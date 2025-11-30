この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

AI大学【AI&ChatGPT最新情報】が「【週刊最新AIツール&ニュース】ChatGPTのショッピング機能と進化したボイスモード/Claudeの最上位モデル「Claude Opus 4.5」」を公開。OpenAIがChatGPTにショッピング機能を追加し、ボイスモードを強化したほか、競合であるAnthropic社が新モデル「Claude Opus 4.5」を発表するなど、主要AIツールに実用的なアップデートが相次いだ。

OpenAIは、ChatGPTに2つの新機能を実装した。一つ目は、パーソナライズされた買い物ガイドを提示するショッピングリサーチ機能である。ChatGPTのフォーム下部にある「ショッピングアシスタント」を選択し、欲しいものについて質問すると、過去の会話やメモリを基におすすめの商品を提案する。この機能はすべてのユーザーが利用可能だ。二つ目は、進化したボイスモードである。従来は別画面に遷移していたが、AIチャット内で直接音声会話が可能になった。こちらも全ユーザーに展開される。

Anthropic社は、2025年11月25日にAIモデル「Claude Opus 4.5」を公開した。これはClaude 4.5シリーズの最上位モデルであり、コーディングやPC操作などのベンチマークでGoogleの「Gemini 3 Pro」やOpenAIの「GPT-5.1」を超えるスコアを記録している。公式AIチャット「Claude」で有料ユーザーが利用できるほか、APIも提供されている。

その他にも、Black Forest Labsが最新の画像生成AIモデル「FLUX.2」シリーズを発表。テキストからの画像生成や、最大10枚のアップロード画像の同時編集が可能だ。また、OpenAIの動画生成AI「Sora 2」には新たにスタイル機能が実装され、動画のちらつきも改善された。

今週は、既存の主要AIツールがより実用的になるアップデートが多数発表された。特にChatGPTの新機能は無料で利用できるため、興味のある方は動画の概要欄にあるリンクから試してみてはいかがだろうか。

