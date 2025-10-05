Image:Amazon.co.jp

この記事は2025年9月13日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

近頃は「出っ張りが薄くノートPCに挿したたまま持ち運べる」という、超極小のSSDが登場しているのをご存じですか？

「もっとコンパクトにならないのかな？」なんて考えたことがある人、注目〜！ 8月6日に発売したIODATA（ アイ・オー・データ ）小型SSD「SSPJ-UTC256 」 は、小ささ・薄さを極めていますよ。

IODATA 外付け SSD 超小型 512GB SlimSSD コンパクト 極小 ポータブル USB Type-C 編集 撮影 vlog スマホ 容量 Time Machine【iPhone/ iPad Android /Windows/Mac/Chrome】日本メーカー SSPJ-UTC512/E 9,980円 Amazonで見る PR PR 10,791円 楽天で見る PR PR

出っ張りわずか8.5mm！ 挿したままOKな小型を極めたSSD

「SSPJ-UTC256 」のおすすめどころはじつにシンプル。まずそのコンパクトぶりは、写真をご覧ください。

PCに挿した時の出っ張りはわずか約8.5mmという驚きの薄さ。サイズも小指程度の小ささなので、挿したままでも邪魔にならないというわけです。

またスマートフォンはケースをしたままでも接続可能で、やはり挿したまま撮影など操作ができるるんです。

もちろん力を加えないよう注意はしなければいけませんが、いちいち抜き差しする必要が減ると、ちょっとしたラクができますよ。

コンパクトなだけじゃない。高速データ転送もバッチリ！

小型でも読み込み速度はバッチリ。最大約450MB/s、書き込み速度は最大約400MB/sと高速転送が可能です。

これなら長時間の動画や高画質な画像など、容量の大きなデータも問題なくスムーズに読み書きできますよね。

端子外の出っ張りが非常に少なく、PCに差し込んだままでOKな超小型ポータブルSSD「SSPJ-UTC256 」、ぜひ活用してみてください！

