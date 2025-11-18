¡Ú2025Ç¯ºÇ¿·ÈÇ¡Û¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¤ÇÇã¤¦¤Ù¤¤ª¤¹¤¹¤á10Áª¡ª¥³¥¹¥á¡õÈþÍÆ¥°¥Ã¥º¡¢¥É¥ó¥¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤â
Cathy Doll¡Ê¥¥ã¥·¡¼¥É¡¼¥ë¡Ë¡Ã¥Ü¡¼¥ó¥È¥¥¥Ö¥ê¥ó¥¯ ¥ê¥Ã¥×¥¯¥ê¥Ã¥¯
Cathy Doll¡Ê¥¥ã¥·¡¼¥É¡¼¥ë¡Ë¡¡¥Ü¡¼¥ó¥È¥¥¥Ö¥ê¥ó¥¯ ¥ê¥Ã¥×¥¯¥ê¥Ã¥¯
¿Íµ¤¤Î¥¿¥¤¥³¥¹¥áCathy Doll¡Ê¥¥ã¥·¡¼¥É¡¼¥ë¡Ë¤«¤é2025Ç¯10·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡¢¥é¥áÆþ¤ê¤Î¿·ºî¥ê¥Ã¥×¤¬²Ä°¦¤¤¤ÈÁá¤¯¤âÏÃÂê¤Ë¡£
¡ØCathy Doll¡¡¥Ü¡¼¥ó¥È¥¥¥Ö¥ê¥ó¥¯ ¥ê¥Ã¥×¥¯¥ê¥Ã¥¯¡Ù¤Ï¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Û¥ï¥¤¥È¤È¥´¡¼¥ë¥É¤ÎÄ¶ÈùÎ³»Ò¥Ñ¡¼¥ë*1¤òìÔÂô¤ËÇÛ¹ç¤·¤¿¡¢¥°¥ê¥Ã¥¿¡¼¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡£
¥¯¥ê¥¢¤Ê¸÷Âô¤È¥°¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Îµ±¤¤Ç¡¢¼çÌòµé¤Î¤¦¤ë¥Ä¥ä¥ê¥Ã¥×¥á¥¤¥¯¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë3¼ïÎà¤Î¥ê¥Ã¥×¥±¥¢À®Ê¬*2ÇÛ¹ç¤Ç¡¢´¥Áç¤·¤¬¤Á¤Ê¿°¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¡¢¤×¤ë¤ó¤È¤·¤¿¿°¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
*1 ¹çÀ®¥Õ¥ë¥ª¥í¥Õ¥í¥´¥Ñ¥¤¥È¡¿¥Û¥¦¥±¥¤»À¡ÊCa¡¿Al¡Ë¡¢#10¤Ï¹çÀ®¥Õ¥ë¥ª¥í¥Õ¥í¥´¥Ñ¥¤¥È¤Î¤ß
*2 ¥·¥¢»é¡¢¥Ð¥Ð¥¹Ìý¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óE¡Ê¿Ý»À¥È¥³¥Õ¥§¥í¡¼¥ë¡Ë¡ÊÁ´¤ÆÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë
ÊÔ½¸Éô¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥ì¥Ó¥å¡¼¡¦¸ý¥³¥ß
Cathy Doll¡Ê¥¥ã¥·¡¼¥É¡¼¥ë¡Ë¡¡¥Ü¡¼¥ó¥È¥¥¥Ö¥ê¥ó¥¯ ¥ê¥Ã¥×¥¯¥ê¥Ã¥¯
¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¤×¤ë¤ó¤È¤·¤¿¥Ä¥ä¿°¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹♡
Á¡ºÙ¤Ê¥é¥á¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾åÉÊ¤«¤Ä²Ú¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤Ë¡£
¥é¥á¡ß¸÷Âô´¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿°¤Î½Ä¤¸¤ï¤ÎÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿Î©ÂÎÅª¤Ê¥ê¥Ã¥×¥á¥¤¥¯¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¥Ð¡¼¥à¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÊÝ¼¾´¶¤¬¤¢¤ê¡¢Ä¹»þ´Ö´¥Áç¤·¤Ë¤¯¤¤¤È¤³¤í¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡ý
¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Î¥Ã¥¯¼°¥ê¥Ã¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢³°½ÐÀè¤Ç¥µ¥Ã¤È¼è¤ê½Ð¤·¤ÆÅÉ¤êÂ¤¹ºÝ¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£
È¯Çä¡¦¾¦ÉÊ¾ðÊó
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡§Cathy Doll¡Ê¥¥ã¥·¡¼¥É¡¼¥ë¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾¡§Cathy Doll¡¡¥Ü¡¼¥ó¥È¥¥¥Ö¥ê¥ó¥¯ ¥ê¥Ã¥×¥¯¥ê¥Ã¥¯
¼ïÎà¡§Á´9¿§
ÍÆÎÌ¡§¡¼
²Á³Ê¡§1,320±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨ÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î22Æü¡Ê¿å¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê¡§Á´¹ñ¤Î¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¡Ê¸ø¼°Ç§Äê¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥·¥È¥é¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡Ë
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê¼è°·³«»ÏÆüÄø¤¬Á°¸å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼è¤ê°·¤¤¤Î³ÎÇ§¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
BabyBright¡Ê¥Ù¥¤¥Ó¡¼¥Ö¥é¥¤¥È¡Ë¡Ã¥Ø¥ë¥·¡¼¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¥ê¥Ã¥×
BabyBright¡Ê¥Ù¥¤¥Ó¡¼¥Ö¥é¥¤¥È¡Ë¡¡¥Ø¥ë¥·¡¼¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¥ê¥Ã¥×
Â³¤¤¤Æ¡¢º£ÃíÌÜ¤Î¥¿¥¤¥³¥¹¥áBabyBright¡Ê¥Ù¥¤¥Ó¡¼¥Ö¥é¥¤¥È¡Ë¤Î¿·ºî¥³¥¹¥á¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª
¥Þ¡¼¥Ö¥ëÌÏÍÍ¤¬ÌÜ¤ò¼æ¤¯¡ØBabyBright ¥Ø¥ë¥·¡¼¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¥ê¥Ã¥×¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
²Ì½Á¤Î¤è¤¦¤Ë¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥Ä¥ä´¶¤È¡¢¤¸¤å¤ï¤Ã¤ÈÞú¤à¤è¤¦¤Ê·ì¿§´¶¤Î¤¢¤ë¿°¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÈþÍÆÊÝ¼¾À®Ê¬¤È¤·¤Æ¥»¥é¥ß¥É*1¡¦¥Ó¥¿¥ß¥óC*2¡¦¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥¨¥¥¹*3¤Ê¤É¤òÇÛ¹ç¤·¡¢¥á¥¤¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¥ê¥Ã¥×¥±¥¢¤â²ÄÇ½¡£
¥á¥ó¥È¡¼¥ë*4ÇÛ¹ç¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ã¤È¤·¤¿À¶ÎÃ´¶¤¢¤ë»È¤¤¿´ÃÏ¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
