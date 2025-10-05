É×¡Öºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤é¿©¤Ù¤ë¡ª¡×¤½¤Î°ì¸À¡¢Í¥¤·¤µ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Í¼ÈÓ¤¤¤é¤Ê¤¤Ï¢Íí¡¢²¿»þ¤Þ¤Ç¤¬¾ï¼±¡©¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
°û¤ß²ñ¤ÎÊó¹ð¤¬ÃÙ¤¹¤®¤ëÉ×¤Ë¥¤¥éÎ©¤Ä»ä¤¬ÅÜ¤ê¤¹¤®¡©
ÅöÆü(¤·¤«¤âÌë)¤Î°û¤ß²ñ¿½¹ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¤³¤ì¤Ã¤Æ»ä¤¬ÅÜ¤ê¤¹¤®¤Ç¤·¤ç¤¦¤«😭¡©
¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤ÇÉ¬Í×°Ê¾å¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Æü¤Î19»þº¢É×¤«¤éÆÍÁ³Ï¢Íí¤¬¤¤Æ¡¢
👨¡Ö¤â¤¦¤´ÈÓºî¤Ã¤¿¡©¡×¤È¡£
¤¢¡¢¤³¤ì¤Ï°û¤ß²ñ¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¤Ê¡£¤È»×¤¤¡¢
👩¡Ö¤¢¤È¤Ï¤â¤¦²¹¤á¤ë¤À¤±¡£°û¤ß²ñ¡©¡×
¤ÈÊÖ¿®¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢
🧑¡Ö¤´ÈÓ¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¡ª°û¤ß²ñ¤Û¤ÉÄ¹¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤é¿©¤Ù¤ë¡ª¡×
¤ÈÊÖ»ö¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¡¢¤â¤¦¡¢¥«¥Á¥ó¤È¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£
👩¡Ö¤É¤¦¤¾¡¢¤Æ¤«¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¸À¤Ã¤Æ¡×
¤ÈÊÖ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢
👨¡Öºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤éµ¢¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç²È¤Ç¿©¤Ù¤Þ¤¹¡×
👩¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤â¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤â¤¦ÊÑ¤Ê¶õµ¤¤Ê¤Î¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤ÎËö¡¢·ë¶É¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤«¤ºµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¥ª¥Ã¥±ー¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢
»ä¤Ï¥¤¥é¥¤¥é¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤º¡¢¤º¤Ã¤ÈÌµ»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦¡¢22»þÁ°¤Ë¿²¼¼¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£
º£Æü¤ÏÃë´Ö¤Ë💩Ï³¤ì¤ÆÂç»´»ö¤Ç¡¢
ÍÎÉþ¤ÎÀöÂõ¤ä¤é¤Ê¤ó¤ä¤é¤Ç¡¢
¤»¤Ã¤«¤¯»Ò¶¡¤¬¿²¤Æ¤ë»þ¤Ë°ìÂ©¤â¤Ä¤±¤º¡Ä¡£
Í¼Êý¤Ï¤º¤Ã¤È»Ò¶¡¤¬¥°¥º¥°¥º¤Ç¡¢Âç¹¥¤¤Ê³¨ËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤âµã¤¶«¤Ó¡¢Èè¤ì²Ì¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
(ºÇ¶á¤¹¤´¤¯²º¤ä¤«¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ëµã¤»ß¤Þ¤Ê¤¤Æü¤¬±¿°¤¯º£Æü¤Ç¤·¤¿😵💫)
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¡¢¿çÌ²¥¿¥¤¥à¤ò¸«·×¤é¤Ã¤Æ¤ÏÌë¤´ÈÓ¤Î½àÈ÷¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Ï²È»ö¤ÎÃæ¤Ç1ÈÖÎÁÍý¤¬·ù¤¤¤Ç¡¢É×¤â¤½¤Î¤³¤È¤ò½½Ê¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤«¤¸¤áÉ×¤¬°û¤ß²ñ¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ëÆü¤Ï¡¢Í¼ÈÓ¤Î½àÈ÷¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤Æ»ä¤Ï¤ªÃãÄÒ¤±¤·¤«¿©¤Ù¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢ÎÁÍý¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤¹😩
¤Ç¡¢¤µ¤¢¤³¤ì¤«¤é¤ªÉ÷Ï¤Æþ¤ì¤ë¤¾¡ª¤ÎÂç»Å»ö¤ÎÁ°¤Ë¤³¤Î¥é¥¤¥ó¤¬¤¤Æ¡¢ÇúÈ¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
(¤ªÉ÷Ï¤¢ª¥ß¥ë¥¯¢ª¿²¤«¤·¤Ä¤±¡¡¤Î1»þ´Ö¥³ー¥¹¤Ç¤¹¡£)
¤¤¤Ä¤âÉ×¤Ïµ¢¤ê¤¬ÃÙ¤¤¤Ç¤¹¡£
