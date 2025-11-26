高めヒールでも「疲れずに歩きやすい」どんなコートにも似合う「スタイルUPブーツ」の選び方





「ぐらつかずに歩きやすい」スタイルUPブーツ

ワイドパンツやボリュームスカートとの釣り合いがとれる太めのしっかりとしたヒールは、そんなボトムだけでなくコートなど重めなアウターやトップスにも好相性。高めのヒールでも疲れずにスタイルUP。そんないいとこどりの新作ブーツをピックアップ。 ※（ ）内の数字はヒールの高さで、単位はcmです。







脚線に奥行きを生む「ワイドな筒型」

黒型押しブーツ（7）／ネブローニ

重めなボトムスやコートにも負けない、辛口なクロコの型押しと存在感のある太ヒール。甲の中盤から縦に伸びる、締めつけ感のないIラインの筒型は、パンツのブーツINも簡単。シャープなスクエアトゥとのバランスが、タフな中にも洗練さを漂わせる。







新勢力の「オブリークトゥ」

黒ブーツ（4.5）／ペリーコ（アマン）

親指側にゆとりを持たせた、ななめにカットしたつま先が今季らしい一足。甲幅が広い人でも窮屈さを感じにくく、しっかりとしたヒールで疲れずにスタイルアップをかなえる。ミニマルな黒レザーで旬なフォルムを上品なムードに。







「脚線を縦に流す」ミドル丈

黒ストレッチブーツ（5）／TSURU By MARIKO OIKAWA

脚に吸いつく、ソフトなストレッチ素材。この「ぴたっとした」フィット感と、脚線をまっすぐ縦に流すミドル丈との相乗効果で、確実な細見えを実現。特筆すべきは、細身パンツの上からかぶせてももたつかない、その柔軟な対応力。安定感のある5cmヒールが、毎日のスタイルアップをストレスなくサポート。







（ブーツのプライスなど詳細へ）

≫【全16足の一覧へ】 どれだけ歩いても疲れない「どう合わせてもスタイルUP」 どこまでも履き回せるブーツ