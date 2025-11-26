「ワンポイントで上品」簡単キレイになれる「シンプルで大人っぽい」目にとまるアクセサリー

古風なムードがトレンドの今シーズン。てっとり早く、そして洗練さもそこなわずにとり入れるには？ いつものコーデに小さく足すだけで仕上がりのかじを切ってくれる“飾れるクラシック感”で、すぎないなつかしさを堪能して。







ハンサムな深みをもたらす「クラシックに飾れる小物」

ツヤめくスムースレザーやキラリと光るジュエリーなど。ノスタルジーの中に凜とした表情を秘めた淑女なヴィンテージ感。硬派なスタイリングに、なじませるように添えるとちょうどいい。 ※（ ）内の数字は、バッグは縦×横×マチ、靴はヒールの高さで単位はcmです。







ヘアにメタリックなかわいげを

シルバーコーム、ゴールドクリップ／ともにプリュイ（プリュイ トウキョウ） クラシカルな雑貨屋さんにありそうなメタリック調の髪飾り。さっとヘアをまとめるだけでも品格が高まる。







手元に欲しいクリアな重み

リング［上］／IRIS47（フーブス） リング［下］／Pignatta（ZUTTOHOLIC） 手元に欲しい重みがありながら、コーディネートをじゃましない透き通る質感。無彩色だからどんな服装にもなじませやすい。







(アイテムのプライスなど詳細)

