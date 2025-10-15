¥Ö¥é¥¸¥ë·âÇË¤«¤é°ìÌë¡ÄÆüËÜÂåÉ½¤ËÆÏ¤¤¤¿ÈáÊó¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡×¡Ö³èÌöÌµ¤·¤Ë¤Ï¡Ä¡×¡¡ËÜ¿ÍÊó¹ð
¼ì·®¤Î°ËÅì½ãÌé¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡ÊFIFA¥é¥ó¥¯19°Ì¡Ë¤Ï14Æü¡¢Åìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡ÊÆ±6°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3-2¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£Á°È¾2¼ºÅÀ¤ÈÎôÀª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ë°ìµó3ÆÀÅÀ¤ÇµÕÅ¾¡£AÂåÉ½¤Ç¤Ï»Ë¾å½é¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÌë¤¢¤±¤Æ¡¢ÆüËÜÂåÉ½¡¦°ËÅì½ãÌé¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤ÎÉé½ý¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°È¾¤Ë2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç»Ë¾åºÇÂ¿¤Î5ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¤òÁê¼ê¤ËµÕÅ¾·à¤ò±é¤¸¤¿ÆüËÜÂåÉ½¡£¸åÈ¾9Ê¬¤«¤éÅÓÃæÅêÆþ¤µ¤ì¤¿°ËÅì¤Ï¡¢¸åÈ¾17Ê¬¤Ë±¦¥µ¥¤¥É¤«¤éÀäÌ¯¥¯¥í¥¹¤ÇÃæÂ¼¤ÎÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò¥¢¥·¥¹¥È¡£¤µ¤é¤Ë¸åÈ¾26Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤é¾åÅÄ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ·è¾¡ÅÀ¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢2¥¢¥·¥¹¥È¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç½ªÎ»¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿°ËÅì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°ìÌëÌÀ¤±¤¿15Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¾¯¤·²ø²æ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¯Ìá¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È¡¢Éé½ý¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢ÂåÉ½Æ±Î½¤Îµ×ÊÝ·ú±Ñ¤«¤é¡Ö¼£¤·¤Æ¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö²ø²æ¤ò¼£¤·¤Æ¤Þ¤¿Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª¡×¡Ö°ËÅìÁª¼ê¤Î³èÌöÌµ¤·¤Ë¤ÏÀ®¤·ÆÀ¤Ê¤¤¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ä¤ªÂç»ö¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÖÁ´¤Æ¤¬½ãÌé¤Î¤ª¤«¤²¡ªÁá¤¯Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÖÂ¤¬ÄË¤¤Ãæ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç½ãÌé¥¯¥ó¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼ºÇ¹â¤Ë¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë