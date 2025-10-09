やっぱりバフェットは投資の神様だった…中国EV大手《BYD株》全売却で得た「驚愕の利益」

バフェットがBYD株を全て売却

9月下旬、米バークシャー・ハサウェイが、中国のEV大手“比亜迪（BYD）” の保有株式を全売却したことが明らかになった。

バークシャーは、米国の著名投資家であり“オマハの賢人”と呼ばれるウォーレン・バフェット氏が率いる投資会社だ。リーマンショックが発生した2008年9月、バフェット氏はBYDに投資を開始した。

バフェット氏がBYDの株式を売却した理由の一つは、株価上昇による利益確定がある。ここで利益を確定したのは、中長期的な成長の期待が低下し、株価上昇の余地が小さくなったと判断したからだろう。

それに加え、中国では自動車を始め様々な分野で過剰生産能力が拡大し、価格競争が熾烈を極めている。このような状況では、企業の成長性にも大きな期待はできない。

そうした中国の情勢は、トヨタなどわが国の自動車メーカーにも影響を与える。競争が激化すると、中国事業の収益率は低下する可能性が高い。スズキ、三菱自動車はすでに中国事業から撤退した。

現在、BYD以外の中国の自動車メーカーは、利益の確保が難しくなっているようだ。また、中国経済のデフレ圧力により、日産など中国で苦戦が続くメーカーへの打撃は、今後、一段と大きくなるだろう。

バフェット氏は、BYD株の売却で得た資金をわが国の総合商社や、米国の住宅関連の企業に再配分した。国別配分としては、中国を引き下げ、米国などを増やしている。業種別では、自動車関連を引き下げた。

バフェット氏は、主要国の経済をけん引した自動車業界で合従連衡が進み、国境・業界を超えた再編が進展するとみているのだろう。その中で、どの企業が主導権をとるかは不透明と考えているようだ。

BYDの株価は40倍以上に

2008年9月、バフェット氏は、盟友であった故チャーリー・マンガー氏の強い勧めでBYDへの投資を開始した。

約2億3000万ドル（約345億円）で、2億2500万株を取得。持ち株比率は10％に達した。マンガー氏は、BYDの経営者がパソコン用のバッテリー製造技術を応用して電気自動車（EV）や、プラグインハイブリッド車（PHV）の製造に参入したことを高く評価したという。

当時の中国では、政府系の第一汽車などが我が国のトヨタやホンダ、マツダ、日産、さらにドイツの自動車メーカーからエンジン車の製造技術を取り込んでいた。それに対してBYDは、早い段階からEVなどの電動車に集中した。2008年12月には、世界初といわれるPHVの“F3DM”を発表した。

マンガー氏は、中国の大気汚染問題の深刻化やモータリゼーションの加速を念頭に、電動車需要は加速度的に増加すると見込んだようだ。また、BYDが、先進国メーカーが比較優位性を持つエンジン車ではなく、バッテリーを重視した次世代自動車分野で主導権をとるとの予想もあっただろう。その後、同社は概ねマンガー氏の予想通りに成長した。

バフェット氏の投資開始から17年間で、BYDの株価は40倍以上も上昇した。

ただ、近年、中国経済の環境は不動産バブル崩壊で悪化した。BYDの収益性も低下傾向だ。同社は海外進出を加速しているが、米国への進出は実現できていない。新興国経済の減速、台湾問題の緊迫化懸念も同社の収益にマイナスだ。

さすがは投資の神様…

2022年8月以降、利得の確保、そして不動産バブルの後始末の遅れといったリスク回避のため、バフェット氏はBYD株を段階的に売却。2025年9月22日、保有株のすべてを手放していたことが報道により明らかになった。

ロイター通信の取材に対して、BYDの欧州特別顧問を務めるアルフレド・アルタビラ氏

は「バフェット氏は投資した資本の20倍の利益を得た」と回答している。この発言を踏まえるならば、43億7000万ドル、日本円で約6424億円（1ドル＝147円で計算）の売却益を得た可能性がある。

ただ、このバフェット氏の売却益について、80億ドル以上（約1兆1800億円）と推定する海外金融メディアもある。いずれにしても巨額の売却益を得たことには間違いない。

バフェット氏はBYD株を売却する一方、三菱商事をはじめとするわが国の5大総合商社への投資を積み増した。自動車関連への投資は、2015年に買収した自動車販売店運営のバン・タイル・グループ（現、バークシャー・ハザウェイ・オートモーティブ）にとどまったようだ。

これは、トヨタやホンダ、日産などわが国の自動車メーカーにとって重要な示唆となる。なぜなら、同氏の投資哲学の基本は「わからないものには投資しない」だからだ。

自動車業界は先行き不透明に

現在、世界の自動車産業界は“100年に1度”の大変革期にある。

今のところ、世界の自動車メーカーのなかでは、エンジン車から電動車、そしてソフトウェア・ディファインド・ビークル（SDV）開発と、全方位型の戦略を進めるトヨタが健闘している。デンソーやアイシンなどのサプライヤーも、北米のHV需要を取り込んだ。

その一方、わが国には米GAFAMや中国のファーウェイに比肩するIT先端企業は見当たらない。この点は特にSDV開発の遅れにつながりかねない。

欧州の自動車メーカーでは、ポルシェやフォルクスワーゲンなどがEV戦略の修正を余儀なくされ、わが国以上に厳しい。米国では、トランプ大統領の政策の影響もありGM、フォード、テスラの業績懸念が高まった。

いずれの企業もどのように業績を立て直すか、現時点で妙案を示すことができていない。SDV開発に向け、非自動車企業の参入も増加傾向にある。

世界の自動車産業の先行き不透明感の上昇も、バフェット氏のBYD株全売却の理由の一つだろう。

一方、同氏の投資行動からは日本の自動車メーカーが今後取るべき戦略も見えてくる。

