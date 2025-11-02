『ダウンタウンプラス』には出演を即決...夜の恵比寿で愛車を転がす『バイきんぐ』小峠英二を発見！

愛車で恵比寿の街を徘徊

およそ半世紀以上前に発売された日産グロリア、通称“タテグロ”が令和の秋の東京を走っていた。ハンドルを握るのは、『バイきんぐ』の小峠英二（49）だ。

「どうやら駐車場を探していたようで、恵比寿の街中をウロウロしていました。レトロな車が珍しかったのか、団塊世代の男性たちが歩道から食い入るように見つめていましたね。いくつかパーキングを回って車を止めた後、別のパーキングに徒歩で移動して、料金が表示されている看板を凝視していました」（近隣住民）

凝視していたパーキングの料金は８分550円。「なんて値だ！」とでも言いたげな表情を浮かべたまま、小峠は近くにある24時間営業のスポーツジムへ入っていった。そして１時間半ほど汗を流した後、愛車に乗り込み走り去った。

小峠は今年６月、３年の交際を経て一般女性とゴールイン。しかし、結婚を発表したその日、元『TOKIO』の国分太一（51）が“コンプライアンス違反”により無期限の活動休止を発表。せっかくの慶事に水を差され、ネットでは≪なんて日だ！≫というフレーズが飛び交ったのが記憶に新しい。

「小峠さんは長らく独身生活を過ごしたマンションを離れ、新築の高級物件に引っ越しました。新婚生活は順調そのものですよ」（芸人仲間）

地上波で６本のレギュラー番組を抱え、’21年からは『キングオブコント』（TBS系）の審査員も務めるなど仕事も順調。最近では『ダウンタウンプラス』（11月１日スタート）の出演が話題となった。

「松本人志（62）は小峠のことを『あいつは本当に面白い』と絶賛していました。小峠がたびたび『水曜日のダウンタウン』（TBS系）に呼ばれていたのは、松本の推しがあったからといわれています。義理堅い小峠は『ダウンタウンプラス』の出演のオファーが来た際、難色を示す事務所をよそに『出ます』と即決したそうです」（キー局ベテラン局員）

愛車同様、味わい深い芸人なのである。

取材・文：鈴木拓斗