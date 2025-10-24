¡Ö¹ÈÇò¤Ë½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤²Î¼ê¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÒÇòÁÈÊÔ¡Ó3°Ì¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡¢1°Ì¤Ï¡ÖÉÔ¾Í»ö¤¬Â¿¤¹¤®¡×¤È¿ÉíåÉ¾²Á¡Ú500¿Í¤Ë¤¤¤¤¿¡Û
¡¡Âç³¢Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡£Âè77²ó¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê²Î¼ê¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡¡½Ð¾ì²Î¼ê¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ëÏÃÂê¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ËÜ»ï¤Ï¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¡Öº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Ë½Ð¾ì¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦²Î¼ê¤ÏÃ¯¡©¡×¤òÁ´¹ñ¤Î20Âå¤«¤é60Âå¤Î½÷À500¿Í¤Ë¤¤¤¤¿¡£ÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2024Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿²Î¼ê¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤À¡ÊÆÃÊÌ´ë²è¡¦ÄÉ²Ã½Ð¾ìÏÈ¤Ê¤É¤Ï½ü¤¯¡Ë¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¹ÈÇò¤Ë½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤²Î¼ê¡×¤ÎÇòÁÈÊÔ¡¢¥È¥Ã¥×5¤«¤é¤ß¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡ÚÂè4°Ì¡Û½ãÎõ¡Ê38É¼¡Ë½Ð¾ì7²ó¡Ê2024Ç¯¤Þ¤Ç¡£°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡Æ±É¼¤ÇÂè4°Ì¤Ë¤Ï2ÁÈ¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ö¤ª¤ÐÍÍ¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ç¤â¡¢¼ã¼Ô¤Ë¤Ï¶ìÄË¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ê20Âå¡¦¼çÉØ¡Ë
¡Öº£Ç¯³èÌö¤·¤¿¡©¡¡¤Þ¤¢ËèÇ¯¤Î¤³¤È¤À¤±¤É¡×¡Ê40Âå¡¦²ñ¼Ò°÷¡Ë
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ö10Ç¯Ï¢Â³¹ÈÇò½Ð±é¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡ÚÂè4°Ì¡Û»°»³¤Ò¤í¤·¡Ê38É¼¡Ë½Ð¾ì10²ó
¡Ö¤â¤¦¤±¤ó¶Ì¤ÏË°¤¤¿¡×¡Ê40Âå¡¦¥Ñ¡¼¥È¡Ë
¡¡¤Û¤È¤ó¤É¤¬Æ±ÍÍ¤Î°Õ¸«¡£2024Ç¯¤Ï¡ÖÏ¢Â³¤·¤Æ¤±¤ó¶Ì¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¿Í¤ÎºÇ¤âÄ¹¤¤Îó¡×¤Î¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¹ÈÇò¤Ï¤¤¤Þ¤ä»°»³¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤±¤ó¶Ì¥Ò¡¼¥í¡¼¥º¡×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÀ²¤ìÉñÂæ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡ÚÂè3°Ì¡Û¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡Ê39É¼¡Ë½Ð¾ì1²ó
¡ÖµîÇ¯½Ð¤¿¤«¤é¤â¤¦½½Ê¬¤Ç¤·¤ç¡£º£Ç¯¤Ï¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤â¤Ê¤¤¤·¡×¡Ê20Âå¡¦¼çÉØ¡Ë
¡ÖµîÇ¯¤Î¹ÈÇò¤Ç½é¤á¤Æ¤ß¤¿¤±¤É¡¢²¿¤¬ÌÌÇò¤¤¤Î¡© ¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¡Ê30Âå¡¦Ìµ¿¦¡Ë
¡¡2024Ç¯¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¤è¤í¤³¤ó¤Ç¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡£¡ÖÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤â¼õ¾Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡ÚÂè2°Ì¡ÛÆî¤³¤¦¤»¤Ä¡Ê45É¼¡Ë½Ð¾ì6²ó
¡Ö½Ð¾ì¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Þ¤¿¡Ø¿ÀÅÄÀî¡Ù¤ò²Î¤¦¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¡£¤â¤¦Ë°¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê50Âå¡¦Ìµ¿¦¡Ë
¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ï¤½¤í¤½¤í°úÂà¤µ¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¤Ö¤ó¡¢¼ã¼ê¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê40Âå¡¦¼çÉØ¡Ë
¡¡2024Ç¯¤Î½Ð¾ì¤Ï1997Ç¯°ÊÍè¡¢27Ç¯¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¿ÀÅÄÀî¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤¬¡¢¹ÈÇò¤Ç²Î¤Ã¤¿¤Î¤Ï1992Ç¯¤È2024Ç¯¤Î2²ó¤Î¤ß¤À¡£
¡ÚÂè1°Ì¡ÛJO1¡Ê47É¼¡Ë½Ð¾ì3²ó
¡Ö¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡¢ÉÔ¾Í»ö¤¬Â¿¤¹¤®¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ê30Âå¡¦²ñ¼Ò°÷¡Ë
¡Ö¼ÒÆâÎø°¦¤Ç±ê¾å¡£¥×¥í°Õ¼±¤Ê¤·¡£¤µ¤¹¤¬¤ËÆó¸ÔÉâµ¤¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤¬°¤¹¤®¤ë¡×¡Ê20Âå¡¦²ñ¼Ò°÷¡Ë
¡¡Æ±ÍÍ¤Î°Õ¸«¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿11¿ÍÁÈ¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÄáË¼¼®²¸¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÍøÍÑ¤Ç³èÆ°µÙ»ßÃæ¡£ÂçÊ¿¾ÍÀ¸¤Ï¡¢Æ±¤¸»öÌ³½ê¤ÎME:I¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ìÈÌ½÷À¤È¤ÎÆó¸Ô¸òºÝµ¿ÏÇ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë2²ó¤á¤Î½Ð¾ì¤ÏÀÖ¿®¹æ¤«¡£