*1 ¥»¥é¥ß¥É£ÎP¡ÊÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë
*2 ¥Ñ¥ë¥ß¥Á¥ó»À¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ë ¡ÊÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë
*3 ¥È¥ê¡Ê¥«¥×¥ê¥ë»À¡¿¥«¥×¥ê¥ó»À¡Ë¥°¥ê¥»¥ê¥ë ¡ÊÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë
*4 À¶ÎÃÀ®Ê¬
ÊÔ½¸Éô¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥ì¥Ó¥å¡¼¡¦¸ý¥³¥ß
BabyBright¡Ê¥Ù¥¤¥Ó¡¼¥Ö¥é¥¤¥È¡Ë¡¡¥Ø¥ë¥·¡¼¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¥ê¥Ã¥×
¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ç¡¢¥¬¥é¥¹¶Ì¤Î¤è¤¦¤ËÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¤¦¤ë¥Ä¥ä¿°¤Ë¡£
¤à¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿ÃÆÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¥ê¥Ã¥×¥á¥¤¥¯¤¬³ð¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´5¿§¤Î¤¦¤Á¡¢01¡Ê¾åµ¼Ì¿¿¡Ë¤È02¤Î¥«¥é¡¼¤Ï¿°¤ÎpH¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¿§¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢ÌÀ¤ë¤á¤ÎÀÄ¤ß¥Ô¥ó¥¯¤ËÈ¯¿§¤·¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Î¥«¥é¡¼¤Ï¥·¥¢¡¼¤ÊÈ¯¿§¤Ç¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê·ì¿§´¶¤Î¤¢¤ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¿§Ì£¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤è¡£
¥¹¡¼¥Ã¤È¤·¤¿À¶ÎÃ´¶¤Ï¶¯¤¹¤®¤º¡¢¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤È¤·¤¿»É·ã¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¥Þ¡¼¥Ö¥ëÌÏÍÍ¤Î¸«¤¿ÌÜ¤¬²Ä°¦¤¤¤Î¤Ç¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹♡
È¯Çä¡¦¾¦ÉÊ¾ðÊó
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡§BabyBright¡Ê¥Ù¥¤¥Ó¡¼¥Ö¥é¥¤¥È¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾¡§BabyBright ¥Ø¥ë¥·¡¼¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¥ê¥Ã¥×
¼ïÎà¡§Á´5¼ï
ÍÆÎÌ¡§2.5g
²Á³Ê¡§1,320±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨ÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î22Æü¡Ê¿å¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê¡§Á´¹ñ¤Î¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¡Ê¸ø¼°Ç§Äê¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥·¥È¥é¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡Ë
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê¼è°·³«»ÏÆüÄø¤¬Á°¸å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼è¤ê°·¤¤¤Î³ÎÇ§¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
KISSME¡Ê¥¥¹¥ß¡¼¡Ë¡Ã¥¢¥¤¥é¥Ã¥·¥å¥³¡¼¥à¡õ¥Ä¥¤¡¼¥¶¡¼¥¥Ã¥È
KISSME¡Ê¥¥¹¥ß¡¼¡Ë¡¡¥¢¥¤¥é¥Ã¥·¥å¥³¡¼¥à¡õ¥Ä¥¤¡¼¥¶¡¼¥¥Ã¥È
¡Ø¥¥¹¥ß¡¼ ¥¢¥¤¥é¥Ã¥·¥å¥³¡¼¥à¡õ¥Ä¥¤¡¼¥¶¡¼¥¥Ã¥È¡Ù¤Ï¸µ¡¹´Ú¹ñ¤ÎEC¥µ¥¤¥È¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¹¥É¾¤ò¸Æ¤Ó¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¡ÖÂ«´¶¤Þ¤ÄÌÓ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
0.2mm*´Ö³Ö¤ÎÌÜ¤ÎºÙ¤«¤¤¥³¡¼¥à¤È¡¢¤Þ¤ÄÌÓ¤ò¤Ä¤Þ¤ß¤ä¤¹¤¤¤è¤¦ÀèÃ¼¤¬¥é¥¦¥ó¥É·¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ä¥¤¡¼¥¶¡¼¡Ê¥Ô¥ó¥»¥Ã¥È¡Ë¤¬1¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢°ìÂÎ·¿¥¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ó¤È¥Ä¥¤¡¼¥¶¡¼¤¬ËÜÂÎ¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë»ÅÍÍ¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¤È¤³¤í¤¬´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È♡
* ¤¯¤·ÌÜ¤Î´Ö³Ö¡¿Â¬Äê°ÌÃÖ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¤ª¤¹¤¹¤á¤Î»È¤¤Êý¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¡ª
¡¥Þ¥¹¥«¥é¤òÅÉ¤ëÁ°¤Ë¡¢¥³¡¼¥à¤Ç¤Þ¤ÄÌÓ¤ò¤È¤«¤¹
¢¥Þ¥¹¥«¥é¤òÅÉ¤ê¡¢´°Á´¤Ë´¥¤¯Á°¤Ë¥³¡¼¥à¤ÇÀ°¤¨¤ë
£¥Ä¥¤¡¼¥¶¡¼¤ÎÀèÃ¼¤Ë¥Þ¥¹¥«¥é¤ò¾¯¤·ÅÉ¤ê¡¢¤Þ¤ÄÌÓ¤ò2¡Á3ËÜ¤º¤Ä½¦¤Ã¤ÆÂ«¤òºî¤ë
¤»ÈÍÑ¸å¤Ï¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Ê¤É¤Ç¿¡¤¤¤Æ¤«¤éÊÝ´É¤¹¤ë
¤Þ¤ÄÌÓ¥á¥¤¥¯¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ì¤³¤ì¥Ä¡¼¥ë¤òÂ·¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì1¤Ä¤Ç¹¥¤ß¤ÎÂ«´¶¤Þ¤ÄÌÓ¤òºî¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
ÊÔ½¸Éô¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥ì¥Ó¥å¡¼¡¦¸ý¥³¥ß
KISSME¡Ê¥¥¹¥ß¡¼¡Ë¡¡¥¢¥¤¥é¥Ã¥·¥å¥³¡¼¥à¡õ¥Ä¥¤¡¼¥¶¡¼¥¥Ã¥È
