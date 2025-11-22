¡ãÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¡©¡ä¡Ö¥ß¥ë¥¯¡©ÊìÆý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡×·»¤«¤éÊ¹¤«¤ì¤Æ¡¢¥É¥ó°ú¤¡£»þÂå¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿¿Í¤À¤Ã¤¿
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤è¤¯¤«¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖÃË¤Î»Ò¡©¡¡½÷¤Î»Ò¡©¡×¡Öº£¤Ï²¿¥ö·î¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£¸«ÃÎ¤é¤Ì¿Í¤«¤é¤âÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¼ÁÌä¤È¤·¤Æ¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¤Î¤¬¡¢¡ÖÊìÆý¡©¡¡¥ß¥ë¥¯¡©¡×¡£ºÇ¶á¤Ï¼ºÎé¤Ê¼ÁÌä¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
²¿¤Îµ¤¤Ê¤·¤Ë¿Ò¤Í¤Æ¤¤¿·»¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¤½¤ì¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¡©
¡ØÀ¸¸å6¥ö·î¤¯¤é¤¤¤Îº¢¡¢·»¤È²ñ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¥ß¥ë¥¯¤Ê¤Î¡©¡¡ÊìÆý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤·¡¢°ÛÀ¤Ç¤¢¤ëËå¤ËÊ¹¤¯¤Î¤ÏÀµÄ¾¡¢µ¤»ý¤Á°¤¤¡Ä¡Ä¡£ºÇ¶á¤Ï¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤Ê¼ÁÌä¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ö¤Þ¤À¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤òÊ¹¤¯¤Î¤«¡×¤È¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë·»¤Ï35ºÐ¡£·»¤Ë¤ÏÂ©»Ò3¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±ü¤µ¤ó¤ÏÁ´°÷¤Û¤ÜÊìÆý¤Ç°é¤Æ¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡Ù
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÏÅö½éÊìÆý¤Ç°é¤Æ¤ë¤Ä¤â¤ê¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡¢4¥ö·îº¢¤«¤é´°Á´¥ß¥ë¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤Îº¢¤Ë¤Ïµ¤»ý¤Á¤¬¿á¤ÃÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ö¥ß¥ë¥¯¡×¤ÈÉáÄÌ¤ËÅú¤¨¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢½Ð»ºÄ¾¸å¤Ç¤¢¤ì¤ÐÊìÆý¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª·»¤µ¤ó¤¬²¿¤Îµ¤¤Ê¤·¤Ë¿Ò¤Í¤Æ¤¤¿¤ÈÃÎ¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤«¡£
¡Ø¤¤¤Ä¤â»×¤¦¤±¤É¡¢¤Ê¤¼ÊìÆý¤¬¥ß¥ë¥¯¤«¤òÊ¹¤¯¤ó¤À¤í¤¦¡©¡¡ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²ñÏÃ¤Ï¤½¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ù
´ó¤»¤é¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢Æ±ÍÍ¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ëÊý¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¤Ê¤ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¤³¤È¤ËÆ§¤ß¹þ¤à¶Ã¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÉÔ²÷´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¥Þ¥Þ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¸À¤¦Â¦¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç°µ¤¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Å·µ¤¤ÎÏÃ¤¯¤é¤¤¤Î°§»¢´¶³Ð¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ø»ä¤Ï½Ð»º¸å¡¢¡Ø¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Ù¤ÎÁ°¤ËµÁÉã¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿Âè°ìÀ¼¤¬¡¢¡ÖÊìÆý¡©¡×¤Ç¤·¤¿¡£¤ª¤Þ¤¨¤ËÊ¹¤«¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤è¡ª¡Ù
¤³¤¦¤·¤¿¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÏÇ¯ÇÛ¼Ô¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ê¥¿¥¤¥¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÀ¤´Ö¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤¬Çö¤¯¡¢º£¤É¤¤ÎÉ÷Ä¬¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¡¢Åê¹Æ¼Ô¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤ÏÇ¯ÎðÅª¤Ë¤Ï¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Î¼Ò²ñ¿Í¡£¡Ö»ä¤ÏÇ¥¿±¡¦½Ð»º¤·¤¿¤Î¤Ç¤½¤¦¤·¤¿¾ðÊó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤±¤ì¤É¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬¡ÈÊ¹¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡É¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤ÈÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¡£
¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÍ½È÷·³¡©»þÂå¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¢¤ê
¡Ø¾å¤Î»Ò¤¬»º¤Þ¤ì¤Æ1¥ö·î¸å¡¢¥À¥ó¥Ê¤Î¿ÆÀÌ¤Î¤ª¤Ã¤µ¤ó¤¬¥¿¥Ð¥³¤ÎÆ÷¤¤¤ò¥×¥ó¥×¥ó¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¤ï¤¬²È¤ËÍè¤¿¡£ÂçÌÂÏÇ¡Ù
