2年連続重版決定☆『ムーミン家計簿2026』で家計をスッキリまとめよう
『ムーミン家計簿2026』が家計簿では異例の2年連続重版決定！ シンプルでおしゃれ、使いやすさ抜群の『ムーミン家計簿』で、家計簿をつけてみよう。
☆使いやすさとおしゃれさが魅力の『ムーミン家計簿』をチェック！（写真4点）＞＞＞
2012年から毎年発売している『ムーミン家計簿』。
人気の秘密は、なんといってもシンプルでおしゃれなところ。家計簿というと、食費、日用品費、レジャー費など、あらかじめ費目が印字されているものが多いが、『ムーミン家計簿』で印字されている費目は食費のみ！
残りの11ある費目欄は、使う方の生活スタイルに合わせて自由に設定できるので、家計簿記入に挫折した経験がある人でも、取り組みやすくなっている。
使い方はとても簡単。
まずは、各月の収入、家賃などの決まった額の出費、先に貯金しておく額を書き込む。
そうするとその月に使えるお金が見えてくるので、あとはあらかじめ決めた予算を意識して1カ月のやりくりスタート！
最後に「今月の収支」にまとめを書けば、その月の最終的な貯金額がわかるようになっている。
家計簿の後ろの方には、年間の終始記録のほか、贈り物や頂き物の記録などもついているので、日々のちょっとした記録にも◎。費目の立て方のヒントも掲載。
シンプルで使いやすい。可愛いムーミンと一緒に家計簿にチャレンジしてみよう！
