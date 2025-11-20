【n.SSign】スマホの中身を大公開♡ 日本語が得意なROBINの〈最新・お気に入りフレーズ〉とは？
n.SSignの連載企画がスタート！第5回目は、n.SSignの日本語担当・ROBIN（ロビン）が登場♡ 普段はなかなか見ることができないメンバーのスマホをのぞき見するこの企画。5つのチェックリストと季節のQ&Aを通して、n.SSignの“今”の素顔に迫ります。
5つのチェックリストで読み解く、等身大のROBIN
ROBINのスマホの中身を大公開！
最近撮ったお気に入りのセルカから、こだわりのロック画面、愛用中のスマホケース、そしてLAURENCEから届いた“お題バトンリレー”まで。
5つのチェックリストでROBINの等身大の魅力をお届けします♡
Check! 最近のお気に入りの1枚
「このセルカはエスカレーターで撮りました！スケジュールがあって向かう途中でしたが、撮ってみたらどうかなと思って撮ってみました」
Check! 今設定しているロック画面
「よく撮れた写真だし、スマホを見る度僕を見られるから気分がいいです :) 」
Check! 今使っているスマホケース
「実はCOSMOからもらったケースです！デザインも素敵で、気に入ってよく使っています<3」
【お題バトンリレー】LAURENCEからROBIN質問！
ここからは、第4回に登場したLAURENCEが、ROBINのスマホの中身について気になることを答えてもらいました。
Check! スマホの写真フォルダにある1番最後の写真は？by LAURENCE
「11月初めに撮った果物の写真です。元気に果物を食べている姿も撮ってみたかったです」
ROBINの“今”に迫るQ&A＋最新セルフィーも公開♡
ROBINの等身大トークをお届け！
よく使う絵文字の理由や、最近お気に入りの日本語など、ROBINらしさが垣間見えるミニインタビューです♡
Question 1番よく使う絵文字は？
「僕が1番よく使う絵文字は😌 この絵文字です！いつでも使うことができて、多くの意味が込められているのでよく使っています」
Question 最近1番お気に入りの日本語は？
「『やあやあー猗窩座殿』。僕の好きなアニメのセリフです。特に童磨の血鬼と猗窩座の血鬼が好きです。
（日本語で）『鬼滅の刃』大好きです！」
More! ROBINの最新セルフィーをお届け♡
「BEST ロレンス選手権」結果発表！
第4回で LAURENCEの22歳の誕生日を記念して開催したこの企画。
メンバー6人がスマホの中から選び抜いた“渾身のベストロレンス”で、COSMOのみなさんの投票によって栄えある1位に輝いたのは……いったい誰の写真！？
ドキドキの結果をさっそくCHECK！
【n.SSign】LAURENCE誕生日スペシャル！こだわりのスマホの中身から、メンバーが推す♡「BEST ロレンス選手権」までCHECK
第1位：ROBIN
Voice COSMOの声
「ロレンスはいつでもかっこいいけど、綺麗さが際立ってるのはNo.4かな」
「可愛いい＆カッコいい エントリーNo,4です♡」
「ロビンが撮ったロレンスがとっても可愛く撮れています」
「やっぱりやっぱりこのふたり」
「ROBINが撮った可愛い写真を推します！」
第2位：HUIWON
Voice COSMOの声
「綺麗な赤目に写っていてそれが似合ってしまうロレンスもすごい！」
「儚げロレンスいちばん盛れてます！！」
「ヒウォンが撮ったレンスの写真の雰囲気がすごく好きです！！」
「1番盛れてるのはヒウォンくんのNo.6！目の色がなんだか異次元の美しさ」
第3位：DOHA
Voice COSMOの声
「スーツのぱっと目立つピンクと正面を見ているレンスが、n.SSignのビジュは僕！と主張している気がします」
「No.6の赤目で神秘的なレンス！」
「ショッキングピンクに負けない 華やかなお顔立ちLOVE×5」
「一番盛れてる、となるとNo.2ですかね。キラキラロレンスが素敵」
どの写真もメンバーの“LAURENCE愛”がたっぷり詰まっていて、COSMOのみなさんのコメントからも温かいお祝いの気持ちが伝わってきました♡
今回ご参加いただいたみなさん、本当にありがとうございました！
【お題バトンリレー】ROBIN→次のメンバーは？
ROBINから次回出演するメンバーに「こんな写真を見せてほしい」とお題を出してもらいました。
○○がメンバーたちに自慢したい写真を見せてください。
誰なのか予想しながら更新を楽しみにしていてくださいね♡
次回の更新は、12月20日（土）20:00！
Ray WEB編集部 大竹萌寧