Ê¿Æü¤Ï´ðËÜ¡¢»Ò¶¡¤¬µ¯¤¤Æ¤ë´Ö¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÇÁ´¤Æ»ä¤¬°é»ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂå¤ï¤êÅÚÆü¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿²È»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
°û¤ß²ñ¤â·î¤Ë5.6²ó¡£(¤ª¼ò¤¬¹¥¤¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»Å»ö¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¯»²²Ã¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ï½Å¡¹Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¡£)
¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆµÞ¤Ë¤´ÈÓ¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ë»ö¤ÏÌÇÂ¿¤Ë¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÅÜ¤ê¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦°ìÀ¸Í¼ÈÓÍÑ°Õ¤·¤Ê¤¤¤«¤é¡ª¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤ò
¥°¥Ã¤È´®¤¨¤Þ¤·¤¿¡Ä
¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Î¤Ê¤¤Ê¸¾Ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä
ÅöÆü¤Î°û¤ß²ñ¿½¹ð¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó²¿»þ¤Þ¤Çµö¤»¤Þ¤¹¤«😭¡©
»ä¤¬ÅÜ¤ê¤¹¤®¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ä
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¤Î°ìÆü¤Ï¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ÇËèÆü°ã¤¤¤Þ¤¹¡£²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡¢¥Þ¥Þ¤Î¿´¤¬µÙ¤Þ¤é¤Ê¤¤Æü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿°ìÆü¤Î½ª¤ï¤ê¤´¤í¤Ëµ¯¤¤¿»ö·ï¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÉ×¤â¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Î°û¤ß²ñ¤Ï¥Þ¥º¥¤¡¢¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤äÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ø¤Îµ¤¸¯¤¤¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ê¹¤¯Á°¤ËÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÁÛÁü¤¹¤ì¤Ð¤ï¤«¤ëÉÔÍ×¤Ê¡Ö»Ç¤¤¡×¤¹¤é¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ÅÚÆü¤Ë°é»ù¤ä²È»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢Ê¿Æü¤Ï¥Þ¥Þ¤Ç¤¤¤¤¤È¤È¤¤¤¦Ìõ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢º¬ËÜÅª¤ËÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ÈÍý²ò¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤¿·ë²Ì¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤óµ¤»ý¤Á¤¬ÇúÈ¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯Á°¤Ë¡×»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤Ò¤È¸À¤ò
µÞ¤Ê°û¤ß²ñ¤òÆ÷¤ï¤»¤¿É×¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Þ¥Þ¥ê¥æー¥¶ー¤«¤é¤ÏÎå¤Þ¤·¤ä¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¿´¤ÎÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ëÆü¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤ÀÇúÈ¯¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢1Æü¥ï¥ó¥ª¥Ú¤Ç¥°¥º¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤ÊÃæ¡¢Í¼¤´ÈÓ¤Î½àÈ÷¤¬¤É¤ì¤À¤±¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤«¡Ä
»ä¤â´ðËÜ¡¢ÎÁÍý¤Ï¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¤¤¯¤é¿²¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Äµ¯¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤éÎÁÍý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö°ìÀ¸Í¼ÈÓÍÑ°Õ¤·¤Ê¤¤¤«¤é¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹👏
»ä¤Ê¤é¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹🫢
°û¤ß²ñ¤ÎÆü¤Ï¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç»Ò¤É¤â¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÌëÃæ¤Î¥ß¥ë¥¯¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤«¡¢»Å»ö¤ÇÊ¿Æü¤¬¤ªÀ¤ÏÃ½ÐÍè¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢µÙ¤ß¤ÎÆü¤Ë°ìÆü¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤«¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¤¦¤Á¤â¼ç¿Í¤Ïµ¢Âð»þ´ÖÃÙ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¸À¤ï¤ì¤Æ¤âOK¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í🤔
¤½¤â¤½¤â»Ò¤É¤â¤¬¾®¤µ¤¤»þ¤ÏÃ¶Æá¤¬¤¤¤ë»þ¤Ë1½µ´ÖÊ¬¤Þ¤È¤á¤Æºî¤êÃÖ¤¤·¤ÆÎäÅà¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤ÂçÊÑ¤Ê»þ¤Ë¡¢°ì¤«¤é¤´ÈÓ¤òºî¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í😂¤´ÈÓºî¤ê·ù¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂçÊÑ¤Ê»þ¤Ë·ù¤¤¤Ê¤³¤È¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²È»öÃù¶â¤Ç¤¹🤣
º£¤Ï»Ò¤É¤â3¿Í¤Ç¤¹¤¬ºî¤ê½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤éÏ¢ÍíÍè¤Æ¤â¡¢
¡ØÌÀÆü¤ÎÌëºî¤é¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¤¸¤ãー¤ó¡Ù¤«¡ØÌÀÆü¤Î¤ªÊÛÅö¤Ë²ó¤»¤ë¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤à¤·¤í¡Ø¿©¤Ù¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Îー!!¤¢¤ê¤¬¤È¤¦😆¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹(¾Ð)
LINE¤ÎÊ¸ÌÌ¤¬¤ï¤¿¤·¤ÈÉ×¤¹¤®¤Æ¾Ð¤¤¤Þ¤·¤¿😂
»ä¤âÎÁÍý¤¬°ìÈÖ·ù¤¤¤Ç¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤ÏÁ°Æü¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢ÅöÆü¸À¤ï¤ì¤¿¤é·ë¹½¥¥ì¤Æ¤Þ¤¹¾Ð
ÅöÆüµö¤»¤ë¤Î¤Ïºî¤ê»Ï¤á¤ë18»þÁ°¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¡£
É×¤ÎµÞ¤Ê°û¤ß²ñ¤ä¡¢Í¼Êý¤ÎË»¤·¤µ¡¢¤´¤Ï¤ó¤Å¤¯¤ê¤ÎÉéÃ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥Þ¥Þ¤«¤é¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÉ×¤Î°û¤ß²ñ¤ò´¿·Þ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ³°¤ÊÀ¼¤â¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¼ê¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢É×¤ÎÍÌµ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Ë¿©»ö¤òÍÑ°Õ¤¹¤ëÀ¸³è¥ê¥º¥à¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤ê¤È¡¢·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤¿¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Î¤¿¤¯¤Þ¤·¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤ó¤Ê¥Þ¥Þ¤ÎÍê¤â¤·¤µ¤Ë´Å¤¨¤Æ¡¢LINE°ìËÜ¤Ç¡Ö°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯¡×¤ÈºÑ¤Þ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¾¯¤·¼ä¤·¤¤¤â¤Î¡£
°ìÆüÃæ¡¢»Ò¤É¤â¤ò¸«¼é¤êµ¤¤òÄ¥¤Ã¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢É×¤Îµ¢Âð¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯¤Û¤Ã¤È¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤Ç¤¹¡£µÞ¤ÊÍ¶¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢½Ð¤«¤±¤ëÁ°¤Ë¡Öº£¡¢²È¤Ç¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¡×¤ÈÁÛÁü¤Ç¤¤ë»×¤¤¤ä¤ê¤òËº¤ì¤º¤Ë¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
