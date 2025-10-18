【山羊座】週間タロット占い《来週：2025年10月20日〜10月26日》の総合運＆恋愛運

写真拡大 (全2枚)


来週（2025年10月20日〜10月26日）の【山羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。

『恋愛面では大切にされることがあるでしょう』


｜総合運｜　★★★☆☆


素直な気持ちで活動できることが多いようです。一つ一つの物事を大切にしていくでしょう。他の誰かのことまでは、足を突っ込まないようにはしていきましょう。仕事や公の場では身内間で狭い視野でいるより、広い世界で視野を広げたくなります。誰と親しくなるかは慎重に選ぶと良いでしょう。

｜恋愛運｜　★★★★☆


自分の良さを認めてくれる人がいて、心を開くべきかどうかを迷いそうです。進展させる気がないなら、早めに手放さないと後でトラブルに繋がる可能性があります。シングルの方は、恋愛に重きをおく人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手があなたの普段の様子をいつもより一歩引いてみています。

｜時期｜


10月20日　学ぶことがある　／　10月23日　目的を絞る

｜ラッキーアイテム｜


コースター

ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