【アンテノール】贅沢な秋を味わう♡利平栗のモンブラン＆食べ比べセット登場

神戸生まれのパティスリー「アンテノール」から、この秋限定の「利平栗のモンブラン」が登場♡栗の王様と呼ばれる“利平栗”をまるごと包み込んだ贅沢な味わいは、まさに秋のご褒美スイーツ。さらに、ヨーロッパ産の栗を使った「モンブランタルト」との食べ比べセットも登場し、和と洋の美味しさを一度に堪能できます。10月16日（木）よりオンライン限定発売。心をときめかせる栗づくしの季節がやってきました♪

栗の王様“利平栗”が主役のモンブラン



利平栗のモンブラン

「利平栗のモンブラン」（税込3,780円）は、茨城県産のほっくり甘い利平栗を自家製の甘露煮に仕立て、なめらかなモンブランクリームで包み込んだ贅沢な逸品。

ほうじ茶のババロワやもちもちのぎゅうひ、しっとりアーモンドケーキを重ね、和の趣と洋の香ばしさが見事に調和しています。

ひと口ごとに広がる栗の深い甘みと香りが、秋の静けさにぴったりです。

芳醇な香りが広がる「モンブランタルト」



モンブランタルト

ヨーロッパ産の栗を3種類ブレンドした濃厚なマロンペーストを使用した「モンブランタルト」（税込3,672円）は、香ばしいアーモンドタルトに渋皮栗をのせ、ほんのり香るラム酒が大人の余韻を演出。

お取り寄せでも、まるでパティスリーで味わうような贅沢な仕上がりです。ひと切れで心まで満たされるリッチな味わいは、自分へのご褒美にもおすすめ♡

和と洋を贅沢に楽しむ食べ比べセット



「モンブラン食べ比べセット」（税込7,452円）は、和の「利平栗のモンブラン」と洋の「モンブランタルト」を各1個ずつ詰め合わせた特別なセット。

香り・食感・甘さ、それぞれ異なる魅力を食べ比べできるのは今だけ。

10月16日（木）より発売、11月9日（日）までは3,240円（税込）以上の購入で送料無料キャンペーンも実施中です。この秋、大切な人への贈り物にもぴったり♡

秋を彩る、心ときめく栗スイーツでほっとひと息



ひとつひとつ丁寧に作られたアンテノールのモンブランは、栗本来の美味しさとパティシエの繊細な技が光る逸品。

和と洋が織りなす深い味わいに包まれながら、ゆったりとしたティータイムを過ごしてみませんか？オンライン限定の特別なモンブランで、秋の午後を甘くやさしく彩りましょう♡

季節の贈り物や自分へのご褒美にぴったりです。