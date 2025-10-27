¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¤Ê¤¼º´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏº¤ò1°Ì»ØÌ¾¤·¤¿¤Î¤«¡¡¡Ö»ÅÊý¤Ê¤¯ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î»ØÌ¾¤ò²óÈò¡×¡¢¸µ¥Õ¥í¥ó¥È¤¬13Ç¯Á°¤Î¸å²ù¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¤¤¿
¥×¥íÌîµå¥í¥Ã¥Æ¤Î¸µÅê¼ê¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥Õ¥í¥ó¥ÈÌ³¤á¤¿·Ð±Ä³Ø¼Ô¤Î¾®ÎÓ»ê»á¡Ê57¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯10·î26Æü¤Ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬º´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏºÆâÌî¼ê¡Ê¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¡¢20¡Ë¤ò1°Ì»ØÌ¾¤·¤¿ÍýÍ³¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
¡Öº´¡¹ÌÚ¤ò»ØÌ¾¤¹¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢1°Ì¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ï23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÈDeNA¤¬º´¡¹ÌÚ¤ò1½äÌÜ¤Ç»ØÌ¾¤·¤¿¡£ÃêÁª¤Î·ë²Ì¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¸ò¾Ä¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¤¬27Æü¤Ë²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢º´¡¹ÌÚ¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ã´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÊÆ¥É¥é¥Õ¥È¤òÂÔ¤Ã¤Æ·è¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾õ¶·¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏËÜ¿Í¤¬·èÃÇ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¸½Ìò°úÂà¸å¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥Õ¥í¥ó¥ÈÆþ¤ê¤ò¤·¤¿¾®ÎÓ»á¤Ï¡¢¸ÅÁã¤Îº´¡¹ÌÚ»ØÌ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£1°Ì¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢1°Ì»ØÌ¾¤·¤¿·Ð°Þ¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¿äÂ¬¤·¤¿¡£
¡Ö¡Êº´¡¹ÌÚ¤ò¡Ë»ØÌ¾¤¹¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢1°Ì¤·¤«¤Ê¤¤¡£¹â¹»¤ÎÄÌ»»ËÜÎÝÂÇµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿Áª¼ê¡£¹â¹»Â´¶È¸å¤ÏNPB¡ÊÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡Ë¤Ë¹Ô¤«¤º¤Ë¡¢¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤È¤¤¤¦µ±¤«¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¹â¹»Â´¶È¸å¤ËNPB¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥É¥é¥Õ¥È1°ÌÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£»ØÌ¾¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤È1°Ì¤·¤«¤Ê¤¤¡£¡ØÂ¾¤¬¹Ô¤¯¤Ê¤é¤Ð¥¦¥Á¤â¡Ù¤È¹Í¤¨¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥Õ¥í¥ó¥È»þÂå¤Î12Ç¯¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Åö»þ¡Ö¸å²ù¡×¤·¤¿½ÐÍè»ö¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÆþÃÄ¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤ê¸å²ù¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡¢2012Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬ÂÐ¾Ý¤À¤Ã¤¿Ç¯¡£Åö»þ¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¥É¥é¥Õ¥ÈÄ¾Á°¤Ë¡¢¡ØNPB¤Ë¤Ï¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¤È¡£MLB¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¤È¡£¤Ê¤Î¤Ç»ØÌ¾¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎµåÃÄ¤Ï¡Ø¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Ê¤é¤Ð»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç»ØÌ¾¤ò²óÈò¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¤´¾µÃÎ¤Î¤È¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬»ØÌ¾¤ò¤·¤¿¡£»ä¤Ï¥É¥é¥Õ¥È¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢ÊÔÀ®¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡×
¾®ÎÓ»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î1°Ì»ØÌ¾¤Ë¡¢¤½¤Î¾ì¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤¿³ÆµåÃÄ´ÑµÒ¼Ô¤Ï¡¢¶Ã¤¤ò±£¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ØÌ¾¤ò²óÈò¤·¤¿Åö»þ¤Î¿´¶¤ò¡¢¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¥Ï¥à¤ÏÇ´¤ê¶¯¤¤ÀâÆÀ¤ÇÆþÃÄ¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤¿¡£ÆþÃÄ¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤ê¸å²ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÎÂç³èÌö¤Ï¡¢Ã¯¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤ÎÁª¼ê¤ò»ØÌ¾¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊÂçÃ«¤Ï¡ËÆóÅáÎ®¤ò¤ä¤ë¤Î¤À¤È¡¢½Õ¤«¤é¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤ß¤Æ¸å²ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£´èÄ¥¤ì¤ÐÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¡£¡Êº´¡¹ÌÚ¤Î»ØÌ¾¤Ï¡Ë¤½¤ì¤¬Æ¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¸½ÀïÎÏ¤Ë¿¨¤ì¡¢º´¡¹ÌÚ¤ò1°Ì¤Ç»ØÌ¾¤·¤¿ÍýÍ³¤òÊäÂ¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ê¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¡Ë¡Ø¤ä¤é¤Ê¤¤¸å²ù¤è¤ê¤â¡¢¥ê¥¹¥¯¤òÉé¤Ã¤Æ¤Ç¤â³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬Æ¯¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¢¤È¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÀïÎÏ¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£12µåÃÄ¿ï°ì¤Ç¤¹¤è¡£²¾¤ËÆþÃÄ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤¤¤Þ¤¤¤Þº¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤È¡£ËÁ¸±¤¹¤ëÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
²Ö´¬Åì¹â¹»½Ð¿È¤Îº´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢31¡Ë¤Î¸åÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£¹â¹»»þÂå¤Ï¡¢ÎòÂåºÇÂ¿¤È¤Ê¤ëÄÌ»»140ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¡¢¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¸õÊä¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¥×¥íµåÃÄ¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