Ç¯ÇÛ¼Ô¤¬¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤»öÎã¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ó¤ÊÂÎ¸³ÃÌ¤âÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç¥ÉØ¤äÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÁ°¤Ç¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤¦¤Î¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤È¤Ç¤â»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¤½¤ì¤¬µö¤µ¤ì¤¿»þÂå¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÊìÆý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤Ç¤â¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤¬¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£´¶³Ð¤¬¡¢º£¤È¤¤¤¦»þÂå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¡Öº£¤É¤¤½¤ì¤ò¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤À¤è¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¼ã¤¤¤È¤â¤¤¤¨¤ëÀ¤Âå¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Åê¹Æ¼Ô¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤Ï»þÂå¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£
¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃË¤È½÷¤Î°ã¤¤¤Ç¡¢ÃË¤Ï°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¤È¤½¤ó¤Ê¾ðÊó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤ó¤À¤È»×¤¦¡£¼«Ê¬¤´¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡Ù
¼«Ê¬¤È¤Ï°ã¤¦Â¸ºß¤Î°ÛÀ¤À¤«¤éÍ¾·×¤Ë¾ðÊó¤Ë¤¦¤È¤¤¡¢¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÖºÊ»Ò¤Î¤¤¤ëÃËÀ¤¬Á´°÷¤½¤Î¤Ø¤ó¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ö¼«Ê¬¤¬ÊìÆý¤ò½Ð¤¹¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â¡£¤ª·»¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¼«Ê¬¤ÎºÊ¤¬´°Á´ÊìÆý¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö½Ð»º¤·¤¿¤é¤ß¤ó¤ÊÅö¤¿¤êÁ°¤ËÊìÆý¤¬½Ð¤ë¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¹þ¤ß¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¿ÈÆâ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê»ØÅ¦¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡£¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò²Ì¤¿¤½¤¦
¡Ø·»¤Ê¤éÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬¥Ó¥·¥Ã¤ÈÃí°Õ¤·¤Æ¤¢¤²¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡Ù
¤ª·»¤µ¤ó¤ÏÁê¼ê¤¬Ëå¤À¤Ã¤¿µ¤°Â¤µ¤«¤é¿Ò¤Í¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤Ê¤é¤³¤Á¤é¤â·»¤È¤¤¤¦¶á¤¤´Ø·¸À¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»ØÅ¦¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ø»ä¤Ê¤é¡Ö¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¦¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤è¤½¤Ç¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤À¤è¡×¤ÈÇ°²¡¤·¤¹¤ë¡£¡ÖÀµÄ¾¡¢»ä¤âµ¤Ê¬¤¬°¤¤¡×¤È¤â¸À¤¦¤«¤Ê¡£¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤é¡¢ÍýÍ³¤âÀâÌÀ¤¹¤ë¡Ù
¡Ø¥Ç¥ê¥«¥·¡¼¤¬¤Ê¤¤ÃË¤Ï·ù¤ï¤ì¤ë¤è¡£¤Þ¤µ¤«²ñ¼Ò¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦È¯¸À¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡©¡¡Ãí°Õ¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¿ÈÆâ¤À¤±¤À¤è¡Ù
Áê¼ê¤¬Â¿¾¯¥à¥Ã¤È¤·¤è¤¦¤È¤â¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê»ØÅ¦¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¿ÈÆâ¤À¤«¤é¡£¡Ö»ä¤Î·»¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¡Øµ¤»ý¤Á°¤¤¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¿Í¤Ê¤é±óÎ¸¤·¤Æ¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ê¤é¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜÍè¤Ê¤é¤ª·»¤µ¤ó¤Î±ü¤µ¤ó¤¬¶µ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ë½Ð¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤â¼«Ê¬¤Î¿ÈÆâ¤¬¼þ°Ï¤Ë¡Ö»þÂå¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿¿Í¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤ª·»¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿ÈÆâ¤µ¤¨Ãí°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤òÄü¤á¤¿¡¢¸À¤Ã¤Æ¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤´è¸Ç¼Ô¡×¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£»ØÅ¦¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢¤à¤·¤í¤ª·»¤µ¤ó¼«¿È¤Î¤¿¤á¡£¼Â¤ÎËå¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ëÀ¤´Ö¤«¤é¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¡¢¤·¤Ã¤«¤ê²Ì¤¿¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£