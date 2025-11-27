『アストリッドとラファエル』最新シーズン6、2026年2月23日（月・祝）日本初放送！

本国フランスで10月24日より放送中の大ヒットミステリー『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』の最新シーズン6が、日本唯一のミステリードラマ専門チャンネル、ミステリーチャンネルにて2026年2月23日（月・祝）に日本初放送となることが決定！（※本記事は、シーズン5・6のネタバレを含みますのでご注意ください）

シーズン1〜5の一挙放送も！

本作は、正反対の性格の女性二人がお互いにないものを補いつつ、友情を育みながら難事件を解決していくミステリードラマ。2019年にフランスで放送開始となり、日本では2021年にミステリーチャンネルが初放送して以来、海外ドラマファンの枠を超えて幅広い層から絶大な支持を集めている。今年3月には、アストリッド役のサラ・モーテンセンとアストリッドの恋人テツオ役のケンゴ・サイトウが来日。ミステリーチャンネルが開催したファンイベントでは、来場者全員と握手やハグをするなど日本のファンとの交流を深め、人気を確固たるものにした。

シーズン5は、アストリッドとテツオの結婚式で、ラファエルが毒殺されそうになるという衝撃的なクリフハンガーで幕を閉じた。待望のシーズン6では、この未曾有の出来事がアストリッドとラファエルの絆にどのような影響を及ぼすのかが描かれる。さらに、アストリッドはテツオに隠された大きな秘密に直面するなど、二人の私生活に新たな局面が訪れることに。また、シリーズ史上かつてない、超常現象スレスレの奇妙で不可解な事件が続々と登場。アストリッドの研ぎ澄まされた知力と、ラファエルの天性の直感、行動力が試される。

最新シーズンの放送に合わせて、ミステリーチャンネルでは過去5シーズンの一挙放送を2026年2月21日（土）より実施するので、まだ本作を観たことのない方も、途中で見逃したエピソードがある方も、この機会をお見逃しなく！

人生最大の試練に立ち向かうアストリッドとラファエルの友情と絆の行方、テツオに隠された秘密から、一瞬たりとも目が離せない、波乱に満ちたシーズン6は、2026年2月23日（月・祝）にミステリーチャンネルにて日本初放送。時間は未定なので、確定次第お伝えしたい。

『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』シーズン6（全8話）放送情報

シーズン6（字幕版）…2026年2月23日（月・祝）＊時間未定

シーズン1〜5（字幕版）…2026年2月21日（土）〜2月23日（月・祝）一挙放送

