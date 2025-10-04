今日の運勢は？ 10月5日（日）12星座占いランキング！ 第1位は蠍座（さそり座）！ あなたの順位は何位？
2025年10月5日（日）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）10月5日（日）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の莉瑠（リル）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は蠍座（さそり座）！ あなたの星座は何位……？
【1位】蠍座（さそり座）
恋愛運が好調で楽しいことが広がっていくような運気。好きな人には積極的なアプローチが吉となりそうです。思い切ってお誘いをしてみるのも良いかもしれません。
【2位】魚座（うお座）
好調な運気で調子良く進めていくことができそうです。今日はいつも以上に直感が冴えやすいので、何かを選択する際は直感を信じて行動をしてみましょう。
【3位】蟹座（かに座）
学びが深まりやすく成長につながるような日。今日は資格の勉強を進めてみたり、新しい勉強を始めてみたりするのも良さそうです。海外のことに目を向けてみるのも◎
【4位】乙女座（おとめ座）
対人運が好調です。特に1対1のコミュニケーションにツキがありそうなので、気になる人や仲良くなりたい人に積極的に話しかけてみましょう。
【5位】山羊座（やぎ座）
趣味が充実しやすく友達運も好調です。今日はSNSでも注目されるなど、刺激的な1日を過ごすことができそうです。頭に思い浮かぶ人がいたら連絡をしてみるのも良さそうです。
【6位】牡牛座（おうし座）
対人運が好調です。今日は人が集まる場所へ行くと面白い情報を受け取ることができそうです。オンライン上でも良いので、人が集まる場所へでかけてみましょう。
【7位】水瓶座（みずがめ座）
金運が好調です。今日は欲しいものを購入したり、お金に関する見直しをしてみたりするのも良さそうです。財布のなかの整理をするのにも良い日です。
【8位】射手座（いて座）
お家時間を大切にできると良い日です。今日は部屋の片付けや、書類やデータの整理をするのも良さそうです。気になるところから取り掛かってみましょう。
【9位】牡羊座（おひつじ座）
インスピレーションが冴えやすい日です。今日は瞑想や深呼吸をして、心が整うことを心掛けられると気付きを受け取ることができそうです。
【10位】双子座（ふたご座）
仕事運が好調で忙しい1日となりそうです。いろいろとやることが多い1日となり大変かもしれませんが、優先順位を立ててコツコツと進めていきましょう。
【11位】天秤座（てんびん座）
たくさん睡眠を取って、おいしいご飯を食べて栄養を取れると良い日です。特に季節の野菜や住んでいる土地の食材を食べるとラッキーが巡ってきそうです。
【12位】獅子座（しし座）
モヤモヤが目立つ日となりそうです。今日は1人の時間を大切にし、心が落ち着く時間を持つようにしましょう。夜は好きな入浴剤を入れてお風呂に入ることがおすすめです。
【今日の一言メッセージ】
少しイライラ気が立ちやすいかもしれませんが、客観的な視点を大切に過ごせると気づきがある1日となりそうです。
■監修者プロフィール：莉瑠（リル）
占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。SATORI電話占い月間ランキング連続1位。
