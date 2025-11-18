アトラクションやエンターテインメントが次々と登場し進化し続けている、「憧れの異世界。」をブランドに掲げる長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」

ハウステンボスにて、ヨーロッパの街並みを彩る、他に類を見ないほど華やかなチューリップを楽しめる「チューリップセレブレーション」が開催されます☆

ハウステンボス「チューリップセレブレーション」

開催期間：2026年2月6日(金)〜4月6日(月)

チューリップやバラ、あじさいやひまわりなど年間を通じて季節ごとに華やかで美しい花々を楽しめる「フラワーセレブレーション」を開催している「ハウステンボス」

中でも美しく咲き誇るチューリップが堪能できる「チューリップセレブレーション」が期間限定で開催されます。

寒い冬を越えてやさしい陽ざしに包まれる頃、ヨーロッパの街並みを忠実に再現した美しい空間に、赤や黄など彩り華やかなチューリップが春の訪れを告げます。

まるで本場ヨーロッパを旅しているかのような幻想的な風景が広がる、チューリップが咲き誇る春のハウステンボス。

オランダを象徴する風車がそっと佇み、街並みに趣を添えます。

旅のスタートを切る「フラワーロード」では、色とりどりのチューリップを思い思いに観賞したり、可愛らしいピンクの自転車や白いブランコに乗って風景に溶け込むような写真を撮影するなど、春ならではのフォトジェニックな体験も楽しめます。

場内ではチューリップだけでなく、色とりどりの花々が開花。

昼は華やかに、夜は幻想的にライトアップされる「ナイトチューリップ」も登場し、昼夜で異なる表情を見せる花の世界が広がります。

一面に広がるチューリップは、風に揺れるたびに色彩が踊り、まるで絵画の中に迷い込んだような感覚に。

花の香りに包まれながら歩く場内は、春の空気そのものが心をほどいてくれるような癒しの時間を演出します。

加えて、アムステルダム広場では季節の花々が咲き誇るフォトスポットも登場し、異国情緒あふれる街並みとともに特別な一枚を残せます。

ハウステンボスの街並みが一年で最も華やかになる春。

バラのカスケード(5月上旬〜5月下旬)

チューリップに続いて、パーク全体がその香りに包まれ、花の女王と呼ばれる五感をくすぐる “バラ”が咲き誇り、春の景色が色鮮やかに異国情緒あふれる街並みを彩ります。

あじさいの運河(6月上旬〜6月下旬)

6月上旬からはアジサイの運河が広がるなど、まさに本場ヨーロッパに訪れたかのような憧れの春旅が叶います。

やさしい陽ざしに包まれてあちこちで花が咲きはじめる春に、色とりどりのチューリップがヨーロッパの街並みに圧倒的に華やかに咲き誇る！

ハウステンボスにて2026年2月6日より開催される「チューリップセレブレーション」の紹介でした☆

