カウンセラーが警告 意地悪な人の“因果応報”――「チャンスも信頼も大切な人も失う結末」
【因果応報】意地悪な人の末路7選／今後の人生で待っている問題とは？という動画を公開した、カウンセラーで作家のRyotaさんが、「意地悪ばかりする人に訪れる末路」について心理学や科学的根拠を交えながら分かりやすく語った。
Ryotaさんは冒頭、「意地悪をされるとすごく嫌な気持ちになるじゃないですか。なら、そういう意地悪をする人って、それ良くないこと起こるよねっていう考え方になりますよね」と切り出し、誰しもが経験を持つ“意地悪な人”問題の本質に迫った。
まず「周囲からだんだんと信用されなくなる」という点を挙げ、「人生っていうのは蓄積なんですね。1回や2回の意地悪は誰にでもあるけれど、そればかりを繰り返している人は周りも気づくし、結局自分も疑う気持ちを持っちゃう。これが鏡の法則」と解説。さらに「意地悪する人同士がグループ化しても、いざ誰かが抜けようとすると今度はその人が標的になる。『意地悪をしてるのに、自分がされるのは一一倍嫌なんですね』」とグループ内で起きる負の連鎖も明らかにした。
また、「意地悪をしている人は表面的にはうまくいってそうに見えるけど、実際は満たされておらず心が荒れている」と強調。「意地悪をし続けることで心の荒れが改善されず、『それを改善しようとも思えていない』というのが最大の問題」と述べている。
さらに「意地悪をすることで自らチャンスや成長の機会を失う」とした上で、職場での実例を紹介。「意地悪な人のせいで退職者が出たり、結局その人は出世できず停滞していた」と体験談を明かし、「どこかで意地悪をやめていれば、もっと人生良かった可能性があるんですよ」と語った。
意地悪を受けた側は「復讐心をバネに成長できる」と話し、「ウサギとカメの例えと同じで、意地悪する側は勝っているようで実は停滞している。一方、耐えて前に進んだ人はどこかで大きく差が開く」と自己成長の重要性を訴えた。
そして、「最も大事な人が心から離れていく」「最終的には孤独感が強まる」と“意地悪な人”が迎える未来を示唆。「意地悪ばかりの人との関係は表面的なものにしかならず、深い信頼関係は築けません。反面教師で十分。同じような人物にならないことが大切」とメッセージを送った。
動画のラストには「意地悪をする人は順調そうに見えているだけで実は多くを失っている。こちらは相手にしなくていいんですよ。そうすることで、すごい気持ち楽になります」と語り、“意地悪な人”へのベストな接し方と前向きな心構えで動画を締めくくっている。