ÌÜ¤ÎºÙ¤«¤¤¥³¡¼¥à¤È¥Ä¥¤¡¼¥¶¡¼¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¤Þ¤ÄÌÓ¥á¥¤¥¯¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤¬³ÊÃÊ¤Ë¥¢¥Ã¥×¡ª
¥Ä¥¤¡¼¥¶¡¼¤ÏÀèÃ¼¤¬´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤µ¤ó¤Ç¤â¤Þ¤ÄÌÓ¤ò¤Ä¤Þ¤ß¤ä¤¹¤¤»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â«´¶¤Þ¤ÄÌÓ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Þ¤ÄÌÓ¤Î¸þ¤¤ÎÈùÄ´À°¤ä¥Þ¥¹¥«¥é¤Î¥À¥Þ¼è¤ê¤Ë¤â»È¤¨¤Þ¤¹¤è¡£
¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë°ìÂÎ·¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢Î¹¹Ô¤ä¤ªÇñ¤Þ¤ê¤Ê¤É¤Î»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤â¤«¤µ¤Ð¤é¤ºÊØÍø¤Ç¤¹¢ö
È¯Çä¡¦¾¦ÉÊ¾ðÊó
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡§KISSME¡Ê¥¥¹¥ß¡¼¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¥¹¥ß¡¼ ¥¢¥¤¥é¥Ã¥·¥å¥³¡¼¥à¡õ¥Ä¥¤¡¼¥¶¡¼¥¥Ã¥È
¼ïÎà¡§¸ÂÄê1¼ï
²Á³Ê¡§1,870±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨ÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù
È¯ÇäÃæ
Pmel¡Ê¥Ô¥á¥ë¡Ë¡Ã¤¦¤½¤Ä¤±Æ¥é¥¤¥Ê¡¼ ±Æ¿§¥Ô¥ó¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å
Pmel¡Ê¥Ô¥á¥ë¡Ë¡¡¤¦¤½¤Ä¤±Æ¥é¥¤¥Ê¡¼ ±Æ¿§¥Ô¥ó¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å
¿Íµ¤¤ÎPmel¡Ê¥Ô¥á¥ë¡Ë¡Ö¤¦¤½¤Ä¤¡×¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡¢¡Ø¤¦¤½¤Ä¤±Æ¥é¥¤¥Ê¡¼ ±Æ¿§¥Ô¥ó¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å¡Ù¤¬¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¡¢¥¢¥Ô¥¿¡¢¥Ô¥¢¥´¡¢pdc¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄê¤ÇÈ¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡ª
ÈþÍÆ·Ï¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦¤¢¤ê¤Á¤ã¤ó¤³¤À¤ï¤ê¤Î¡È±Æ¿§¥Ô¥ó¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å¡É¤¬¡¢ÎÞÂÞ¤Î±Æ¤Ë»Å¹þ¤à±Æ¿§¥é¥¤¥Ê¡¼¤Î¡Ö¥¯¥Þ¤Ã¤Ý¤¯¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö¿§¤¬Ç»¤¯¤ÆÉÔ¼«Á³¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Çº¤ß¤ò²ò¾Ã♡
¤¸¤å¤ï¤Ã¤È·ì¿§´¶¤Î¤¢¤ë¿§Àß·×¡ßÆ©¤±´¶È¯¿§¤Ë¤è¤ê¡¢¤¯¤¹¤ó¤Ç¸«¤¨¤º¤Ë¼«Á³¤Ê±Æ¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥·¤Î¤¢¤ëÉ®Àè0.1mm¤Î¶ËºÙÉ®¤Ç¡¢Á¡ºÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¤â»×¤¤ÄÌ¤ê¤ËÉÁ¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
ÊÔ½¸Éô¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥ì¥Ó¥å¡¼¡¦¸ý¥³¥ß
Pmel¡Ê¥Ô¥á¥ë¡Ë¡¡¤¦¤½¤Ä¤±Æ¥é¥¤¥Ê¡¼ ±Æ¿§¥Ô¥ó¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å
Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥È¡¼¥ó¤Î¥Ô¥ó¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å¤Ç¡¢¼«Á³¤ËÈ©¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤Þ¤¹¡£
¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯·ì¿§´¶¤È±¢±Æ¤ò±é½Ð¤·¤Æ¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¡È±Æ¡É¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¸µ¡¹ÎÞÂÞ¤¬¤×¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÌÜ¸µ¤Ë¡ª
É®¤ò¿²¤«¤·¤Æ¤âÂÀ¤¯¤Ê¤é¤º¡¢¶ËºÙ¥é¥¤¥ó¤¬ÉÁ¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£ÎÞÂÞ¤Î±Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æó½ÅÀþ¤Î±äÄ¹¤ä¡¢¾¯¤·¤À¤±¤¯¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤¿¤¤»þ¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹♡
È¯Çä¡¦¾¦ÉÊ¾ðÊó
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡§Pmel¡Ê¥Ô¥á¥ë¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾¡§¤¦¤½¤Ä¤±Æ¥é¥¤¥Ê¡¼ ±Æ¿§¥Ô¥ó¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å
¼ïÎà¡§¸ÂÄê1¿§
ÍÆÎÌ¡§¡¼
²Á³Ê¡§1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨ÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù
È¯ÇäÃæ
ELASTINE¡Ê¥¨¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¡Ë¡Ã¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥ê¥Ú¥¢10000+ ¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡¿¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¡¿¥Ø¥¢¥ª¥¤¥ë
ELASTINE¡Ê¥¨¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¡Ë¡¡¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥ê¥Ú¥¢10000+ ¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡¿¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¡¿¥Ø¥¢¥ª¥¤¥ë
´Ú¹ñ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¿Íµ¤¤Î¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡¿¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤¬¤Ä¤¤¤ËÆüËÜ¾åÎ¦¡ª
