ユニークで安全な木製を中心としたおもちゃ！石川玩具「Melissa and Doug(メリッサ＆ダグ)」

石川玩具は、アメリカ発の玩具ブランド「Melissa and Doug(メリッサ＆ダグ)」全29アイテムを、2025年秋より全国の玩具店および各所ECサイトにて販売開始いたしました。

創業35年以上にわたり、ユニークで安全な木製を中心としたおもちゃを提供し、世界約80カ国の子どもたちに愛されているブランドです。

石川玩具「Melissa and Doug(メリッサ＆ダグ)」

「メリッサ＆ダグ」のおもちゃは、デジタルデバイスから離れ、子どもたちが遊びを通して自由な発想や創造力を養うことを目指しています。

子どもたちが自らの手で触れ、感じ、考え、創造する喜びを通じて、かけがえのない成長の機会を提供する、長く遊べるおもちゃが幅広く取り揃えられています。

発達を促す知育玩具から、おままごと、パズル、ブロックなど全29アイテムがラインナップされます。

ラインナップ1 知育

お子さまの年齢や個性に合わせて自由に遊びながら学べるおもちゃ（全8アイテム）です。

【パウンディングベンチ】

価格：4,180円(税込)

対象年齢：2才以上

トンカチでトントン打ち込むと反対側のお顔がニョキっと出てきます。

ただ打ち込むだけでなく、高さを調節したり、揃えたり、数を数えたりと、様々な遊び方ができます。

【形合わせ時計】

価格：2,750円(税込)

対象年齢：3才以上

様々な形、色、数字の書かれた形合わせ時計です。

時計の学習だけでなく、数字の順番や形・色合わせ遊びをすることもできます。

ラインナップ2 パズル

カラフルで賑やかな木製パズル（全6アイテム）は、丈夫で長く遊ぶことができます。

【チャンキーパズルビークル】

価格：1,980円(税込)

対象年齢：2才以上

鮮やかな色使いで描かれた働く車たちのパズルです。

厚みのあるピースは掴みやすく、パズルとしても積み木としても遊ぶことができます。

ラインナップ3 ままごと

アメリカンなデザインで本格的ながらかわいらしい、おままごとシリーズ（全10アイテム）です。

【アイスクリームセット】

価格：3,850円(税込)

対象年齢：3才以上

みんなが大好きなフレーバーがたくさん入ったアイスクリームのセットです。

ディッシャーでアイスをすくってコーンに乗せて遊べます。

大きなアイスクリームボックスもついているのでお片付けも簡単です。

【フェルトピザセット】

価格：3,850円(税込)

対象年齢：2才以上

フェルトでできたピザ生地にトッピングをしてオリジナルのピザを作れるセットです。

オリーブやトマト、マッシュルームなどを使って一番おいしいピザづくりが楽しめます。

パッケージはピザの箱に大変身します！

【調味料セット】

価格：4,180円(税込)

対象年齢：3才以上

本物そっくりの調味料を使って味付け遊びができます。

シャカシャカしたりびよーんと伸びたり、ひと味違ったおままごと遊びが楽しめます。

おしゃれなスタンド付きで収納も簡単です。

ラインナップ4 ブロッカブル

木とフェルトを使った新しいブロック（全5アイテム）。

ジョイントを使って好きなようにパーツ同士を組み合わせることができます。

【ブロッカブル 乗り物】

価格：6,600円(税込)

対象年齢：2才以上

ブロックをはめ合わせて、乗り物を作ることができます。

ヨット、飛行機、トラクター、レースカーを作ったり、ブロックを組み合わせて自分だけの面白い作品を作ったりできます。

パッケージは折りたたんでプレイスペースとしても使用可能です。

手で触れ、五感を育むアメリカ発の知育玩具の紹介でした！

