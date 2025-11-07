＜感謝？イヤミ？＞「ありがとう！」を連発する職場の人。イラッとして気持ちよく受け入れられません…
人に何かをしてもらったら「ありがとう」とお礼を言うと、お互いに気持ちがいいものですね。でも、その人のためにしたわけではないことにも「ありがとう」と言われると、逆にイライラしてしまう場合も。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。
『職場の人が何に対しても「ありがとう！」と言います。例えば、仕事が早く終わったので、給湯室を掃除していると「ありがとう！」。お茶出しする所が汚れていたので、きれいにすると「ありがとう！」。コピー機の上部が黒ずんでいたので、掃除をすると「ありがとう！」。「あなたの仕事を手伝っているわけじゃないのに、お礼なんて言わなくてもいいんですよ！」と話すと「“ありがとう”と言うと運気が上がり、自分に返ってくるんだよ！」と言われた。何だかイライラします』
「ありがとう」を何度も言われると不快感が
『なんとなくわかるよ。言いすぎの人いる。お礼は必要だとは思うよ。ただ度がすぎているというか』
『言いたいことはわかる。言いすぎるのは嫌味っぽくなることもあるし、なんかプレッシャーみたいなものも感じるよね。言いすぎはよくない。たまに「こまめに掃除してくれているよね、ありがとう」と言うくらいなら投稿者さんもイラつかないだろうね』
「ありがとう」を何度も言われると、嫌味のように聞こえたり、もっと頑張れというようなプレッシャーのように感じたりすることもあるようです。もし適度な回数であれば、投稿者も感謝の言葉として気持ちよく受け入れることができるのでしょう。お礼の言葉は大切ですが、度がすぎるのは好ましくないとの意見が見られました。
相手が何かしてくれたら、「ありがとう」を言う
『相手の行為が仕事でしていることでも、何かをしてもらったら、私も「ありがとう」と言う』
『自分の仕事に言われたらなんとなく嫌だけれど、投稿者さんの場合は共有スペースで、誰がしてもいいこと。むしろ「ありがとう」と言わないほうがどうなのよと思うけれど』
人に何かしてもらったら「ありがとう」と言いますが、それが仕事のことであっても、感謝の気持ちを伝えるとお互いに気持ちがよいものでしょう。今回の場合、投稿者さんが例として挙げているのは、職場の誰が行ってもよいことです。それを率先して行っているのですから、投稿者さんに対して「ありがとう」と言うのは不自然ではないのでしょう。むしろ、当番でも係でもない投稿者さんがしてくれているのですから、感謝の気持ちを伝えるのは当然ではないでしょうか。
「ありがとう」を連発されるとイラッとする理由
上から目線のように感じてしまうから
『投稿者さんは、感謝の言葉で上下関係を感じ取ってしまうタイプ。つまり、「ありがとう」が 「自分の地位を下げられた」ように感じる瞬間があるのでは？』
『投稿者さん「ありがとう！」が「ご苦労！」に聞こえているんじゃない？ いちいち「ご苦労！」って、偉そうに！ みたいな感覚？』
投稿者さんは、「ありがとう」という言葉を「ご苦労様」というような、上から目線のように感じているのかもしれません。その人のためにしていることではないですから、上司のような言い方をされていると感じるために、イラッとするのではないでしょうか。
「ありがとう」と言うくらいなら、自分でしたら？と思うから
『うちの旦那も「ありがとう」連発だったけれど、「ありがとうと言うなら自分でしたら？ あなたがしないからこっちが嫌々している。それに対してありがとうと言われるとムカつくんだけれど」と言ってやった』
感謝の言葉をかけられる人は誰かのために自分の時間や労力を使っていますが、「ありがとう」と言うほうはそれをしていません。「ありがとう」と言うくらいなら、自分でやればいい。そう感じることもあるようですね。
「ありがとう」が軽く聞こえるから
『連発されて心がこもってなさそうとか、とりあえず言っているだけみたいなのがムカつくんだよね？』
何度も「ありがとう」と言われると、とりあえず言っているように感じてしまい、心がこもっていない感謝の言葉のように聞こえてしまうこともあります。言うほうは口癖のようになっているのかもしれませんが、言葉の重みがなくなると、「口先だけで言っている」と感じてしまうこともあります。
感謝の言葉がないよりはあったほうがいいのでは？
『「ありがとう」を言わない人よりいい』
「ありがとう」を連発されると、言葉の重みがなくなったり上から目線のように感じたりすることもあります。投稿者さんも、いろいろな感情が混ざってイライラしているのでしょうが、逆にまったく「ありがとう」と言われなかったら、それはそれでカチンとくるかもしれませんね。とくに、誰が行ってもいいことをしている場合は、「ありがとう」と言われると、自分の行いを誰かから評価されたと思えるものでしょう。感謝の言葉は人間関係を円滑にするとも言われています。きちんと言葉にして伝えてくれる人なのだなとプラス面を見ると、イライラも軽減されるかもしれませんね。