¡ØELASTINE ¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥ê¥Ú¥¢10000+ ¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡¿¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¡¿¥Ø¥¢¥ª¥¤¥ë¡Ù¤¬¡¢2025Ç¯10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¤ÇÀè¹ÔÈ¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¥×¥í¥Æ¥¤¥óÀ®Ê¬¡ÖLPP-Protein¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡ÊÄãÊ¬»Ò²½¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡Ë*1¡×¤ò¹âÇ»ÅÙ10,000ppm*2ÇÛ¹ç¤·¡¢ÌÓÈ±ÆâÉô¤Þ¤Ç¿»Æ©¤·¤Æ¥À¥á¡¼¥¸¥Ø¥¢¤òÊä½¤¡£
´¥Áç¤·¤Æ¥Ñ¥µ¤Ä¤¤¤¿È±¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê½á¤¤¤òÆÏ¤±¡¢»È¤¦¤¿¤Ó¤ËÈþ¤·¤¤¥Ä¥äÈ±¤ËÆ³¤¤Þ¤¹¡£
*1 LPP-ProteinA™M¡Î¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡Ï¡§¥°¥ê¥»¥ê¥ó¡¢¥¸¥á¥Á¥³¥ó¡¢²Ã¿åÊ¬²ò¥³¥é¡¼¥²¥ó¡¢²Ã¿åÊ¬²ò¥·¥ë¥¯¡¢²Ã¿åÊ¬²ò¥À¥¤¥º¥¿¥ó¥Ñ¥¯¡¢²Ã¿åÊ¬ ²ò¥±¥é¥Á¥ó¡Ê¥Ø¥¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°À®Ê¬¡Ë¡¿LPP-ProteinB™M¡Î¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¡Ï¡§¥Þ¥«¥Ç¥ß¥¢¼ï»ÒÌý¡¢¥·¥¢»é¡¢²Ã¿åÊ¬²ò¥À¥¤¥º¥¿¥ó¥Ñ¥¯¡¢²Ã¿åÊ¬²ò¥³¥é¡¼¥²¥ó¡Ê¥Ø¥¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°À®Ê¬¡Ë
*2 ¡ÖÄãÊ¬»Ò¥×¥í¥Æ¥¤¥ó10,000ppm¡×¤ÏLPP-ProteinATM¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤È¤·¤Æ¤ÎÇÛ¹çÎÌ¡Ê¸¶ÎÁ´¹»»¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢À½ÉÊÃæ¤ÎÍ¸úÀ®Ê¬Ç»ÅÙ¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÊÔ½¸Éô¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥ì¥Ó¥å¡¼¡¦¸ý¥³¥ß
ELASTINE¡Ê¥¨¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¡Ë¡¡¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥ê¥Ú¥¢10000+ ¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡¿¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¡¿¥Ø¥¢¥ª¥¤¥ë
¥Õ¥í¡¼¥é¥ë¥à¥¹¥¯¤Î¹á¤ê¤Ç¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê´Å¤¯¾åÉÊ¤Ê¹á¤ê¤¬Éº¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ø¥¢¥ª¥¤¥ë¤Ï¥Ñ¥µ¤Ä¤¤¤¿È±¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¡¢¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£
¥Ù¥¿¤Ä¤¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¥µ¥é¥Ã¤È¤·¤¿¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ç¡¢È±¼ÁÌä¤ï¤º»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
È¯Çä¡¦¾¦ÉÊ¾ðÊó
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡§ELASTINE¡Ê¥¨¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾¡§ELASTINE ¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥ê¥Ú¥¢10000+ ¥·¥ã¥ó¥×¡¼
¼ïÎà¡§Á´2¼ï
ÍÆÎÌ¡§ËÜÂÎ 500mL¡¿µÍ¤áÂØ¤¨ 400mL
²Á³Ê¡§¥ª¡¼¥×¥ó²Á³Ê
¾¦ÉÊÌ¾¡§ELASTINE ¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥ê¥Ú¥¢10000+ ¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È
¼ïÎà¡§Á´2¼ï
ÍÆÎÌ¡§ËÜÂÎ 500mL¡¿µÍ¤áÂØ¤¨ 400mL
²Á³Ê¡§¥ª¡¼¥×¥ó²Á³Ê
¾¦ÉÊÌ¾¡§ELASTINE ¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥ê¥Ú¥¢10000+ ¥Ø¥¢¥ª¥¤¥ë
¼ïÎà¡§Á´1¼ï
ÍÆÎÌ¡§95mL
²Á³Ê¡§¥ª¡¼¥×¥ó²Á³Ê
Í½Ìó³«»ÏÆü¡§¡¼
Àè¹ÔÈ¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë
È¯ÇäÆü¡§¡¼
ÈÎÇä¾ì½ê¡§Á´¹ñ¤Î¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë
¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡Ã¥Ó¡¼¥ß¡¼ ¥Ð¥¤ ¥À¡¼¥Þ¥ì¡¼¥¶¡¼ ¥¹¡¼¥Ñ¡¼AZ100¥Þ¥¹¥¯¡¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼VC100+CICA¥Þ¥¹¥¯
¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¡¥Ó¡¼¥ß¡¼ ¥Ð¥¤ ¥À¡¼¥Þ¥ì¡¼¥¶¡¼ ¥¹¡¼¥Ñ¡¼AZ100¥Þ¥¹¥¯¡¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼VC100+CICA¥Þ¥¹¥¯
¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î¡Ö¥À¡¼¥Þ¥ì¡¼¥¶¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡¢U24¡Ê24ºÐ°Ê²¼¡Ë¸þ¤±¤Î¥·¡¼¥È¥Þ¥¹¥¯¤¬¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¸ÂÄê¤ÇÈ¯ÇäÃæ¡ª
YouTuber ¤È¤¦¤¢¤¬´Æ½¤¤·¤¿¥Ý¥Ã¥×¤Ê¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÌÜ°õ¤Ç¤¹¡£
ZÀ¤Âå¤ÎÈ©¾õÂÖ¤ËÆÃ²½¤·¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤¿»ÈÍÑ´¶¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¯»È¤¨¤ë2¼ïÎà¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¡Ø¥À¡¼¥Þ¥ì¡¼¥¶¡¼ ¥¹¡¼¥Ñ¡¼AZ100¥Þ¥¹¥¯¡Ù¤Ï¥¢¥¼¥é¥¤¥ó»À¡ÊÀ°È©À®Ê¬¡Ë¤òÇÛ¹ç¤·¡¢Èé»é¡¦¥Æ¥«¥ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥À¡¼¥Þ¥ì¡¼¥¶¡¼ ¥¹¡¼¥Ñ¡¼VC100+CICA¥Þ¥¹¥¯¡Ù¤Ï4¼ïÎà¤Î¥Ó¥¿¥ß¥óC*1¤ÈCICA*2¤òÇÛ¹ç¡£
