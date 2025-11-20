King＆Princeの出場が発表された今年の『第76回NHK紅白歌合戦』。STARTO ENTERTAINMENTから3年ぶりの選出となったが、かつては同じグループで切磋琢磨したNumber_iも『紅白』に出場。共演シーンはあるのか、注目を集めているが……。

ジャニー喜多川氏の性加害問題以降、’23年、‘24年と『紅白』への出場がなかったSTARTO ENTERTAINMENT。3年ぶりの出場はKing＆Princeのみ。NHKはSTARTO社屈指の人気であるSnow ManやSixTONESにも『紅白』出場オファーを出していたと一部では報じられているが、両グループは出場を見送ったようだ。

「キンプリが出場を決めたのは、本人たちの意向が大きいと聞いています。永瀬廉さん（26）と郄橋海人さん（26）は“『紅白』に出たい”と常々思っていたそうなんです。実際、11月16日に行われた取材会でも高橋さんは『成長した姿を見せられたら』と語っていました。

キンプリをめぐっては、’23年に平野紫耀さん（28）、岸優太さん（30）、神宮寺勇太さん（28）がグループを脱退。永瀬さんと郄橋さんの2人体制となってからは今回がはじめての『紅白』ですから、気合が入っているのでしょう」（NHK関係者）

その平野らのNumber_iも『紅白』に昨年から2年連続で出場。脱退後はじめての5人の共演シーンがあるのではないかとファンはざわめている。

「キンプリとNumber_iをめぐっては、両者のファンには相手グループを純粋に応援できない人たちも少なくありません。そのため、『紅白』で共演する可能性がにわかに高まったことをファンは必ずしも喜ばしいと思っているわけではなさそうです」（スポーツ紙記者）

万が一共演がかなったら、NHKの演出に嫌悪感を抱くファンも出てきそうだが……。

「さすがに炎上する可能性が高いので、キンプリとNumber_iの“共演シーン”は作らないように工夫すると聞いています。たとえばNumber_iはNHKホールのロビーや別スタジオからのパフォーマンスにするなどして、両者が同じ場所に居合わせる場面を極力回避しようという意向です。結果発表や『蛍の光』の場面では出場歌手がステージに勢ぞろいし、和気あいあいとした雰囲気で幕を閉じるのがお決まり。ですが、キンプリとNumber_iは離れた立ち位置にするはずです」（前出・NHK関係者）

ファンは安心して大みそかを迎えてほしい――。