー」など、鼻を鳴らすことはありませんか。鼻の鳴らし方でも犬の心理は異なります。ここでは、犬が『鼻を鳴らす』ときの心理をチェックしましょう。

1.満足している

散歩から帰った後やごはんを食べた後などに「フーッ」と少し長めのため息を鼻から出すように鳴らしたときは、犬が満足しているサインです。

散歩の後であれば「楽しかったな」、ご飯の後であれば「いっぱい食べた！」「美味しかったな」と現状に満足している気持ちが鼻を鳴らす行為となって現れています。

2.リラックスしている

犬が「フーッ」と長いため息を吐くような鼻の鳴らし方をするときは、リラックスしていることもあります。

飼い主にくっつきながら、あるいは離れた場所でひとり休んでいるときに「フーッ」と鼻を鳴らしている場合は、リラックスしている可能性が高いです。声をかけたり追いかけたりせず、そっと見守ってあげてください。

3.不満がある

「フンッ」「フッ」と短いため息を吐くように鼻を鳴らす場合は、不満を感じているサインです。「退屈だな」「なんで構ってくれないんだろう」など、現状に不満や退屈さを感じているので、遊びに誘うなど不満を解消してあげましょう。

4.かまってほしい

犬はかまってほしいときや甘えたいとき、「クンクン」と鼻を鳴らしたり、「ピーピー」というような鼻の鳴らし方をします。

「かまってほしいな」「寂しいから遊んでほしいな」「飼い主さんに甘えたいな」という気持ちが高まっており、なおかつ自分で飼い主のそばに行けない（ケージの中に入っている、留守番中であるなど）ときに見られやすい行動です。

手が空いているときであれば、ぜひスキンシップや遊びなどのコミュニケーションで寂しさを解消してあげましょう。

5.不安を感じている

「ピーピー」「クンクン」と鼻を鳴らしている時、もしも体を縮こませたり飼い主にぎゅっと体を密着させるように寄せてきたりする場合は、強い不安を感じている可能性が考えられます。

普段は聞き慣れない音が聞こえていたり、苦手な場所（病院や人が多い場所など）に連れてこられたりした時など、犬はさまざまな場面で不安を感じがちです。

体を撫でてあげたり、抱きしめてあげたり、人込みが多い場所ではドッグカートや抱っこで移動するなど、不安にならないよう対処してあげてください。

犬が鼻を鳴らすときに注意すべき症状

犬が鼻を鳴らしているとき、もしも以下のような症状がみられたら、一度動物病院で診てもらいましょう。

「ガーガー」「ぐーぐー」などの異音が鳴る 苦しそうに呼吸をしている 寝ている間に突然呼吸が止まることがある いびきが徐々に大きくなっている

気管虚脱や鼻炎などの呼吸器系の病気や、鼻に異物が詰まっているなどの異常が生じている可能性が疑われます。早めに状態を診察してもらい、必要な処置をしてもらいましょう。

まとめ

いかがでしたか。犬が鼻を鳴らすときは心理状態が関係していることもあります。しかし、鼻の鳴らし方や症状によっては、呼吸器系の疾患が影響していることもあるので、気になる症状が現れたら早めに動物病院で診てもらいましょう。

(獣医師監修：寺脇寛子)