È©¤¬¤æ¤é¤®¤¬¤Á¤ÊÊý¤ä¡¢ÌÓ·ê*3¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡£
*1 ¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ó»À¡¢¥Ñ¥ë¥ß¥Á¥ó»À¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ë¥ê¥ó»À3Na¡¢¥ê¥ó»À¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ëMg¡¢¥Æ¥È¥é¥Ø¥¥·¥ë¥Ç¥«¥ó»À¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ë¡ÊÁ´¤ÆÀ°È©À®Ê¬¡Ë
*2 ¥Ä¥Ü¥¯¥µÍÕ¡¿·Ô¥¨¥¥¹¡ÊÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë
*3 ½á¤¤¤òÍ¿¤¨¡¢ÌÓ·ê¤ÎÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¤¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¤ªÈ©¤Ø
ÊÔ½¸Éô¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥ì¥Ó¥å¡¼¡¦¸ý¥³¥ß
¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¡¥Ó¡¼¥ß¡¼ ¥Ð¥¤ ¥À¡¼¥Þ¥ì¡¼¥¶¡¼ ¥¹¡¼¥Ñ¡¼AZ100¥Þ¥¹¥¯¡¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼VC100+CICA¥Þ¥¹¥¯
¥·¡¼¥È¤¬È©¤Ë¥Ô¥¿¥Ã¤ÈÌ©Ãå¤·¤Æ¡¢ÈþÍÆÀ®Ê¬¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¿»Æ©¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë´¶³Ð¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¯¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
±Õ¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÀ÷¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç´¥¤«¤º¤·¤Ã¤È¤ê»È¤¨¤Þ¤¹¤è¡£¥Ñ¥Ã¥¯¤Ï3Ê¬¤ÇÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡¢Ë»¤·¤¤Æü¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë»þÃ»¥±¥¢¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤♡
5ËçÆþ¤ê550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Î¥×¥Á¥×¥é¤Ç¡¢¼ê·Ú¤Ë»î¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤³¤í¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
È¯Çä¡¦¾¦ÉÊ¾ðÊó
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡§QUALITY 1st¡Ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ó¡¼¥ß¡¼ ¥Ð¥¤ ¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È ¥¹¡¼¥Ñ¡¼ AZ100 ¥Þ¥¹¥¯
¼ïÎà¡§¸ÂÄê1¼ï
ÍÆÎÌ¡§5ËçÆþ¤ê
²Á³Ê¡§550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨ÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ó¡¼¥ß¡¼ ¥Ð¥¤ ¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È ¥¹¡¼¥Ñ¡¼ VC100+CICA ¥Þ¥¹¥¯
¼ïÎà¡§¸ÂÄê1¼ï
ÍÆÎÌ¡§5ËçÆþ¤ê
²Á³Ê¡§550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨ÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù
È¯ÇäÃæ
¥í¥¼¥Ã¥È¡Ã¥í¥¼¥Ã¥ÈÀö´é¥Ñ¥¹¥¿ ¥Ç¥£¡¼¥×¥Ö¥é¥Ã¥¯
¥í¥¼¥Ã¥È¡¡¥í¥¼¥Ã¥ÈÀö´é¥Ñ¥¹¥¿ ¥Ç¥£¡¼¥×¥Ö¥é¥Ã¥¯
¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¡¢¥¢¥Ô¥¿¡¢¥Ô¥¢¥´¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯ÇäÃæ¤Î¡Ø¥í¥¼¥Ã¥ÈÀö´é¥Ñ¥¹¥¿ ¥Ç¥£¡¼¥×¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ù¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¯¥ì¥¤*1¡ßÃº*2¡ß¹ÚÁÇ*3ÇÛ¹ç¤Î¡È¹õÌ©Ë¢¡É¤Ç¡¢´è¸Ç¤Ê³ÑÀòµÍ¤Þ¤ê¤ä¸Å¤¤³Ñ¼Á¤òµÛÃå¤·¡¢ÌÓ·ê±ø¤ì¤ò¤´¤Ã¤½¤ê¥ª¥Õ¡£
ÌÓ·ê¤Î¹õ¤º¤ß¡¦µÍ¤Þ¤êÌÓ·ê¡¦¥Æ¥«¥ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÀö´éÎÁ¤Ç¤¹♡
*1 ³¤¥·¥ë¥È¡ÊÀ¶¾ôÀ®Ê¬¡Ë
*2 À¶¾ôÀ®Ê¬
*3 ¥ê¥Ñ¡¼¥¼¡ÊÈé¥Õ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°À®Ê¬¡Ë
¥í¥¼¥Ã¥È¡¡¥í¥¼¥Ã¥ÈÀö´é¥Ñ¥¹¥¿ ¥Ç¥£¡¼¥×¥Ö¥é¥Ã¥¯
¹ÚÁÇ*3¤¬³ÑÀò¤ÎÉ½ÌÌ¤Î±ø¤ì¤äÈé»é¤òÊ¬²ò¤·¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¯¥ì¥¤*1¤¬¼§ÀÐ¤Î¤è¤¦¤ËµÛÃå¡£
¤µ¤é¤ËÃº*2¤Ç±ø¤ì¤ò¤«¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÀö´é¤ÇÍî¤È¤·¤¤ì¤Ê¤¤±ø¤ì¤ò¥¹¥Ã¥¥ê¼è¤ê½ü¤¤Þ¤¹¡£
¤¶¤é¤Ä¤¤ä¸Å¤¤³Ñ¼Á¤Ë¤è¤ë¤¯¤¹¤ß¤ò¥ª¥Õ¤·¤Æ¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤Ä¤ë¤ó¤È¤·¤¿È©¤ØÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
ÊÔ½¸Éô¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥ì¥Ó¥å¡¼¡¦¸ý¥³¥ß
¥í¥¼¥Ã¥È¡¡¥í¥¼¥Ã¥ÈÀö´é¥Ñ¥¹¥¿ ¥Ç¥£¡¼¥×¥Ö¥é¥Ã¥¯
¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤ÊË¢Î©¤Á¤Ç¡¢È©¤Ë¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
±ø¤ì¤ò¥¹¥Ã¥¥ê¤ÈÍî¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Ä¤Ã¤Ñ¤ê´¶¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿È©¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤È¤³¤í¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡ª
ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥·¥È¥é¥¹·Ï¤Î¹á¤ê¤Ç¡¢Àö´é¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ëµ¤Ê¬¤â¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¢ö
È¯Çä¡¦¾¦ÉÊ¾ðÊó
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡§¥í¥¼¥Ã¥È
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥í¥¼¥Ã¥ÈÀö´é¥Ñ¥¹¥¿ ¥Ç¥£¡¼¥×¥Ö¥é¥Ã¥¯
¼ïÎà¡§Á´1¼ï
ÍÆÎÌ¡§120g
²Á³Ê¡§726±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨ÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù
Àè¹ÔÈ¯ÇäÃæ
DUO¡Ê¥Ç¥å¥ª¡Ë¡Ã¥¶ ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ð¡¼¥à ¥¹¥¯¥é¥Ö ¥Ö¥é¥Ã¥¯
DUO¡Ê¥Ç¥å¥ª¡Ë¡¡¥¶ ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ð¡¼¥à ¥¹¥¯¥é¥Ö ¥Ö¥é¥Ã¥¯
¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ð¡¼¥à¤¬¿Íµ¤¤ÊDUO¡Ê¥Ç¥å¥ª¡Ë¤«¤é¡¢ZÀ¤Âå¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡ÈÈ©Ëá¤¥¹¥¯¥é¥Ö¥Ð¡¼¥à¡É¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¡¢¥¢¥Ô¥¿¡¢¥Ô¥¢¥´¤Ç¤·¤«¹ØÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¡ª
¡Ø¥Ç¥å¥ª ¥¶ ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ð¡¼¥à ¥¹¥¯¥é¥Ö ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ù¤Ï¡¢DUO¡Ê¥Ç¥å¥ª¡Ë»Ë¾åºÇÂçÎÌ*1¤Î¥¹¥¯¥é¥Ö¤òÇÛ¹ç¤·¡¢ÌÓ·êÇº¤ß¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
Ãº*2¡¦¥¯¥ì¥¤*3¡¦¥¹¥¯¥é¥Ö*4¤Î»°ÃÊ¹½¤¨¤Ç¡¢¸Å¤¤³Ñ¼Á¤äÍí¤á¼è¤Ã¤ÆÈ©¤òËá¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£
Âç¾®¤ÎÂç¤¤µ¤Î°Û¤Ê¤ë¥¹¥¯¥é¥Ö¤òÇÛ¹ç¤·¡¢¾®¤µ¤á¤Î¥¹¥¯¥é¥Ö¤ÏÌÓ·ê¤ÎÌó1/3¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¼ê»Ø¤Ç¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤¤ÌÓ·ê¤Î±ü¤Î±ø¤ì¤ò¤«¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
*1 DUO¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ð¡¼¥à¥·¥ê¡¼¥ºÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ
*2 µÛÃåÀ®Ê¬
*3 ¥«¥ª¥ê¥ó¡ÊµÛÃåÀ®Ê¬¡Ë
*4 ¥°¥ë¥³¡¼¥¹¡¢ÆýÅü¡Ê¥¹¥¯¥é¥ÖºÞ¡Ë
ÊÔ½¸Éô¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥ì¥Ó¥å¡¼¡¦¸ý¥³¥ß
DUO¡Ê¥Ç¥å¥ª¡Ë¡¡¥¶ ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ð¡¼¥à ¥¹¥¯¥é¥Ö ¥Ö¥é¥Ã¥¯
¿¤Ð¤¹¤¦¤Á¤Ë¥Ð¡¼¥à¤¬¤È¤í¤±¤Æ¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥¯¥ê¡¼¥à¾õ¤ËÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¯¥é¥Ö¤Î¥¶¥é¥¶¥é´¶¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ç¡¢È©¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢Í¥¤·¤¯¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤¹¤®¸å¤Î¥Ì¥ë¤Ä¤¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿Àö¤¤¾å¤¬¤ê¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦♡
ËèÆü¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ÇÍ¥¤·¤¯ÌÓ·ê¥±¥¢¤Ç¤¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
È¯Çä¡¦¾¦ÉÊ¾ðÊó
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡§DUO¡Ê¥Ç¥å¥ª¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ç¥å¥ª ¥¶ ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ð¡¼¥à ¥¹¥¯¥é¥Ö ¥Ö¥é¥Ã¥¯
¼ïÎà¡§Á´1¼ï
ÍÆÎÌ¡§66g
²Á³Ê¡§2,970±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨ÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù
Í½Ìó³«»ÏÆü¡§¡¼
Àè¹ÔÈ¯ÇäÆü¡§¡¼
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î27Æü¡Ê·î¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê¡§Á´¹ñ¤Î¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¡¢¥¢¥Ô¥¿¡¢¥Ô¥¢¥´¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ë¤Æ½ç¼¡È¯Çä
numbuzin¡Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥º¥¤¥ó¡Ë¡ÃNMN*1¡ß¥ì¥Á¥Î¡¼¥ë*2 ¥ê¥Õ¥È¥¢¥¤¥¯¥ê¡¼¥à¡¿9ÈÖ NMN*1¥³¥é¡¼¥²¥ó ¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥ª¡¼¥í¥é¥Ñ¥Ã¥Á
numbuzin¡Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥º¥¤¥ó¡Ë¡ÃNMN*1¡ß¥ì¥Á¥Î¡¼¥ë*2 ¥ê¥Õ¥È¥¢¥¤¥¯¥ê¡¼¥à¡¿9ÈÖ NMN*1¥³¥é¡¼¥²¥ó ¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥ª¡¼¥í¥é¥Ñ¥Ã¥Á
numbuzin¡Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥º¥¤¥ó¡Ë¤Ç¿Íµ¤¾å¾ºÃæ¤Î¡Ö9ÈÖ¡×¥é¥¤¥ó¤¬¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÈÎÇä¤ò³«»Ï¡ª
¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¤Ë¹Ô¤¯ºÝ¤Ï¡¢¤¼¤ÒËº¤ì¤º¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í♡
¡Ø9ÈÖ NMN*1¥ì¥Á¥Î¡¼¥ë*2¥ê¥Õ¥È¥¢¥¤¥¯¥ê¡¼¥à¡Ù¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¥Ï¥ê¥±¥¢À®Ê¬NMN*1¤È¥ì¥Á¥Î¡¼¥ë*2¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¥¢¥¤¥¯¥ê¡¼¥à¡£
