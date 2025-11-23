[11.22 ¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè11Àá](¥é¥¤¥ó¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥·¥å¥¿¥Ç¥£¥ª¥ó)

¢¨26:30³«»Ï

<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>

[¥±¥ë¥ó]

ÀèÈ¯

GK 1 ¥Þ¡¼¥Ó¥ó¡¦¥·¥å¥Ð¡¼¥Ù

DF 2 ¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥·¥å¥ß¡¼¥É

DF 3 ¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥Ï¥¤¥ó¥Ä

DF 28 ¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥»¥Ö¥í¥ó¥»¥ó

DF 32 ¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥ë¥ó¥É

MF 6 ¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥ë

MF 8 ¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥Õ¥»¥¤¥ó¥Ð¥·¥Ã¥Á

MF 18 ¥¤¥µ¥¯¡¦¥Ù¥ë¥°¥Þ¥ó¡¦¥è¡¼¥Ï¥Í¥½¥ó

FW 9 ¥é¥Õ¥Ê¡¼¥ë¡¦¥¢¥Ø

FW 16 ¥ä¥¯¥Ö¡¦¥«¥ß¥ó¥¹¥­

FW 29 ¥ä¥ó¡¦¥Æ¥£¡¼¥ë¥Þ¥ó

¹µ¤¨

GK 20 ¥í¥ó¡¦¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Ä¥£¡¼¥é¡¼

DF 39 ¥¸¥§¥ó¥¯¡¦¥¨¥º¥«¥¸¥ã¥ë

MF 5 ¥È¥à¡¦¥¯¥é¥¦¥¹

MF 11 ¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥«¥¤¥ó¥Ä

MF 13 ¥µ¥¤¡¼¥É¡¦¥¨¥ë¡¦¥Þ¥é

MF 17 ¥¢¥ì¥Ã¥·¥ª¡¦¥«¥¹¥È¥í¥â¥ó¥Æ¥¹

MF 37 ¥ê¥ó¥È¥ó¡¦¥Þ¥¤¥Ê

FW 7 ¥ë¥«¡¦¥Ð¥ë¥È¥·¥å¥ß¥Ã¥È

FW 30 ¥Þ¥ê¥¦¥¹¡¦¥Ó¥å¥ë¥¿¡¼

´ÆÆÄ

Lukas Kwasniok

[¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È]

ÀèÈ¯

GK 23 ¥ß¥Ï¥¨¥ë¡¦¥Ä¥§¥Ã¥Æ¥é¡¼

DF 3 ¥¢¥ë¥È¥¥¡¼¥ë¡¦¥Æ¥¢¥Æ

DF 4 ¥í¥Ó¥ó¡¦¥³¥Ã¥Û

DF 21 ¥Ê¥µ¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó

DF 34 ¥Ê¥à¥Ç¥£¡¦¥³¥ê¥ó¥º

MF 7 ¥¢¥ó¥¹¥¬¡¼¡¦¥¯¥Ê¥¦¥Õ

MF 8 ¥Õ¥¡¥ì¥¹¡¦¥·¥ã¥¤¥Ó

MF 18 ¥Þ¥Õ¥à¡¼¥É¡¦¥À¥Õ¡¼¥É

MF 20 Æ²°ÂÎ§

MF 27 ¥Þ¥ê¥ª¡¦¥²¥Ã¥Ä¥§

FW 9 ¥è¥Ê¥¿¥ó¡¦¥Ö¥ë¥«¥ë¥È

¹µ¤¨

GK 40 ¥«¥¦¥¢¡¦¥µ¥ó¥È¥¹

DF 2 E. Baum

DF 5 ¥ª¡¼¥ì¥ë¡¦¥¢¥á¥ó¥À

DF 13 ¥é¥¹¥à¥¹¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¥»¥ó

DF 24 ¥ª¡¼¥ì¥ê¥ª¡¦¥Ö¥¿

MF 15 ¥¨¥ê¥¹¡¦¥¹¥­¥ê

FW 17 ¥¨¥ê¥§¡¦¥ï¥¤

FW 19 ¥¸¥ã¥ó¡¦¥Þ¥Æ¥ª¡¦¥Ð¥ª¥ä

FW 32 ¥¸¥§¥·¥Ã¥¯¡¦¥¨¥ó¥¬¥ó¥«¥à

´ÆÆÄ

¥Ç¥£¥Î¡¦¥È¥Ã¥×¥á¥é¡¼

¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡:Opta
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µ­Ï¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