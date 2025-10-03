【ワシントン＝中根圭一】連邦予算の失効に伴う米政府機関の一部閉鎖で、米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）の全職員の約８３％にあたる１万５０９４人が１日から自宅待機となった。

宇宙探査や天体観測に関わる研究者など、多数の職員が勤務できない状態だ。閉鎖が長引けば、日米の共同研究にも余波が及ぶ恐れがある。

ホワイトハウス行政管理予算局の資料によると、ＮＡＳＡの職員数は１万８２１８人。所属する研究者にメールを送ると、「政府の資金援助が打ち切られたため、自宅待機している。この間は職場のシステムに接続できない」との自動返信が送付されるケースもある。９月に宇宙飛行士候補に選出された日系人ユリ・クボさん（４０）らは、１０月３日に個別記者会見を行う予定だったが、延期された。

宇宙開発に関わる日本政府関係者は「閉鎖が長期に及ぶと共同研究が一時的に止まる恐れがあり、心配している」と話した。

一方、国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）の運用が停止されると滞在中の宇宙飛行士、油井亀美也さん（５５）らの生命に影響するため、地上管制官などは勤務を続けている。月面着陸を目指す有人月探査「アルテミス計画」を担当する職員も継続して働いている。