¤µ¤é¤Ë4%¹âÇ»ÅÙ¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É*3¤Ê¤É¤òÇÛ¹ç¤·¡¢ÌÜ¸µ¤Ë¥Ï¥ê¤È¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ø9ÈÖ NMN*1¥³¥é¡¼¥²¥ó ¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥ª¡¼¥í¥é¥Ñ¥Ã¥Á¡Ù¤Ï¡¢NMN*1¤Î¤Û¤«¤ËÄ¶ÄãÊ¬»Ò¥³¥é¡¼¥²¥ó*4¤Ê¤É¤òÇÛ¹ç¤·¡¢ÃÆÎÏ´¶¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Ê¤¬¤éÌÜ¸µ¥±¥¢¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¤¥¯¥ê¡¼¥à¤òÅÉÉÛ¤·¤Æ¤«¤é¥¢¥¤¥Ñ¥Ã¥Á¤òÅ½¤Ã¤Æ3»þ´Ö¤Û¤É¤òÌÜ°Â¤ËÃÖ¤¯¡¢2STEP¥±¥¢¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
ÈþÍÆÀ®Ê¬¤¬³ÑÁØ¤Þ¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¿»Æ©¤·¡¢ÌÀ¤ë¤¤°õ¾Ý¤ÎÌÜ¸µ¤òÌÜ»Ø¤»¤Þ¤¹¤è¡£
*1 ¥Ë¥³¥Á¥ó¥¢¥ß¥É¥â¥Î¥Ì¥¯¥ì¥ª¥Á¥É¡ÊÀ°È©À®Ê¬¡Ë
*2 ¥ì¥Á¥Î¡¼¥ë¡ÊÀ°È©À®Ê¬¡Ë
*3 ¥Ë¥³¥Á¥ó¥¢¥ß¥É¥¢¥Ç¥Ë¥ó¥¸¥Ì¥¯¥ì¥ª¥Á¥É¡ÊÀ°È©À®Ê¬¡Ë
*4 ²Ã¿åÊ¬²ò¥³¥é¡¼¥²¥ó¡ÊÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë
ÊÔ½¸Éô¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥ì¥Ó¥å¡¼¡¦¸ý¥³¥ß
numbuzin¡Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥º¥¤¥ó¡Ë¡ÃNMN*1¡ß¥ì¥Á¥Î¡¼¥ë*2 ¥ê¥Õ¥È¥¢¥¤¥¯¥ê¡¼¥à¡¿9ÈÖ NMN*1¥³¥é¡¼¥²¥ó ¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥ª¡¼¥í¥é¥Ñ¥Ã¥Á
¡Ø9ÈÖ NMN¥ì¥Á¥Î¡¼¥ë¥ê¥Õ¥È¥¢¥¤¥¯¥ê¡¼¥à¡Ù¤Ï·Ú¤á¤Î¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ç¡¢È©¤Ë¤¹¤Ã¤ÈÆëÀ÷¤ß¤Þ¤¹¡£
¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿ÊÝ¼¾´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¥Ù¥¿¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡ý
¡Ø9ÈÖ NMN¥³¥é¡¼¥²¥ó ¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥ª¡¼¥í¥é¥Ñ¥Ã¥Á¡Ù¤Ï¡¢¤×¤ë¤×¤ë¤È¤·¤¿´¶¿¨¤Ç¡¢È©¤Ë¤Î¤»¤ë¤È¤Ò¤ó¤ä¤êµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¤♡
¤·¤Ã¤È¤ê¤ÈÈ©¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢¥Ô¥¿¥Ã¤ÈÌ©Ãå¤·¤Þ¤¹¡£
Ä¹»þ´Ö´¥¤¯¤³¤È¤Ê¤¯È©¤¬¤·¤Ã¤È¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢´¥Áç¤·¤¬¤Á¤ÊÌÜ¸µ¤Î½¸Ãæ¥±¥¢¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
È¯Çä¡¦¾¦ÉÊ¾ðÊó
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡§numbuzin¡Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥º¥¤¥ó¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾¡§9ÈÖ NMN¥ì¥Á¥Î¡¼¥ë¥ê¥Õ¥È¥¢¥¤¥¯¥ê¡¼¥à
¼ïÎà¡§Á´1¼ï
ÍÆÎÌ¡§10mL
²Á³Ê¡§2,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨ÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù
¾¦ÉÊÌ¾¡§9ÈÖ NMN¥³¥é¡¼¥²¥ó ¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥ª¡¼¥í¥é¥Ñ¥Ã¥Á
¼ïÎà¡§Á´1¼ï
ÍÆÎÌ¡§5Ëç
²Á³Ê¡§2,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨ÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù
È¯ÇäÃæ
¾ðÇ®²Á³Ê¡Ã¥¦¥½¤ò¤Ä¤«¤Ê¤¤¶À
¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¡¡¾ðÇ®²Á³Ê¡¡¥¦¥½¤ò¤Ä¤«¤Ê¤¤¶À
¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¤ÎPB¡Ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡Ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡¢¡Ø¥¦¥½¤ò¤Ä¤«¤Ê¤¤¶À¡Ù¤¬Âç¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¡ª
ºÇÂçÈ¿¼ÍÎ¨96.7%¤Ç¡¢Ê¿¶ÑÅª¤Ê¶À¡ÊÈ¿¼ÍÎ¨ Ìó80%¡Ë¤è¤ê¤â¥ê¥¢¥ë¤Ê¿§¡¦¼Á´¶¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¶À¤Ç¤¹¡£
¥á¥¤¥¯¤äÈ©¿§¤Î¥à¥é¡¢ÌÓ·ê¡¢È©¥È¥é¥Ö¥ë¤Þ¤Ç´Ý¸«¤¨¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÂ¾¿Í¤«¤é¸«¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê¼«Ê¬¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¤òÃÎ¤ì¤ë¡×¡Ö¥á¥¤¥¯¤Î¥¢¥é¤¬¤ï¤«¤ë¡×¤È¸ý¥³¥ß¡¦SNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¡ª
Àµ¤·¤¤È©¤Î¾õÂÖ¤¬¤ï¤«¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»¨¤Ê¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯¤ä¿§¤Î¹ç¤ï¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂ´¶È¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
L¥µ¥¤¥º¤ÈS¥µ¥¤¥º¤ÎÅ¸³«¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¼«ÂðÍÑ¤È³°½ÐÍÑ¤Ë2¤Ä¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ºÇÂçÈ¿¼ÍÎ¨96.7%¤Ç¡¢Ê¿¶ÑÅª¤Ê¶À¡ÊÈ¿¼ÍÎ¨ Ìó80%¡Ë¤è¤ê¤â¥ê¥¢¥ë¤Ê¿§¡¦¼Á´¶¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¶À¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥ì¥Ó¥å¡¼¡¦¸ý¥³¥ß
¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¡¡¾ðÇ®²Á³Ê¡¡¥¦¥½¤ò¤Ä¤«¤Ê¤¤¶À
