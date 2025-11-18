女優の篠原涼子（52）が、来年1月期にスタートする日本テレビ系の新日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』で主演を務めることが発表された。同局の連続ドラマで主演を務めるのは、2020年放送の『ハケンの品格』の続編以来、じつに約6年ぶりとなる。

かつて“視聴率女王”と呼ばれた篠原は、日テレドラマで数々のヒット作を生み出してきた。

「’05年の『anego』では30代の独身OLを演じ、全話平均15.7％の高視聴率を記録。’07年の『ハケンの品格』では“派遣ブーム”を巻き起こし、最終回は驚異の26.0％を叩き出していまし。当時の出演料は1話あたり200万円とも囁かれ、まさに黄金期を築いていましたね」（芸能記者）

私生活では’05年に俳優・市村正親（76）と“25歳差婚”を果たし、’08年と’12年に長男・次男を出産。長男の優汰（17）は両親に憧れて芸能界入りを果たすなど、公私ともに順風満帆に見えた。

しかし、’20年に別居報道が浮上し、翌年7月には離婚を発表。その後、一部メディアで篠原の“不倫疑惑”が報じられた。この報道を受け、日テレはかつて数々のヒット作を支えた功労者である篠原とも距離を置いたとみられている。

「日テレはスキャンダルに敏感な局として知られており、芸能人の私生活に関する報道が出ると、視聴者の好感度の変化を独自に調査しているとも言われています。篠原さんが長らく主演から遠ざかっていたのも、不倫疑惑報道による“禊期間”だった可能性が高いでしょう。今年7月期の『DOCTOR PRICE』で約4年ぶりに日テレのドラマに出演しましたが、主演ではないため役柄。そのためギャラも1話50万円前後と、かつての4分の1程度ですね」（前出・芸能ライター）

そんな“屈辱”を乗り越え、篠原が満を持して主演復帰を果たすのが今回の新作ドラマだ。

篠原が演じるのは、規律を重んじるベテラン刑務官・冬木こずえ。真面目一筋だった主人公が、ある未決拘禁者との出会いをきっかけに、次第に“悪女”へと変貌していくという役どころだ。公式サイトでは、《一線を越える主人公の葛藤と覚悟をリアルに届けられるよう、役と真摯に向き合い、私にしかできない表現で全力で臨みたいと思います》と意気込みを語っている。

主演発表を受け、Xでは早くも期待の声が広がっている。

《篠原涼子さん主演なのが楽しみ》

《悪女の役は珍しいですね。期待してます！》

《久しぶりの主演作が刑務官役というのは本当に新鮮ですね》

禊を終え、再び日テレの主演に戻ってきた篠原。“視聴率女王”として返り咲きなるか、注目が集まる。