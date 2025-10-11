本田望結、揺れる乙女心告白…“幼なじみ”鈴木福のことが「あれ？ 好きなのかな？」
女優の本田望結（21歳）が、10月10日に公開されたトーク番組「酒のツマミになる話」（TVer/フジテレビ系）に出演。3歳からの幼なじみである鈴木福について「好きなのかな？」と話し、「本人に聞くしかないので、しっかり聞きたいと思います。直接聞きに行きたいと思います…行けないですね」と揺れる乙女心を語った。
本田望結が「ピンポイント（な話）で申し訳ないんですけど、鈴木福くんの話で。福くんとの関係性が難しい」と、3歳の子役時代からの幼なじみである鈴木との関係性に悩みがあると切り出す。
本田によると、思春期の時期に少し距離を感じたが、最近進展があったと切り出し、先日、本田の姉である真凜と鈴木が映画「カラダ探し THE LAST NIGHT」で共演したことをきっかけにして、食事に行ったりしていると話す。
本田は鈴木が自分と食事に行かないのに真凜とは食事に行ったり、自分のアイスショーには来てくれないのに真凜のショーは観に行っていると文句を言いつつ、鈴木から真凜と今一緒に食事をしているから来ないかと誘われた時に「ちょっと嫌で断っちゃった」という。
また、後日、真凜が鈴木と望結を誘って3人で食事に行ったが、本田は「ドキドキ。ご飯なんて初めてだし、ドキドキするし。福ちゃん、セットアップ着てるんですよ！かっこいいんですよ！」と興奮。その場にいた男性陣が「今聞いてたら望結ちゃんが意識してる」「望結ちゃん、福ちゃんのこと好きちゃうの？」「だってドキドキしたんやろ？」と指摘すると、本田は「あれ？ 好きか？ 好きなのか、これは」と語った。
放送終了後のアフタートークで、本田は「千鳥のおふたりの鋭い質問に、言わなくていいことまで言ったな、って感じめっちゃありますね」と話し、「福くんの話を悩みとして相談しましたけれど、みなさんニコニコして話を聞いてくれているだけで全然答え言ってくれなかったから、モヤモヤがさらにモヤモヤになっちゃいました。本人に聞くしかないので、しっかり聞きたいと思います。直接聞きに行きたいと思います……行けないですね、お酒入ってないと行けないですよね、絶対」と語った。
