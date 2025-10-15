¡ÖÆü¾ï¤Î¤Ê¤«¤Î¤·¤¢¤ï¤»¡×¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¶õ´Ö¡ª¥¿¥ª¥ëÈþ½Ñ´Û PEANUTS¥³¥ß¥Ã¥¯ÃÂÀ¸75¼þÇ¯µÇ° ÆÃÊÌÅ¸¡ÖSNOOPY Hug Your Happiness ¡Á¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼ ¤·¤¢¤ï¤»¤Ä¤à¤°Å¸¡Á¡×
°¦É²¸©º£¼£»Ô¤Î¥¿¥ª¥ëÈþ½Ñ´Û¤Ë¤Æ¡¢PEANUTS¥³¥ß¥Ã¥¯ÃÂÀ¸75¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌÅ¸¡ÖSNOOPY Hug Your Happiness ¡Á¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼ ¤·¤¢¤ï¤»¤Ä¤à¤°Å¸¡Á¡×¤¬2025Ç¯10·î4Æü(ÅÚ)¤è¤ê³«ºÅÃæ¡ª
¥¿¥ª¥ëÈþ½Ñ´Û¤Î³«´Û25¼þÇ¯¤âµÇ°¤¹¤ë¥À¥Ö¥ë¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¥¿¥ª¥ë¥¢¡¼¥È¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤¿PEANUTS¤ÎÀ¤³¦¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥¿¥ª¥ëÈþ½Ñ´Û PEANUTS¥³¥ß¥Ã¥¯ÃÂÀ¸75¼þÇ¯µÇ° ÆÃÊÌÅ¸¡ÖSNOOPY Hug Your Happiness ¡Á¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼ ¤·¤¢¤ï¤»¤Ä¤à¤°Å¸¡Á¡×
Ì¾¾Î¡§SNOOPY Hug Your Happiness ¡Á¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼ ¤·¤¢¤ï¤»¤Ä¤à¤°Å¸¡Á
´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î4Æü(ÅÚ)¡Á2027Ç¯1·î26Æü(²Ð)
²ñ¾ì¡§¥¿¥ª¥ëÈþ½Ñ´Û5³¬ÍÎÁ¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡Ê°¦É²¸©º£¼£»ÔÄ«ÁÒ¾å¹Ã2930¡Ë
»þ´Ö¡§9:30¡Á18:00 (ºÇ½ªÆþ¾ì17:00)
Æþ¾ìÎÁ¡§Âç¿Í1,000±ß¡¢Ãæ¹â¹»À¸800±ß¡¢¾®³ØÀ¸600±ß¡¢Ì¤½¢³Ø»ùÌµÎÁ
PEANUTS¥³¥ß¥Ã¥¯ÃÂÀ¸75¼þÇ¯¤È¡¢¥¿¥ª¥ëÈþ½Ñ´Û³«´Û25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥À¥Ö¥ë¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼ÆÃÊÌÅ¸¡£
¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥È¤Ë¤Ï¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê¥¿¥ª¥ë¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¡×¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢µÇ°¤¹¤Ù¤Ç¯¤ÎÆÃÊÌ´¶¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìó80ÅÀ¤Ë¤ª¤è¤ÖÅ¸¼¨¤Ï¡¢¥¿¥ª¥ë¿¥¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼êË¡¤ÇÁ¡ºÙ¤«¤Ä¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¡¹¤Ë¡ÖÆü¾ï¤Î¤Ê¤«¤Î¤·¤¢¤ï¤»¡×¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£
Å¸¼¨¤Î¤ß¤É¤³¤í
CHAPTER1¡¡PEANUTS¤¬¤Ä¤à¤®¤Ä¤Å¤±¤¿Æü¾ï¤ò¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥¿¥ª¥ë¤Ç¡£
¥¿¥ª¥ëÈþ½Ñ´Û¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥È¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤ä¡¢Ä¹¤µ26m¤ÎµðÂç¤Ê¥¿¥ª¥ë¥¢¡¼¥È¡¢Ìó3000ËÜ¤Î»å´¬¤¤Çºî¤é¤ì¤¿¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¡×¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¥¢¡¼¥È¤Ê¤É¡¢¸«¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ëÅ¸¼¨¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
CHAPTER2¡¡¸ÄÀ¤Ã¤Æ¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡ªPEANUTS ALL STARS
¸ÄÀË¤«¤ÊPEANUTS¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤¹¤ë¥¨¥ê¥¢¡£
¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¡×¤ä¡Ö¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î»å´¬¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
CHAPTER3¡¡¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë¡¢¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¤Ä¤à¤°¡×¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â¡£
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¡×¤È¥Ï¥°¤¬¤Ç¤¤ëÃì¤ä¡¢¥¿¥ª¥ëÈþ½Ñ´Û¤Ç¤·¤«»£±Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢»×¤¤½Ð¤ò»ý¤Áµ¢¤ì¤ëÂÎ¸³·¿Å¸¼¨¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥°¥Ã¥º
Å¸¼¨´ü´ÖÃæ¡¢»Í¹ñºÇÂçµé¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¡×¤Î¥°¥Ã¥ºÇä¤ê¾ì¤¬Ê»Àß¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ä75¼þÇ¯µÇ°¥°¥Ã¥º¤ò´Þ¤àÌó800ÅÀ¤Î¥°¥Ã¥º¤¬½ç¼¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡ÖSNOOPY Happiness Night¡×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î1Æü(ÅÚ)¡Á2026Ç¯1·î26Æü(²Ð)
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¾å±Ç»þ´Ö¡§18:00¡¿18:30¡¿19:00¡¿19:30
Æþ¾ìÎÁ¡§Âç¿Í1000±ß¡¢Ãæ¹âÀ¸800±ß¡¢¾®³ØÀ¸600±ß ¢¨Å¸¼¨Æþ¾ìÎÁ¤ÈÊÌÅÓÉ¬Í×
2025Ç¯11·î1Æü(ÅÚ)¤«¤é¤Ï¡¢ËèÇ¯¹¥É¾¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¡ÖSNOOPY Happiness Night¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¡£
²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ëÌó45Ëüµå¤Î¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿Ìë¤ÎÄí±à¤¬¸¸ÁÛÅª¤ËºÌ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Å¸¼¨¥Æ¡¼¥Þ¤ËÏ¢Æ°¤·¤¿3D¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¥¿¥ª¥ëÈþ½Ñ´Û¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤PEANUTS¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¿»¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¿¥ª¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²¹¤«¤ß¤ÈÍ¥¤·¤µ¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤¿PEANUTS¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿»¤ì¤ëÆÃÊÌ¤ÊÅ¸Í÷²ñ¡£
¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ä¡¢Ìë¤Ëµ±¤¯¸¸ÁÛÅª¤Ê¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤È¡¢°ìÆüÃæ¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¡×¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¡È¤·¤¢¤ï¤»¡É¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
¥¿¥ª¥ëÈþ½Ñ´Û¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎÆÃÊÌÅ¸¡ÖSNOOPY Hug Your Happiness ¡Á¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼ ¤·¤¢¤ï¤»¤Ä¤à¤°Å¸¡Á¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
