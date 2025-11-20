【n.SSign】スマホの中身を大公開♡ 日本語が得意なROBINの〈最新・お気に入りフレーズ〉とは？

n.SSignの連載企画がスタート！第5回目は、n.SSignの日本語担当・ROBIN（ロビン）が登場♡ 普段はなかなか見ることができないメンバーのスマホをのぞき見するこの企画。5つのチェックリストと季節のQ&Aを通して、n.SSignの“今”の素顔に迫ります。

ROBINのスマホの中身を大公開！

最近撮ったお気に入りのセルカから、こだわりのロック画面、愛用中のスマホケース、そしてLAURENCEから届いた“お題バトンリレー”まで。

5つのチェックリストでROBINの等身大の魅力をお届けします♡

Check! 最近のお気に入りの1枚

「このセルカはエスカレーターで撮りました！スケジュールがあって向かう途中でしたが、撮ってみたらどうかなと思って撮ってみました」

Check! 今設定しているロック画面

「よく撮れた写真だし、スマホを見る度僕を見られるから気分がいいです :) 」

Check! 今使っているスマホケース

「実はCOSMOからもらったケースです！デザインも素敵で、気に入ってよく使っています<3」

【お題バトンリレー】LAURENCEからROBIN質問！

ここからは、第4回に登場したLAURENCEが、ROBINのスマホの中身について気になることを答えてもらいました。

Check! スマホの写真フォルダにある1番最後の写真は？by LAURENCE

「11月初めに撮った果物の写真です。元気に果物を食べている姿も撮ってみたかったです」