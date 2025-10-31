【キャンセル待ち最大8,000組】かつて予約開始2日目でチケット完売…約200種類の冷凍食品やアイスが食べ放題のイベント開催

株式会社日本アクセスは、冷凍食品･アイスクリームの食べ放題イベント「チン!するレストラン in SAPPORO」の第一弾の予約受付を、2025年11月5日(水)12:00より公式サイトにて開始する。※イベント実施期間：2025年11月28日（金）〜12月15日（月）、完全事前予約制（会期を3期に分けて予約受付を行う）

「チン!するレストラン」は、冷凍食品やアイスクリームの魅力を伝え、需要の創出と市場の活性化を目的とした日本アクセスが主催する一般消費者向けイベント。2022年10月に東京･秋葉原で初開催し、予約開始2日目にチケットは完売。キャンセル待ちは8,000組を超えるなど大きな反響を呼んだ。その後、大阪･梅田、愛知･名古屋でも開催し、各地で好評を得ているという。

食べ放題イベント「チン!するレストラン in SAPPORO」

今回も、約200種類の冷凍食品やアイスクリーム、北海道ならではの人気商品も登場予定。北海道では初開催。座席数･会場面積ともに過去最大規模での実施を予定しているという。

・名称

チン!するレストラン in SAPPORO

・会期

2025年11月28日(金)〜12月15日(月)

・営業時間

11:00〜20:30(最終入店19:00)

※完全予約制。下記予約枠にて事前予約

・会場

サッポロファクトリーホール(札幌市中央区北2条東3丁目)

・利用料金

90分制 2,000円/人(小学生は半額、小学生未満は無料)

・内容

約200種類の冷凍食品･アイスを自由に選び、電子レンジで温めて食べるセルフレストラン。北海道ならではの人気商品も登場予定

キャンセル待ち最大8,000組の人気イベントが今年も開催

■予約受付スケジュール

第1弾:11月5日(水)12:00開始(対象期間:11月28日〜12月5日)

第2弾:12月3日(水)12:00開始(対象期間:12月6日〜12月11日)

第3弾:12月10日(水)12:00開始(対象期間:12月12日〜12月15日)

■予約枠

【1】11:00〜12:30

【2】13:00〜14:30

【3】15:00〜16:30

【4】17:00〜18:30

【5】19:00〜20:30

〈チン!するレストラン過去開催概要〉

●「チン!するレストラン」

期間:2022年10月8日〜10月23日(16日間)

会場:ヨドバシAkiba 8F レストランフロア

来場者数:2,174名

キャンセル待ち:約8000組(1日最大)

●「チン!するレストラン in OSAKA」

期間:2023年6月16日〜7月2日(17日間)

会場:大阪フードラボ

来場者数:6,345名

キャンセル待ち:約6000組(1日最大)

●「チン!するレストラン in NAGOYA」

期間:2024年4月13日〜 4月28日(16日間)

会場:グローバルゲート(ささしまライブ)

来場者数:8,592名

キャンセル待ち:約6000組(1日最大)