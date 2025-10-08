三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（ＭＵＦＧ）が発足し、１０月１日で２０年となった。

新旧の首脳に、２００５年の三菱東京フィナンシャル・グループ（ＦＧ）とＵＦＪホールディングス（ＨＤ）の統合の経緯や統合後の軌跡、今後の展望を聞いた。

ＭＵＦＧ初代社長・畔柳信雄氏

ＵＦＪＨＤ傘下のＵＦＪ銀行では２００４年、不良債権問題が相当大きくなり、国際業務を行える基準の自己資本比率を下回る可能性が出ていた。三菱東京ＦＧ傘下の東京三菱銀行は、お客様から頂いた信頼と先輩方の努力で、相対的に自己資本に余裕があったが、法人取引の基盤という点では課題が残っていた。

そのような状況で、割と短い期間で双方の思惑が一致して統合に至った。三菱東京ＦＧに、ＵＦＪ銀の前身である三和銀行の関西、東海銀行の名古屋の地盤が加われば、グループとしてバランスが良くなる。関西と名古屋のお客様には、（外国為替専門銀行の）東京銀行から継承した東京三菱銀の国際ネットワークが役立つだろうとも考えた。

統合後の銀行では、大阪本部を旧三和銀本店、名古屋本部を旧東海銀本店に設け、それぞれ地域担当の副頭取を置いた。組織運営ではフェア（公平）、チームワーク、グローバルの三つが重要だと考えており、統合では特にフェアを意識した。出身行に関係なく扱われていると社員に思ってもらうことが大事だった。

０８年の米証券大手モルガン・スタンレーへの出資は、「リーマン・ショック」という誰も予想できなかったことが起きたから実現したが、それ以前から、ＭＵＦＧは、海外の金融機関と比べて企業のＭ＆Ａ（合併・買収）戦略を支援する投資銀行業務が相当遅れているという問題意識があった。

日本企業の事業がますますグローバル化する中、国内事業の延長線上でのＭ＆Ａだけでなく、少し違うジャンルの海外とのＭ＆Ａでお客様の役に立たないといけないと考えていた。

銀行はお客様の信頼に応えることが一番大切だ。時代や環境の変化に対応しようとする企業や個人のお客様の役に立てるよう、銀行も変化に対応していかなければならないと思っている。

くろやなぎ・のぶお １９６５年、三菱銀行入行。０４年、三菱東京ＦＧ社長兼東京三菱銀行頭取に就任。ＭＵＦＧでは初代社長、三菱東京ＵＦＪ銀行では初代頭取を務めた。東京都出身。８３歳。

ＭＵＦＧ初代会長・玉越良介氏

ＵＦＪＨＤ社長となった２００４年、傘下のＵＦＪ銀行は不良債権処理などにより海外展開が遅れていた。経営再建のために、公的資金の受け入れや増資という選択肢もあったが、経営に自由度があり、スピードも得られるという点で、他のグループとの経営統合が有力だと思っていた。

三菱東京ＦＧは傘下に銀行、信託銀行、証券会社、クレジットカード会社があった。ＵＦＪＨＤとグループ構成は同じだったが、地域や得意とする取引先企業の規模で補完性があった。大きなポイントとなったのは、三菱東京ＦＧの財務が最も安定していると思ったことだ。

０４年７月初めだったと思うが、三菱東京ＦＧの畔柳信雄社長、東京三菱銀行の三木繁光会長と社長就任のあいさつを兼ねた会食を行った。この時から統合の方向感が出てきたと記憶している。統合の比率やスケジュールを固めるには多少時間がかかった。統合比率は株主にとって非常に大きな話で、「ノー」と言われる可能性もあるため、時間をかけざるを得なかった。

統合は互いをリスペクト（尊重）してやっていくことが重要だ。「出身行を問わず、上から目線にならず、卑下せず」という関係を作って率直にやることが大事で、ＭＵＦＧでは実際にそうやってきた。

国内に十数行あった都市銀行は、統合して現在の３メガバンク（ＭＵＦＧ、三井住友ＦＧ、みずほＦＧ）体制になった。統合してある程度の規模にならずに国際市場で太刀打ちできただろうか。

金融業界では、グローバル化やデジタル化が進み、高いレベルのリスク管理も求められるようになった。ある程度の規模がないと対応は難しい。振り返ってみれば、統合は避けて通れなかったと思っている。

たまこし・りょうすけ １９７０年、三和銀行入行。国際部長などを歴任したほか、三和銀傘下の米銀頭取も務めた。０４年、ＵＦＪＨＤ社長に就任。ＭＵＦＧでは初代会長を務めた。神奈川県出身。７８歳。