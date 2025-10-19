3,000円以下なのさすが！【しまむら】週7で使い回したい♡「優秀バッグ」

気軽に持てて服を選ばない、それでいてお財布に優しい！ そんな「優秀バッグ」を探しているなら【しまむら】をのぞいてみて。\3,000（税込）以下とは思えない、この秋たっぷり活躍してくれそうなバッグが登場しています。毎日持ちたくなるお気に入りが見つかるかも。

秋らしい刺繍デザインが可愛い！ 巾着バッグ付きで利便性もGOOD

【しまむら】「トートキンチャクツキ」\2,970（税込）

@38ka_hさんが「発売日にちゃっかりイロチ買いしておりました」とお気に入りのトートバッグ。淡いベージュ地にブラウンの刺繍をあしらった秋らしい配色で、季節のムードを添えてくれます。こちらは、まさかの大きめ巾着バッグ付き。トートバッグに忍ばせておけば、買い物で荷物が増えたときにも安心です。

倉敷帆布 × 2WAY仕様でデイリーにも旅行にもおすすめ

【しまむら】「倉敷帆布トートバッグ」\2,970（税込）

丈夫さがうかがえる倉敷帆布を使用した、シンプルでさまざまな服装になじみそうなトートバッグ。公式Instagramによると「縦22 × 横23 × マチ13cmのコンパクトなサイズながら、必要な荷物がしっかり入ります」とのことで、デイリーや旅行シーンにも活躍しそう。ハンドとショルダーの2WAYで好みや用途に応じて楽しめるのも魅力です。

六角フォルム × メタリックが新鮮！コーデにスパイスをON

【しまむら】「PU＊ロッカクSLD」\2,420（税込）

艶やかなメタリックシルバーが目を引く、六角形のシルエットが特徴的なバッグ。コンパクトながらマチがあり、開口部が大きく開いて荷物の出し入れをしやすいのが嬉しいポイント。背面にはフラットポケットが付いていて、カード類の出し入れもスムーズ。ブラウンやブラックなど落ち着いた服に合わせるだけで、コーデ全体がぐっと洗練された印象になりそう。

横長シルエットや旬カラーで大人っぽさを演出

【しまむら】「PU＊ヨコナガボストン」\2,420（税込）

クラシカルな横長フォルム × ブラウンがトレンド感を醸し出す、上品なブラウンのボストンバッグ。しなやかなレザー調素材が落ち着いた印象を与え、オンオフ問わずヘビロテしたくなりそうです。長めのハンドルで肩掛けも可能。秋の装いを上品に引き締めてくれるかも。

