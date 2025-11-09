見本として置かれていた愛犬用の動くベッドに試乗してみたビションフリーゼさん。飼い主さんが『もう帰るよ』と伝えると…。まさかの意思が強すぎる行動を捉えた微笑ましい光景は記事執筆時点で16万回を超えて表示されており、反響が寄せられることとなりました。

見本で置かれていた動くベッドに試乗した犬

Xアカウント『@pom__pudding』に投稿されたのは、ビションフリーゼ「ぽむ」くんとビションプー「ぷりん」くんのお姿。

この日、お出かけ先で見本兼試乗用として愛犬用の揺れるベッドを見つけたのだそう。貝殻のようなフォルムのベッドは、優しく揺れることで愛犬をリラックスさせる効果があるのだとか。

ほんのお試しの気持ちで乗せてみたはずが…ぽむくんは想定外な反応をみせたのだといいます。

飼い主が帰ろうとすると…意思が強すぎる行動に爆笑

すっかりベッドの上で寛ぎ始めてしまったというぽむくん。

飼い主さんが『もう帰るよ』とリードを優しく引いてみても…ベッドがゆらゆらと揺れるだけで、最早より快適度を上昇させてしまっているだけのような状況になってしまったそう。

そして、そのベッドの足元で、その快適さに1ミリもあやかることができていないのに、なぜかぽむくんと同じように断固として移動拒否をしていたのは弟ビションプーのぷりんくん。

リードを引けば、よりリラックスさせてしまう→ぽむくんが降りる気は全くない…という、解決策が見当たりそうにないその光景は多くの人々をほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「ぷりんちゃん迷惑そうｗ」「かわいい」「買ってあげて！」「きゃわ」「散財の魔法にかけられてしまったようですね」などのコメントが寄せられています。

ふわふわでもこもこの仲良し兄弟♡

2024年1月9日生まれのぽむくんと、2025年2月26日生まれのぷりんくんは、体重差約4倍のもこもこふわふわ兄弟。ぬいぐるみのような外見を持ちながら、それぞれ個性溢れる性格の持ち主であり、その日常はあまりにも微笑ましいもの。

飼い主さんに溺愛されながら、日々共に寄り添いながら幸せに暮らすぽむくんとぷりんくんのお姿はビションフリーゼ、ビションプーの魅力やたくさんの笑顔を届け続けています。

