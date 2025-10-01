この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画『【現時点・最高コスパ】信じられない価格の「CHUWI CoreBook X 7430U」をレビューします。Ryzen 5 7430Uで、なんとOffice付き!!』にて、IT・ビジネス書作家の戸田覚さんが、注目のノートパソコン「2way CoreBook X 7430U」について熱く語った。戸田さんは、これまで数千台に及ぶパソコンレビュー経験から「本当に値段間違ってないの？と思うくらいのコスパなんですね」と素直な驚きとともに積極的にポイントを解説した。

最初に挙げたのは、画面構成比85%を実現した14.1インチの高解像度ディスプレイや、しっかりした金属ボディの質感の高さ。「チープ感ないですよね。2wayってもともと値段の安いパソコン多いんですが、ボディは全部結構高級なんですよ」と戸田さんは述べ、価格帯を超えたクオリティに舌を巻いた。英語配列のキーボードには日本語表記シールを同梱し、実用面でも工夫が盛りだくさん。キーボードバックライトも搭載されており「えらいなあ」と独自の視点で評価している。

スペック面については、Ryzen 5 7430U、16GBメモリ（増設可能）、512GBストレージ、最新Office 2024 Professional Plus搭載、さらにWi-Fi 6やType-C充電など、十分すぎる性能を紹介。「オフィスも付いてます。この価格でProfessional Plusなんで、本当にびっくりしてます」と、コスパの凄さを何度も強調した。一方で、「唯一に近い欠点がこれ」と、光沢タイプディスプレイの映り込みや保証・サポート面の改善余地についても率直に触れつつ、「圧倒的なコスパ」であると断言した。

肝心の価格は動画時点で65,900円、クーポン適用で55,900円に。「これは安い。皆さん、これ品切れ怖いので、欲しい方は急いだ方がいいかもしれません」とリスナーに訴えかけた。

最後は「僕の点数評価83点。超高得点です。いわゆる有名メジャー系のメーカー以外では、ほぼ最高得点と思ってください」と絶賛し、サポート面の不安を考慮しつつも“激安・高品質”の2way CoreBook Xを「非常におすすめ」と結論付けて動画を締めくくった。