¼ÂºÝ¤Ë¡Ø¥¦¥½¤ò¤Ä¤«¤Ê¤¤¶À¡Ù¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢±Ç¤ê¤¬¤È¤Æ¤â¥¯¥ê¥¢¤Ç¡¢È©¤ÎºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤Þ¤Ç¸«¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥¤¥¯¤Î»Å¾å¤¬¤ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«Æ¨¤·¤Æ¤¤¤¿ºÙ¤«¤Ê¥à¥é¤â¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
S¥µ¥¤¥º¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç·ÈÂÓ¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¿Í¤È²ñ¤¦Á°¤ÎºÇ½ª¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë³èÌö¤·¤½¤¦¤Ç¤¹♡
È¯Çä¡¦¾¦ÉÊ¾ðÊó
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡§¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ ¾ðÇ®²Á³Ê
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¦¥½¤ò¤Ä¤«¤Ê¤¤¶À
¼ïÎà¡§Á´3¼ï¡Ê¥¹¥ß¥¯¥í L¡¿¥¹¥ß¥¯¥í S¡¿¥Ô¥ó¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å S¡Ë
ÍÆÎÌ¡§³Æ1¸Ä
²Á³Ê¡§L¥µ¥¤¥º 658±ß¡¿S¥µ¥¤¥º 438±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨ÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù
È¯ÇäÃæ
¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¸ÂÄê¥³¥¹¥á¤ÏÀäÂÐÇã¤¤¡ªº£¤¹¤°¥É¥ó¥¤ËµÞ¤²♡
2025Ç¯ºÇ¿·ÈÇ¡¡¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¡¡¥³¥¹¥á¡¦ÈþÍÆ¥°¥Ã¥º¡¡¤ª¤¹¤¹¤á10Áª
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©º£²ó¤ÏÊÔ½¸Éô¤¬¸·Áª¤·¤¿¡Ú2025Ç¯ºÇ¿·ÈÇ ¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¤ÇÇã¤¦¤Ù¤¤ª¤¹¤¹¤á¥¢¥¤¥Æ¥à10Áª¡Û¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¤Ç¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤éÉ¬¤º¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤âÀè¹ÔÈ¯Çä¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¡¢ºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¥³¥¹¥á¤òÇã¤¦¤Ê¤é¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¤Ë¹Ô¤¯¤Ù¤·♡
¤¼¤Òº£²ó¤Îµ»ö¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¤ªÇã¤¤Êª¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¤Ç¤Ï¿Íµ¤¤Î¥×¥Á¥×¥é¥³¥¹¥á¤ä¥É¥é¥³¥¹¡¢¥Ç¥Ñ¥³¥¹¤Ê¤É¡¢Ì¤È¯Çä¤Î¿·ºî¥³¥¹¥á¤ä¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆÃ½¸¡¦´ë²èµ»ö¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤♡
¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¤È¤Ï¡©
²áµî5Ëü¸Ä°Ê¾å¤Î¥³¥¹¥á¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÈþÍÆ¥á¥Ç¥£¥¢FORTUNE¡Ê¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¡Ë¡£
¸½ºß¤Ç¤âËè·î150¸Ä°Ê¾å¤Î¥³¥¹¥á¤ò¡¢ÈþÍÆ»ñ³Ê¤òÂ¿¿ô¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼Îò8Ç¯°Ê¾å¤ÎÊÔ½¸Éô°÷¤¬¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼ÌÜÀþ¤Ç¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤óÊÔ½¸Éô°÷¼èÆÀ»ñ³Ê°ìÍ÷¡ä
¡üÆüËÜ²½¾ÑÉÊ¸¡Äê¡Ê¥³¥¹¥á¸¡Äê¡Ë1µé
¡ü¥³¥¹¥á¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å
¡ü´é¥¿¥¤¥×¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼1µé
¡ü²½¾ÑÉÊÀ®Ê¬¸¡Äê1µé¡Ê²½¾ÑÉÊÀ®Ê¬¾åµé¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡Ë
¡üÆüËÜ¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×ÃÎ¼±¸¡Äê»î¸³¡Ê¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¡Ë
¡ü¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ê12¥¿¥¤¥×¿ÇÃÇ¡Ë
¤½¤ó¤ÊÈþÍÆ¤ä¥³¥¹¥á¤¬Âç¹¥¤¤ÊÊÔ½¸Éô°÷¤¬¡¢¥Ç¥Ñ¥³¥¹¡¦¥×¥Á¥×¥é¥³¥¹¥á¡¦³¤³°¥³¥¹¥á¡ÊÃæ¹ñ / ´Ú¹ñ / ¥¿¥¤etc.¡Ë ¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·¥³¥¹¥á¾ðÊó¤ò¡¢¤É¤³¤è¤ê¤âÂ®¤¯¤ªÆÏ¤±¡ª
¿·ºî¥³¥¹¥á¾ðÊó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¸¡¾Ú¤ä¥á¥¤¥¯Æ°²è¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈþÍÆ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òËèÆüÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¡ÖÍß¤·¤¤¡×¤¬¤¤Ã¤È¤ß¤Ä¤«¤ëÈþÍÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹♡
▶︎FORTUNE¡Ê¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¡ËÊÔ½¸Éô¤ÎÊÔ½¸¥Ý¥ê¥·¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¼µ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://fortune-girl.com/guideline
¡Ú¼¹É®¡Û»ÈÍÑ´¶¤Ï¡¢²½¾ÑÉÊ¸¡Äê1µé/ÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼Îò8Ç¯°Ê¾å¤ÎÊÔ½¸Éô¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë´¶ÁÛ¤Ç¤¹¡£
-------------------------------------------------
