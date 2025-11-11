´Ü¤Ò¤í¤·¡¡ÀÐ¸¶¥×¥í¤ÎÀèÇÚÂçÇÐÍ¥¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÈË½¸À¡É!?¡Ö¤³¤Î2¿Í¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é¡¢ËÍ¤ÎÊý¤¬¤¦¤Þ¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î´Ü¤Ò¤í¤·¡Ê75¡Ë¤¬10ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡×¡Ê·îÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÀÐ¸¶¥×¥í¤ÎÀèÇÚ¤ÎÂçÇÐÍ¥¤Î¼Çµï¤¬²¼¼ê¤ò¸À¤¦¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ü¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÀ¾Éô·Ù»¡¡×¤ÇÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¤µ¤ó¡¢ÅÏÅ¯Ìé¤µ¤ó¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¸å¤ËÀÐ¸¶¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐ¸¶¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤ê¼Çµï¤Ï¤¹¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤·¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡Ö¤ß¤ó¤Ê²¼¼ê¤À¤«¤é¡£²¼¼ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¹ç¤ï¤»¤è¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÅÏ¤µ¤ó¤«¤é¡ÖºÇ¶á¤Á¤ç¤Ã¤È¼Çµï¤¬¤¦¤Þ¤¤¤Ã¤Æ¼¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê²¼¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¤µ¤ó¤âÅÏ¤µ¤ó¤â¡¢¤³¤Î2¿Í¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é¡¢ËÍ¤ÎÊý¤¬¤¦¤Þ¤¤¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¸å¡¢Å·¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢À¾Éô·Ù»¡´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤ÎÏÃ¤È¤·¡¢´Ü¤¬¡ÖÂæËÜ¤âÆÉ¤ó¤Ç¹Ô¤«¤º¡¢¥»¥ê¥Õ¤¬Ä¹¤¤¤È¥«¥ó¥Ú¤ò½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈË½Ïª¤µ¤ì¡¢MC¤Î¡Ö¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡×¾åÅÄ¿¸Ìé¤«¤é¡ÖÀèÇÚÊý¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÌõ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÅÏ¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤ªÁ°¡¢¥»¥ê¥Õ³Ð¤¨¤ÆÍè¤¤¤è¤È¤«¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÅÏ¤µ¤ó¤â³Ð¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¡£ÂçÄñ´ù¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È´ù¤Ë¥«¥ó¥Ú¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¡¢ÀÐ¸¶¤µ¤ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡ÖÉ¬¤º¥Ð¥¤¥ó¥À¡¼¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£